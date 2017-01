Mel Gibson, expiación

“Detrás del drama asoma la luz de valores como la fe, la generosidad y el coraje para mantenerse fiel a sus convicciones”. Con esa frondosa barba con la que aparece en público esta temporada, las palabras de Mel Gibson (60) suenan fácilmente a una reflexión religiosa sobre su última década en desgracia frente al público. Pero no se trata de eso, el australiano de ojos azules penetrantes nos describe su premiada película con la que regresa —como director— a la primera línea de Hollywood. De la misma que fue excluido en 2006 tras una seguidilla de escándalos de alcohol, arrestos, antisemitismo y violencia intrafamiliar. Aunque con él es fácil hacer segundas lecturas en esas declaraciones, pues siempre desliza un historial de expiación con las cintas que lo tienen tras la cámara. Y esta nueva apuesta no es la excepción a su propia regla.

“El sargento Desmond Doss (Andrew Garfield, de El sorprendente hombre araña y Red social) es designado para combatir en la feroz batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. El acepta ir, siempre y cuando lo autoricen a no portar ningún arma”. Así nos explica la trama de Hasta el último hombre, largometraje biográfico con fecha de estreno en Chile el próximo mes. Trata de la experiencia de un joven soldado mormón cuya opción para ir al frente parecía suicida, pero que finalmente se transforma en una lección por la vida.

El ganador del Oscar por Corazón valiente (1995) y rey de la taquilla como realizador de La pasión de Cristo (2004) vuelve a ese terreno autoral de héroes sumidos en el sufrimiento y desprecio, que luego son redimidos en un relato de violencia explícita. Una fórmula que tienen a Gibson entre lo mejor del año con trofeos, nominaciones y un camino directo a la gala del Oscar 2017.

Hasta el último hombre se ambienta en Estados Unidos y Japón, pero el maduro artista eligió su natal Australia para recrear el drama bélico. Junto con los nombres hollywoodenses, hace su debut Milo Gibson (26), sexto hijo de los siete que tuvo en su matrimonio con Robyn Moore. Línea de descendientes a la que después sumó a Lucía (6), de su escandalosa relación con la rusa Oksana Grigorieva, y que ahora espera aumentar con otra criatura de su embarazada novia Rosalind Ross (26).

Milo acapara las miradas por esta aparición en la película y el notorio parecido a la estrella de Arma mortal (una agencia de talentos ya lo fichó y tiene nuevo filme, The Tribes of Palos Verdes). El veinteañero pasó la primera gran prueba: vivir la guerra según los intensos ojos de su papá. Este último saca al espectador de su butaca y lo ubica en una sangrienta trinchera.

—Okinawa es sinónimo de horror.

—Fue una de las batallas más encarnizadas y trágicas de la Segunda Guerra Mundial, con más de 300 mil vidas que se perdieron en 10 semanas.

—¿Cómo se involucró en el proyecto?

—Cuando leí el guión de Hasta el último hombre me pareció una gran historia. Inmediatamente empecé a imaginar lo que podría hacer visualmente para darle vida en pantalla.

—¿Cuál fue el mayor reto como director?

—Poder transmitir la verdad con claridad y, al mismo tiempo, hacer un retrato realista del caos.

—¿Cómo obtiene ese realismo?

—Se ve así porque es real… Casi todo lo filmamos con cámaras, muy pocas imágenes fueron creadas digitalmente. El casting también fue muy bueno. De hecho, el actor Damien Thomlinson es un ex militar que perdió las piernas combatiendo en Afganistán, y en esta película encarna a un soldado que pasa por lo mismo. Un ejercicio muy traumático, pero lo hizo muy bien.

—¿Qué desea proyectar en este relato?

—Desmond es alguien especial y que alcanza el pináculo del heroísmo. Participa en una de las guerras más sangrientas de la historia sin portar un arma de fuego y logra salvar muchas vidas. Testimonio que es una poderosa fuente de inspiración. El sólo contaba con su fe y sus dos manos. Y cuando una persona se olvida de sí misma por salvar a alguien, aquello puede darle significado a su existencia.

—Si la guerra iba en contra de sus principios, ¿por qué no la evitó?

—De hecho, sí le interesaba estar ahí. Quería salvar vidas, no matar. Estuvo siempre en la primera línea, cargó soldados heridos desde la zona de peligro y, de ser necesario, recogía sus miembros despedazados. Limpiaba heridas, detenía hemorragias y consolaba a quienes agonizaban. Siempre consciente de que él, en cualquier momento, podría morir. Desmond se dedicó a hacer eso todos los días durante meses. Salvó a 75 personas. Fue el primer militar al que se le otorgó la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos, no por defender a su país, sino por ayudar a cualquier ser humano que lo necesitara y sin distinción de ningún tipo.

Doss murió en 2008, a los 87 años. “Habría sido un honor conocerlo”, nos dice Mel Gibson. “Hicimos una investigación a partir de los libros que se han escrito sobre él. También hay un documental, una biografía que redactó su mujer sobre lo que él mismo le relató. A eso sumamos las versiones de militares que estuvieron con él”.

—¿Cuál es el mensaje de la historia?

—Desmond nos muestra que es posible mantenerse fiel a las convicciones en medio de la adversidad. Yo quería rendirle un tributo y honrar a todos los hombres y mujeres uniformados que han tenido que hacer sacrificios a causa de la guerra. Hizo algunas cosas tan extraordinarias que decidimos dejarlas fuera de la película para evitar que el público llegara a pensar que son anécdotas de pura fantasía.

—¿Cómo fue trabajar con Andrew Garfield?

—El es un actor de aptitudes excepcionales y, además, tiene principios muy sólidos. Eso le ayudó para poder retratar a su personaje de manera creíble.

—Vince Vaughn es conocido por cintas de comedia y en esta película sorprende por lo opuesto.

—Vince es genial y entrega todo su talento. Como el sargento de instrucción Howell traza una línea muy fina entre un tipo duro y una persona compasiva.

—¿Lo más valioso que aporta la película?

—Desmond Doss trasciende el paradigma de lo que es la guerra y deja un hermoso precedente de humanidad.

A poco de estrenar esta aclamada producción sobre la II Guerra Mundial, los medios se preguntaban sobre si esto marcaba el definitivo ‘regreso’ de Mel Gibson. Luego del estreno y las ovaciones quedó claro que se abría un nuevo capítulo. Sólo un par de meses más tarde, cuando reapareció al frente de la ruda Blood Father (“Mi personaje es un hombre que cometió muchas transgresiones y que ahora desea redimirse…”, definió a su protagónico), las ‘profecías’ ya estaban materializadas.

En la actualidad filma en Irlanda con Sean Penn The Professor and the Madman. Ya no es el guapo héroe de acción de los ’80 y ’90 que hace estallar las boleterías. Pero, a los 60 años, logra ese lugar de respeto, olvidado tras sus desgracias.

—¿Qué hubiera hecho diferente en Hasta el último hombre?

—Fue un rodaje muy intenso físicamente. En lugar de haberme metido en las escenas, debería haberme quedado en mi silla con una taza de té y gritar ¡Acción! O sea, me tropecé con cables y caminando hacia atrás me caí en una zanja. Tuve que usar un ‘cuello’ de apoyo cervical… La próxima vez que haga algo parecido me van a reemplazar la cadera (risas).

Mel vuelve a estar feliz.