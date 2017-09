Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón

Selena Gomez (25) acaba de sorprender a sus 126 millones de seguidores de Instagram. Lo cierto es que fue a través de esa red social que la cantante anunció que fue sometida a un trasplante de riñón.

“Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del que me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses”, empieza su mensaje junto a la foto en la que Selena y su amiga aparecen en una camilla de hospital.



Y continúa: “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”.



Coincidentemente, en agosto del año pasado, la cantante y nueva musa de Woody Allen, anunció que se “retiraría temporalmente” debido a su enfermedad.