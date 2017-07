Kit Harington: el largo adiós de Jon Snow

“Lo que más extrañaré será el disfraz, porque es increíble y las batallas, ¿pero de Jon? Extrañaré su mal humor del norte”. A pesar de que el actor inglés Kit Harington (30) bromea respecto a lo que echará de menos de su personaje Jon Snow de la exitosa serie de HBO, sabe que éste ha sido y podría ser el rol más importante de su vida. Game Of Thrones es la superproducción a la que ha dado vida desde que tenía 22 años, de hecho, este fue su primer papel en televisión.

Pero nada es eterno. La serie, basada en los libros de George R.R. Martin, está próxima a estrenar su séptima y penúltima temporada. Además, está en proceso el gran final que los fanáticos tendrán que esperar hasta el 2019.

Con un invierno que se acerca a pasos agigantados, la cadena televisiva pretende una vez más romper records de audiencia. Según cifras de The Nielsen Company, el capítulo final de la sexta temporada tuvo un promedio de 8,9 millones de espectadores, pero además, la temporada completa promedió 23 millones de personas que vieron semanalmente la superproducción, según consignó CNN en Español.

Para el King in the North, la nueva entrega se viene mucho más adrenalínica que las anteriores, ya que, a diferencia de las temporadas pasadas, el fin está muy cerca y el destino de los personajes se hace cada vez más claro. Bajo esta nueva ola de cambios, el penúltimo ciclo sólo tendrá una duración de siete episodios, y ya se confirmó que al menos los iniciales tendrán la duración más larga desde el estreno en 2011 que duró 62 minutos.

Alianzas, batallas y mucha acción marcarán la nueva temporada que se avecina. El mayor enemigo será sin duda el ejército de caminantes blancos que amenaza con destruir todo rastro de vida en poniente. Ni siquiera Jon Snow tiene su vida asegurada en la nueva entrega. “No puedo decir lo que sucederá en la séptima temporada, pero en la sexta me sentí seguro porque habría sido una muy mala historia si me hubiesen resucitado y asesinado en la misma entrega. Pero ahora, estoy en peligro al igual que todo Westeros”.

Siete años han pasado desde que Harington saltó a la fama por encarnar al popular hijo bastardo de Ned Stark. Sin duda, su personaje ha sido uno de los más relevantes dentro de la historia basada en la saga Canción de hielo y fuego, pero para él, fue la sexta temporada donde su personaje se posicionó como uno de los artífices claves de la historia. “Al final de la entrega anterior Jon fue nombrado como Rey del norte, y a pesar de que él no pide ese título, sabe perfectamente lo que significa para los próximos acontecimientos. Ahora, en la séptima temporada, sabe que el mundo está en peligro real, pero al menos podrá ser escuchado”.

A pesar de la fama que ostenta hoy en día, Harington siempre ha preferido pasar inadvertido. Proveniente de una familia emparentada con la nobleza británica, la vida del actor inglés ha sido sencilla, de hecho, estudió en un colegio público y ha confesado a los medios que su interés por ser actor no estaba relacionado con la fama o el dinero, sino que con la vida de las personas. Para Kit, esta profesión es un arte que te permite investigar a los seres humanos.

Pero la fama llamó a su puerta y fue reclutado por la producción de The Game Of Thrones cuando tenía 22 años y en su currículum sólo figuraban un par de obras en el West End londinense. Su meteórica carrera no sólo ha marcado su vida profesional, sino que también su desarrollo personal. Y es que fue en los sets de grabación en los que maduró y se forjó junto al joven elenco, el que a estas alturas ya se transformó en su familia. “Creo que fui elegido porque había algo en mí que era muy parecido a Jon. Al final, yo y Snow crecimos juntos, de hecho, cuando no lo interpreto cada año, siento que lo extraño. Cuando todo acabe terminaré siendo muy parecido a él”.

El futuro para Harington es incierto, pero hay dos cosas de las que tiene claridad absoluta: cuando la serie termine se alejará del género de la fantasía y se tomará un tiempo antes de decidir sus próximos pasos. “Dejaré que las ideas en mi cabeza se aclaren, pero sé que me gustaría hacer más teatro, producir y actuar”, aclaró el actor.

A pesar de que el mundo de fantasía medieval no forma parte de sus planes a futuro, Snow reconoce que no pretende alejarse de la televisión e incluso le encantaría realizar un show en este formato. Además, confesó que le encantan las series, de hecho ahora está viendo Stranger Things, “es realmente buena la trama y está muy bien lograda, ¡el primer episodio es genial!”

Con una nueva temporada que promete ser el suceso de ficción internacional más relevante de este año, Kit Harington consolida una vez más su ascendente carrera actoral. Tal ha sido el éxito, que la revista TIME publicó el reportaje Cómo se construye el show más popular del mundo, acompañada de una espectacular producción fotográfica que incluyó a los principales personajes y a los showrunners de la serie. Así, un ya experimentado Jon Snow planea seguir sorprendiéndonos en el futuro con nuevos proyectos que, sin lugar a dudas, serán tan exitosos como la historia de los siete reinos.