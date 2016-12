El calor navideño de casa

Aquí estamos, ¡al fin en Chile! Incluido el Vikingo que, tras un largo viaje desde Kabul, fue el único que no reclamó por con el calor imperante y los 37 grados que a mí y a las mini vikingas nos tenía desesperadas.

Ya en Curicó —mi tierra natal—, no dejamos de conversar con él y mis dos hijas adolescentes de lo distinto que se siente pasar una Navidad calurosa, versus el frío en Dinamarca.

¿Qué les puedo decir? El invierno y más aún cuando acompaña la nieve, le dan a estas fechas un toque casi mágico. Se suman las tradiciones, que parecieran crear un ambiente aún más espiritual; se usan velas, que iluminan cada esquina de la casa, incluyendo a quienes todavía usan luz viva para encender en el árbol del día 24. ¡Precioso! Acá, por razones obvias, es impensable encender una vela cuando el termómetro muestra los 30+, ¡todavía a eso de las 6 de la tarde!

Eso mismo hace que las comidas sean distintas. Mientras allá el arenque, la carne de cerdo cocinada a fuego bajo por muchas horas, el pato o el ganso, el paté caliente con bacon y champiñones, las papas glaseadas y el ris à l’amande (un arroz con leche mezclado con almendras picadas y crema, donde se esconde una almendra entera… quien la encuentra recibe un premio sorpresa!) están en el menú de cada año, acá son platos casi impensables con este calor. En vez del vino caliente a la danesa, llamado “gløgg” hemos disfrutado de un muy frío y sabroso “cola de mono”, y acá todos los acompañamientos calientes los hemos cambiado por ensaladas frescas y sabrosas del campo curicano.

No bailamos alrededor del árbol de Navidad como hacemos en Dinamarca, cantando las canciones tradicionales que tienen un aire quizás más solemne que nuestros villancicos, pero sí nos levantamos y escuchamos el día entero los cantos chilenos y los que hemos heredado de España. ¡Sí hasta las mini vikingas los conocen y pueden seguir “Los peces en el río”, entre otros!

Está claro que somos una familia de tradiciones. Nos gustan, las mantenemos y con los años las hemos ido sumando, adaptando y las disfrutamos con todo el corazón.

El pesebre es tal vez una de las mayores diferencias. Mientras allá en el norte escandinavo no se le ve con frecuencia, acá es un punto fundamental de la preparación de la casa para la Navidad. Nuestras hijas se entusiasman buscando alguna nueva forma de adornarlo o ubicarlo en casa, y es la menor de la familia quien pone al Niño Jesús en su pesebre, de regreso de la Misa del Gallo el 24 por la noche.

Del mismo modo, acá no se ven los tradicionales “nisse” escandinavos, esos duendes que según la tradición cuidan la casa y traen felicidad durante el año, pero que también pueden tramar duras venganzas si no se les trata bien… por lo que no hay que olvidarse de dejarles un plato con una comida tradicional la noche de Navidad. ¡Y el año está salvado!

Pero nuestro mayor regalo es estar juntos esta Navidad o Jul (como diríamos en casa, pronunciado “yuul”). Tras casi un año de separación (luego de que el vikingo se fuera a Kabul a trabajar para las fuerzas de paz de la OTAN) estar juntos y tener la bendición de celebrar junto a mis padres y el resto de mi familia chilena, es lejos lo que más me emociona. ¡Feliz Navidad para todos! Glædelig Jul!