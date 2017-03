La mansión Fonda busca dueño

Actriz, escritora, activista y ahora agente de bienes raíces, Jane Fonda vende su paraíso inmobiliario en Los Angeles. Tras su ruptura amorosa con Richard Perry —productor musical y su pareja por más de ocho años—, la dos veces ganadora del Oscar se despide de la mansión que compró cinco años atrás. Así, la actriz viene a borrar todo lazo con Perry, quien oficializó la ruptura en enero de este año al New York Post. Aunque ambos siguen siendo amigos, este es el claro reflejo de que tomaron rumbos separados.

La residencia, ubicada en el prestigioso barrio Trousdale Estates a solo diez minutos de Sunset Boulevard, es una joya inmobiliaria indiscutible, que según Fonda le provocó amor a primera vista. “Richard y yo miramos más de 30 casas, y el día que atravesamos la puerta eché un vistazo a esta y lo supe. ¡Sólo lo sabía! Este era el lugar donde podíamos vivir muy felices”, reflexionaba.

Y cómo no, si los 650 metros cuadrados, cuatro dormitorios, un ascensor de cristal, seis baños y medio, gimnasio, cocina moderna y un jardín para la meditación son sus principales atributos. Pero lo que más llama la atención es la sustentabilidad del lugar: paneles fotovoltaicos, piscina temperada con energía solar, chimeneas ecológicas, vidrio térmico y pisos de bambú hacen de la casa de Fonda una maravilla verde. Por eso, no sorprende que la ex pareja la está vendiendo por 13 millones de dólares y no por los siete que costó en 2012.

La propiedad está en el codiciado barrio de Beverly Hills, lugar donde Elvis Presley también vivió y que ha sido el albergue de muchas celebridades que han optado por este lugar más tranquilo y con vistas impresionantes del valle de San Fernando.

Ocurre que el encanto del entorno es único, y la misma Fonda lo manifestó en un video donde hace un tour por su soñada casa, recordando la celebración de su cumpleaños número 50 con más de 150 invitados. Incluso, habla sobre la tentación que le produjo el dormitorio principal, con sus baños dobles y walk-in closets personalizados. “Esta es la primera vez en mis 79 años que he tenido un armario en el que puedes entrar y ver todo lo que tienes”, comentaba.

Pero más allá de la venta de la mansión, los ojos están puestos en ella por las declaraciones respecto de su niñez que dejaron a todos perplejos. Tras liderar la Women’s March a principios de este año, Fonda confesó que cuando niña fue abusada sexualmente. En una conversación con la actriz Brie Larson, sobre el movimiento feminista que ambas apoyan, Fonda reconoció lo perjudicial que fue ser criada en un mundo patriarcal.

“Fui violada, abusada sexualmente de niña y despedida porque no me quise acostar con mi jefe. Y siempre pensé que la culpa era mía, que no había hecho o dicho lo correcto”, comentaba.

Y aunque vamos a seguir escuchando sobre la actriz y su activismo, aún no se sabe cuál será su nuevo paradero. Mientras, Perry ya tiene bajo la mira su nueva casa. Solo resta esperar para saber quién se llevará este paraíso inmobiliario, y ojalá cumpla el deseo de su actual dueña: “Confío que la ames tanto como nosotros”.