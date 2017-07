Pampita y Mónaco: baile, amor y ¡mucho show!

La modelo y animadora trasandina se consagró ganadora de Bailando por un sueño 2008 y forma parte del jurado del programa desde 2016. Anoche Pampita regresó a la pista como invitada especial de la dupla virtuosa de Hernán Piquin y Macarena Rinaldi en la salsa de a tres.

Inmediatamente después de pisar la pista de baile, la bella modelo dejó a todos sin aliento con una tenida de alto impacto al lado de dos bailarines esculturales. ¡Pero ella no fue la única en escena!

Sorpresivamente, quien no quiso perderse la actuación de su polola fue el ex tenista argentino, Juan Mónaco, quien por pedido de Marcelo Tinelli, terminó sin polera, luciendo un six pack perfecto. “¡Es una bomba, no se puede creer!”, sentenció Pampita.

Ni bien terminó de bailar, los halagos no tardaron en llegar ni tampoco las preguntas sobre matrimonio. “Estamos disfrutando del noviazgo, no hay apuro. Vamos a nuestro tiempo y así funciona”, dijo ella, quien dejó la puerta abierta para volver a ser mamá junto al ex top ten del ranking mundial. “Supongo que sí porque Pico no tiene hijos, así que si la relación prospera puede ser”, agregó.

En tanto, Pico también se refirió al tema: “Como dijo Caro, estamos disfrutando el día a día. Para qué vamos a quemar etapas si estamos viviendo un momento hermoso”, aseguró.

La noche cerró con un beso apasionado de la pareja, palabras emotivas de Pampita quien recordó su participación como bailarina en 2008 cuando se consagró campeona y un puntaje perfecto: 30 puntos.