Kate del Castillo sorprende con serie autobiográfica: “Cuando conocí al Chapo”

Netflix anunció que la serie biográfica, Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, se estrenará exclusivamente en esta plataforma mundial el próximo 20 de octubre de 2017.

Se trata de la historia biográfica contada por la actriz mexicana Kate del Castillo. La serie de tres partes cuenta su versión, con información exclusiva y material nunca antes visto, sobre cómo se desenvolvió el encuentro entre uno de los narcotraficantes más conocido del mundo y una de las actrices más famosas de México.

“Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad. Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico”, expresó Kate del Castillo, protagonista y productora ejecutiva de la serie.

Recordemos que la actriz fue fuertemente cuestionada en su país por una supuesta entrevista que le realizó el año pasado al capo mafia junto a Sean Penn. Al respecto, la actriz declaró en entrevista con WRadio: “Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice porque para mí soy simplemente una mujer que estoy trabajando en Estado Unidos… y por supuesto que voy a ir a buscar los proyectos grandes, los proyectos que son riesgosos y que son un reto porque así es mi personalidad y porque necesito trabajar y no me voy a quedar sentada esperando a que me llamen”.