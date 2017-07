Nominaciones Emmy2017: aciertos, ausencias y cifras reveladoras

Que la muy inquietante Westworld -HBO-, que al final se parece bien poco a la película en que se inspiró, y Stranger Things -Netflix-, una serie que conmocionó transversalmente a varias generaciones, hayan liderado las nominaciones de los Emmy me puso ¡contenta!

Uno se pasa tanto tiempo conviviendo con las series, que las llega a amar y las siente propias.

Westworld —gracias en buena medida a su extenso elenco— sumó 22 nominaciones, lo mismo que Saturday Night Live, un programa por el que, ya sabemos, pasan multitud de personajes y personalidades.

Tras éstas, Stranger Things (cuya segunda temporada está confirmada para el 27 de octubre) con 18 postulaciones.

Ambas compiten en la categoría Mejor Serie Drama junto con otros pesos pesados, como The Crown, que es uno de los mejores estrenos de la factoría Netflix de este año, o Better Call Saul, el estupendo spin off de Breaking Bad.

Allí también está la que se ha convertido en la producción más comentada de este año: The Handmaid’s Tale . ¿Cuándo la veremos en Chile? Respuesta difícil. Se trata de una realización de Hulu, una plataforma que por el momento no está disponible en nuestro país, competidora de Netflix y Amazon.

House of Cards está allí y en otra categorías casi por costumbre. La serie siempre será inolvidable y ha marcado un hito, pero cada temporada nueva ha mostrado ser cada vez más irregular.

Algo similar ocurre con Veep, una comedia trepidante y divertida, pero que que ya no tiene mucho nuevo que decir.

En Mejor Miniserie, tengo el corazón dividido entre la estremecedora The Night Of -HBO- y la sencillamente espectacular Fargo (FX). Oka. Cualquiera de las otras tres se merecen no solo estar ahí sino que el premio.

Las miniseries corren con desventaja al momento de sumar nominaciones, precisamente por su corta duración. Aún así, tanto Riz Ahmed como John Turturro compiten en la categoría Mejor actor de miniserie o TV Movie por The Night Of, otro apartado difícil: van también Ewan McGregor, por Fargo, y Geoffrey Rush, por Genius.

Otro apartado que me complica, aunque menos, la verdad, es Mejor actor de drama.

Liev Schreiber es avasallador como el protagonista de Ray Donovan. ¿Pero no lo es también Anthony Hopkins en su inquietante rol en Westward? Y qué bien que lo ha hecho Bob Odenkirk en Better Call Saul. ¿Y qué se puede decir de Matthew Rhys y en general de la extraordinaria The Americans?

EN CIFRAS

Títulos:

Saturday Night Live : 22

Westworld : 22

Stranger Things : 18

Veep : 17

This is Us : 17

Plataformas:

HBO: 110 nominaciones

Netflix: 91 (en 2016 obtuvo 54).

El 2018 no es tan seguro que Netflix avance mucho más, en cambio HBO, que acaba de estrenar App, amenaza con crecer más aún. Y es muy probable que la temporada 7 de Game of Thrones vuelva a causar estragos en las nominaciones.

AUSENCIAS

The Night manager. Esta miniserie británico-estadounidense de la cadena AMC y BBC One, basada en la novela homónima de John Le Carré, es de una calidad superlativa. Protagonizada por Tom Hiddlestone (genial en su tenso rol), con un antagonista para temblar, a manos de Hugh Laurie, esta película por entregas merece premios para casi cada uno de los actores, director, guionistas. Es espléndida, intensa, adictiva a morir.

13 reasons why. Tiene muchos defectos, y no leves, como que los episodios del medio están innecesariamente alargados. Pero una serie que consiguió tan alto impacto se merecía al menos aparecer en algún apartado.

Game of Thrones. Como se sabe, HBO dilató hasta mediados de julio de este año su séptima temporada. Por eso, por primera vez en varios años, la serie no está inundando cada apartado.

FECHA DE LOS PREMIOS

La entrega de premios de la edición 69 de los Premios Emmy —los Oscar de la TV— se realizará el 17 de septiembre en Los Ángeles.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor serie de comedia

Atlanta (FOX)

Black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Sillicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO)

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

House of Cards (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

This is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Mejor miniserie

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

FEUD: Bette and Joan (Feud)

Genius (National Geographic)

The Night Of (HBO)

Mejor película para TV

Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love (NBC)

Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece). (PBS)

The Immortal Life Of Henrietta Lacks (HBO)

The Wizard Of Lies (HBO)

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Mejor actriz de comedia

Pamela Adlon (Better Things)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Allison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kevin Spacey (House of Cards)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Mejor actriz de drama

Viola Davis (Cómo defender a un asesino)

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)

Mejor actor secundario de comedia

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)

Mejor actriz secundaria de comedia

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Vanessa Bayer (Saturday Night Live)

Kathryn Hahn (Transparent)

Judith Light (Transparent)

Anna Chlumsky (Veep)

Mejor actor secundario de drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (Homeland)

Michael Kelly (Homeland)

David Harbour (Stranger Things)

John Lithgow (The Crown)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actriz secundaria de drama

Uzo Aduba (Orange Is The New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Mejor actriz de miniserie o TV Movie

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Carrie Coon (Fargo)

Jessica Lange (FEUD: Bette And Joan)

Susan Sarandon (FEUD: Bette And Joan)

Mejor actor de miniserie o TV Movie

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumnberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Robert De Niro (The Wizard of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Mejor actriz secundaria de miniserie o TV Movie

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Laura Dern (Big Litlle Lies)

Judy Davis (FEUD: Bette And Joan)

Jackie Hoffman (FEUD: Bette And Joan)

Michelle Pfeiffer (The Wizard Of Lies)

Mejor actor secundario de miniserie o TV Movie

Alexander Skarsgård (Big Litlle Lies)

David Thewlis (Fargo)

Alfred Molina (FEUD: Bette And Joan)

Stanley Tucci (FEUD: Bette And Joan)

Bill Camp (The Night Of)

Michael Kenneth Williams (The Night Of)

Mejor actriz invitada en drama

Cicely Tyson (Cómo defender a un asesino)

Laverne Cox (Orange Is The New Black)

Shannon Purser (Stranger Things)

Alison Wright (The Americans)

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

Ann Dowd (The Leftovers)

Mejor actor invitado en drama

Ben Mendelsohn (Bloodline)

BD Wong (Mr. Robot)

Hank Azaria (Ray Donovan)

Brian Tyree Henry (This Is Us)

Gerald McRaney (This Is Us)

Denis O’Hare (This Is Us)

Mejor actriz invitada en comedia

Wanda Sykes (Black-ish)

Carrie Fisher (Catastrophe)

Becky Ann Baker (Girls)

Angela Bassett (Master Of None)

Melissa McCarthy (Saturday Night Live)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

Mejor actor invitado en comedia

Matthew Rhys (Girls)

Riz Ahmed (Girls)

Lin-Manuel Miranda (Saturday Night Live)

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Tom Hanks (Saturday Night Live)

Hugh Laurie (Veep)