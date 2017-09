Pancho Saavedra: “Busqué esta carrera durante 15 años”

“Ahí viene el que saca a las reinas de Viña”, le decía la gente a Pancho Saavedra (39) cuando comenzaron con las grabaciones de Lugares que hablan, programa de Canal 13 que en menos de cuatro años pasó de la franja de la tarde en Sábado de reportajes al horario prime del mismo día.

Lugares que hablan llegó a los proyectos del animador cuando el espacio Alfombra Roja terminaba luego de nueve años al aire. El área de cultura del canal buscaba un programa que mostrara Chile. En la primera temporada los productores probaron con varios rostros para conducirlo, entre ellos Héctor Morales, Lucía López y a Pancho Saavedra. “Venía con el estigma de un programa de farándula. Poner a un gallo que se había ganado premios como mejor opinólogo en algo cultural era un cambio importante. Tuvieron que derribar sus prejuicios”, recuerda Pancho, quien para la segunda temporada ya se había consolidado como el único conductor del segmento.

El comunicador audiovisual originario de Curicó emprendió un viaje por Chile que ya acumula más de 400 localidades y 120 capítulos. Al comienzo, costó para que el público enganchara con un espacio cultural que prometía el rating promedio para un sábado en la tarde. Por exigencia del Consejo Nacional de Televisión, los canales deben transmitir al menos dos horas de cultura en horario prime; dato que cambió la suerte de Lugares que hablan en 2015, cuando por un ajuste de parrilla decidieron probarlo después del noticiario central y logró buenos números, que lo siguen manteniendo en ese horario.

“Pasamos por dos etapas: antes me preguntaban ¿usted está haciendo Recomiendo Chile? Luego la gente empezó a valorar estos viajes. Ya es un programa consolidado por su nombre y siempre nos abrieron las puertas con respeto y cariño”, comenta Saavedra, y agrega que el programa lo ayudó a reencontrarse con su compromiso para con las provincias: “Me ha ido limpiando el alma, porque cuando empecé era súper frívolo. Era humano, pero estaba envuelto en una cápsula de eventos sociales, entrevistas… me había olvidado que vengo de Curicó, por eso siempre traté de hacer cosas con temas regionales”.

Gran parte de su carrera está comprometida con la farándula, una etiqueta que no fue fácil abandonar y que privaba su forma de ser en televisión, rumbo que cambió cuando se embarcó en el proyecto que hoy lo mantiene en cercanía con el público. “En Alfombra Roja tenía que jugar un rol. Si alguien decía blanco, yo tenía que decir negro por obligación. En Lugares que hablan soy yo al 100. Fue mi salvavidas en televisión, busqué esta carrera durante 15 años”, dice el conductor, elegido como el segundo mejor animador, según la encuesta de rostros de TV de Adimark del 2016.

Lejos de cualquier gestión para conseguirle la corona a otra reina del Festival de Viña del Mar, en estos casi cuatro años de viaje ha acumulado recuerdos valiosos, como el que está detrás de la figura de la Virgen de La Tirana que tiene junto a la entrada de su departamento en Providencia. Fue un regalo de la familia Barahona. En esa oportunidad, Saavedra hizo una manda que ha ido a cumplir por dos años. “Voy por el día en avión. Me quedo con los Barahona, que me llevan a pagar la manda con la virgen”, cuenta emocionado mientras se acomoda en el sillón y señala otros objetos que llenan su sala de estar con más recuerdos: figuras de las vestimentas típicas de Chiloé y los pueblos selknam y mapuche descansan sobre una repisa.

Sus viajes también han derivado en un dossier para los presidenciales, que elaboró gracias a sus recorridos por Chile. “Quiero entregarles mi testimonio, los puntos de vista de varios temas que calan hondo en las vidas de miles de chilenos y chilenas”, así comienza el documento “Chile Habla” que elaboró Saavedra junto a su equipo para exponer a los candidatos presidenciales problemáticas que han presenciado en terreno grabando la serie. Todo partió por una publicación de Twitter¸ en la que el conductor invitaba a los candidatos a tomar un café para discutir las necesidades que ha detectado en su recorrido. Su objetivo es reunirse con los ocho presidenciales.

A la fecha se ha visto con Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, Carolina Goic y Marco Enríquez-Ominami, a cada uno se les ha entregado el documento en el que se presentan propuestas de medio ambiente, turismo, servicios básicos, conectividad, educación y pueblos originarios. “Las personas sienten que porque aparece una cámara de televisión existen, que hay una esperanza. Eso quiere decir que la raza política lo está haciendo muy mal”, comenta el animador, quien dice no querer abanderarse con ningún partido político: “No le voy a lavar la imagen a ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda. Nosotros estamos para mostrar el Chile real, que pide a gritos ser escuchado”.

Dentro de las propuestas se menciona el proyecto Embalse Punilla, que ha expropiado alrededor de 70 familias y su objetivo es inundar 1.700 hectáreas junto al río Ñuble, en medio del Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, calificado como reserva mundial de la biosfera por la Unesco. “Mucha gente de la que expropiaron no sabe leer ni escribir. Les van a pagar una miseria por esas tierras donde crecieron sus padres y abuelos. Les propuse a los candidatos que acompañen a esas familias. No pueden quedar a la deriva”. El conductor asegura que redactó este documento en forma de agradecimiento por el cariño que recibe. “Quiero creer que los candidatos accedieron a esto para escucharme y no para la foto. Si algo les hace sentido, bienvenido sea. Si lo tiran a la basura, al menos hice el esfuerzo”.

En diciembre será lanzado por editorial Planeta otro proyecto de sus recorridos. Se trata de una guía de viaje interactiva basada en los lugares visitados en el programa que buscaría potenciar el turismo local. Entre sus temas contaría con recetas de comida y tragos, recomendaciones de restoranes y anécdotas de los capítulos; todo acompañado por más de 100 fotos registradas por el camarógrafo David Liempi. El libro también incluirá un diccionario con palabras mapuches.

“Quiero que esto sea un aporte para quienes se quieren reinventar en torno al turismo y no han tenido apoyo estatal para hacerlo”.