Matías Assler: de promesa a estelar

A primera vista, pareciera ser un cliente más que llega hasta la terraza de un café en Vitacura. Tiene ademanes sencillos, como si no notara las miradas que se posan sobre él, especialmente de mujeres. Algunas lo reconocen por su participación en televisión; otras, sólo lo observan porque es guapo. Matías Assler (28) hace caso omiso y responde cada pregunta con naturalidad, haciendo hincapié en su carrera, sus proyectos y pasión por el deporte. “A veces me molesta que me definan como el galán del momento. Muchas veces preferiría que hablaran más de mi trabajo que de mi apariencia física”, explica sin perder ese aire relajado. Eso sí, se esfuerza en demostrar que, como dice el cliché, es mucho más que una cara bonita. Tras esos ojos azules, se esconde un joven que ya ha participado en cuatro teleseries de TVN, transformándose en un rostro seguro dentro de la generación de actores de recambio.

“Desde chico me gustaba actuar para conseguir las cosas que quería, era un poco manipulador”, dice riendo, mientras recuerda su paso por el colegio, en donde sobresalía por sus travesuras. Pese a su temprana vocación, decidió estudiar Ingeniera en Construcción, carrera que nunca le gustó. “No me sentía muy completo metido entremedio del hormigón, así que después de un año me cambié a teatro”, comenta. Decisión de la que no se arrepiente. En 2014, cuando recién salía de la U. Mayor, lo llamaron para protagonizar Vuelve Temprano, que arrasó en audiencia y puso en la palestra temáticas como las drogas y la escasa comunicación entre padres e hijos. Luego de ese meteórico comienzo, participó en Caleta del sol (2014), Matriarcas (2015) y El Camionero (2016), currículum que le ha permitido ganarse un espacio en el medio.

Esta vez, la pantalla chica lo trae en Wena Profe, la nueva apuesta vespertina del canal nacional, en donde interpretará a Benjamín, un desordenado profesor de educación física. “Es un personaje picarón, juguetón, con harta garra, que le da energía al colegio. Les saca trote a las chiquillas, incluso a algunas profes. Me siento bien identificado con él, porque yo soy amante del deporte, asi que me he podido acercar bastante a mi personaje, no ha sido difícil entrar a esa dinámica”, explica quien compartirá escena con Carolina Arregui —su pareja en pantalla—, María Elena Swett —que interpretará a Bárbara, la directora del colegio— y Marcelo Alonso —como Javier, un músico frustrado que se hace pasar por profesor—.

—¿Cómo ha sido trabajar con estos actores chilenos tan reconocidos?

—Ya habíamos trabajado antes en otras producciones, y me encanta lo que ellos te enseñan. Sin darte una clase, sino que solamente observando, uno va aprendiendo la forma en que el otro enfrenta la escena. Me siento muy agradecido de trabajar con ese elenco. Con Carola (Arregui) y Daniela Nicolás hacemos un triángulo amoroso bien entretenido, lo pasamos increíble grabando.

—¿Te incomoda hacer escenas un poco más íntimas?

—La verdad que sí. Es una tecla que con Carola nunca nos había tocado juntos y es súper incómodo. Hay mucha gente observando en el set, es poco natural, pero hay que entregarse al juego y que salga lo más creíble posible.

—Dices que no te gusta que te traten como el galán de las teleseries.

—No me pone mal, pero preferiría que eso pasara a un segundo plano. Pero también creo que es la línea de los personajes que a uno le tocan, es momentáneo. Ahora me está tocando ser el galán juvenil, así que trato de hacerlo lo mejor posible.

—¿Te gustaría, entonces, interpretar otro tipo de papeles?

—Seguro, siempre he querido experimentar en otras calidades actorales. Me pasa que me han tocado roles light, situaciones que no son de mucha intensidad, entonces uno siempre quiere más, actuar cosas más fuertes, pero tampoco es algo que me urja. Estoy tranquilo y feliz.

—Pero en Vuelve Temprano tuviste la oportunidad de encarnar una historia bastante fuerte…

—Sin duda, y fue una experiencia grandiosa. Ha pasado rápido el tiempo y uno va creciendo y madurando. Hoy me siento con muchas más herramientas que cuando entré a la televisión. Me siento más capacitado, he ganado confianza y creo que eso es fundamental. Yo mismo decidí quedarme en TVN y es una decisión de la que no me arrepiento para nada, porque creo que he aprendido mucho. He estado en teleseries a las que le ha ido muy bien, y otras a las que le ha ido muy mal, pero creo que el aprendizaje es muy lindo.

Más allá de las telenovelas, Matías también siente una gran atracción por el cine. Participó en Se busca novio para mi mujer (2017) y está escribiendo un guión junto al ganador de un Premio Oscar, Patricio Escala (Historia de un oso). Un proyecto que recién está en pañales, pero que será su primer protagónico en la pantalla grande. La adrenalina es otra de sus pasiones. Si no está actuando, más que seguro está subiendo un cerro o corriendo una ola. Practica escalada, surf, skate, parapente y snowboard, actividades que le han permitido sobrellevar algunos de los momentos más difíciles de su vida. “Yo no voy al psicólogo, voy a entrenar. Esa es mi terapia, a través del deporte boto todas las cosas malas. Allí es donde realmente siento paz y en conexión con la naturaleza”, explica el actor, que ha debido atravesar duras experiencias personales. En mayo participó en el programa Vértigo, en donde relató un fuerte episodio familiar. “Mi abuelo falleció hace 5 años, y era un poco como un padre para mí. Fue súper duro. El decidió quitarse la vida… Nunca nos dimos cuenta de que sufría una depresión muy grande, y quiso llevarse a mi abuela con él”, relató en esa ocasión.

—¿Cómo te afectó la partida de tus abuelos?

—Fue duro por un lado, bastante fuerte, pero también ha sido una gran lección de vida, que permite llenarte de valor y seguir adelante. Uno no puede echarse a morir. En ese momento me tocó ser el pilar de la familia, y he aprendido harto de esto, uno va creciendo con los dolores más grandes, pero hay que aceptarlo porque a todos nos va a tocar la muerte en algún momento.

—Tu otro abuelo es el escultor Federico Assler, ¿cómo se llevan?

—Tenemos buena relación, pero nos vemos poco. Mi abuelo es bastante ermitaño en ese sentido, vive en el Cajón del Maipo y está un poco encerrado en lo que hace. Pero siempre nos juntamos en sus exposiciones y tenemos súper buena onda. Yo creo que gracias a él, mis papas siempre me apoyaron cuando decidí ser actor, ya que como él vivió de la escultura toda su vida, el arte siempre tuvo cabida en mi familia.

—Varias veces has dicho que tu sueño es convertirte en papá… ¿Aún mantienes esa idea?

–La verdad es que por mí ya hubiese sido. Pero más que decidir cuándo, lo importante es encontrar a la persona indicada. Hasta el día de hoy no la he encontrado, creo que he estado cerca, pero al final por una u otra razón no ha funcionado.

—¿Estás en pareja?

—Estoy soltero y no es que ande buscando a alguien para tener un hijo. Creo que hay que esperar que el amor llegue, que fluya naturalmente. Por mientras, me focalizo en lo profesional y mis proyectos.