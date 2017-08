ENTREVISTA EXCLUSIVA: Jennifer Aniston, el regreso

Mucho se había especulado de Jennifer Aniston (48) estos últimos meses. De a poco, el rumor de verla nuevamente en televisión junto a otra de las caras más adoradas de la comedia, Reese Witherspoon (Legalmente rubia), hacía más real la ilusión de uno de los regresos más esperados del último tiempo.

Han sido 13 años extrañando a la simpática Rachel Green de Friends, con quien alcanzó una popularidad soñada. Fue musa y foco a perseguir por tabloides tras una bulluciosa ruptura con Brad Pitt en 2005. Al mismo tiempo, ganaba premios y se consolidaba en el cine con cintas como Todopoderoso (2003), o Mi novia Polly (2004).

Una época que la encumbró en la cima como una de las mujeres más ricas en la industria del entretenimiento según Forbes, donde superó el millón de dólares por capítulo emitido de Friends y como la más bella del mundo, según People. Pero ese periodo, de reconocidos peaks mutando en el humor americano y de romances fugaces con su coestrella en The Break-up (2006), Vince Vaughn, y el músico estadounidense John Mayer, también incluyó desamores pauteados por la prensa rosa.

Tras una aplaudida actuación en Cake, Jen —como sus más cercanos la llaman desde niña— reconoce estar viviendo un momento en el que se enfoca en el presente; acaba de cumplir dos años de matrimonio junto al actor Justin Theroux y suma dos proyectos cinematográficos para este semestre. Aunque, sin lugar a dudas, lo más esperado es su retorno a la pantalla chica.

Desde Los Angeles, California, Jennifer conversó con CARAS sobre sus próximos desafíos en pantalla y también de cómo manejar ese estrés, alejada de las redes sociales e internet y sostenida principalmente en exhaustivas rutinas de entrenamiento y meditación. Así, la actriz se potencia como referente en temas de wellness y vida sana en todo el mundo. Hoy también es rostro de la prestigiosa marca internacional Aveeno, líder en el descubrimiento de ingredientes Active Naturals provenientes de la naturaleza para piel y cabello. “Desde que soy adolescente me preocupo de usar productos naturales…”, revela.

—¿Cuáles son los básicos de su rutina de belleza, hablemos de aquellos pasos que jamás olvidaría antes de comenzar el día?

—Me concentro en la hidratación. Mis cremas Aveeno son clave en el proceso para eliminar toda la resequedad. Me preocupo mucho de estar hidratada siempre, y el paso más importante para mí es comenzarlo muy temprano en la ducha para que mi piel brille. Después, sigo con rutinas de work-out y entrenamiento funcional, meditaciones guiadas, y así voy armando mi día, intercalando esas actividades…

—Muchas mujeres sueñan en verse como usted… ¡en mantener esa piel soñada! ¿Qué les aconsejaría?

—Mira, la verdad mi consigna es que todo parte desde dentro. Y en ese sentido, llevar una dieta orgánica mientras sea posible. Aspirar a consumir alimentos lo más naturales posible, no procesados… privilegiar los vegetales. Tomar mucha agua y siempre apostar al origen, a lo que venga de la tierra. Desde ahí en adelante, la piel y el cuerpo responden. Es lo que hago desde mi adolescencia, me preocupo de usar productos naturales…

—Toda una experta en rutina wellness… en pasos concretos ¿cómo sería?

—Despertar. Meditar. Lavar mi cara. Deporte. Ducha. Sacar a pasear a mis perros. Volver a meditar… hasta ir a la cama.

—Suena bien, pero ¿no hay placeres culpables?

—Bueno, ¡sí que los tengo! Adoro las hamburguesas, la pizza y el martini. ¡Esos siempre serán mis placeres culpables! (ríe).

Hace meses se habla de su vuelta a la televisión junto a Reese Whitherspoon. Esta vez, el proyecto de Jay Carson (House of Cards) y Steve Kloves reuniría a las rubias en una trama acerca de un programa en Nueva York.

—Volverá a la televisión con Reese Whitherspoon.

—¡Aún no hemos comenzado a rodar! (Ríe) Pero sí, ¡estoy muy emocionada! Aún no está claro quién lo transmitirá, ni tampoco la fecha en la que saldremos al aire… pero claro, es una tremenda experiencia que anhelo comenzar.

—También que estará de vuelta en el cine. ¿Cuáles son esos proyectos?

—Desde septiembre estaré rodando Dumplin’ con una trama que ahonda en quererse a uno mismo y el empoderamiento de las mujeres. También estaré en el filme adaptado del libro What Alice forgot, sobre una mujer que sufre de amnesia y despierta pensando en su embarazo de tres meses y en su relación con su marido.

—En este minuto… ¿cuáles son sus principales ambiciones?

—Me encantaría tener el momento para estar del otro lado de la cámara, para dirigir. Pero para lograrlo, necesito mucho tiempo y debo encontrar el minuto ideal.

—¿Es así como se proyecta?

—Trato de vivir el momento y estar en él lo que más puedo. Intento no juzgar al pasado y he aprendido a no preocuparme tanto del futuro. He aprendido a estar agradecida por donde estoy y por todos lo que me rodean, mi casa, mi salud y mi trabajo.