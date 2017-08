Fargo III: ¡Ojo! un hito entre las series Top Ten

Brillante, sorprendente y escalofriante relectura a lo más profundamente infernal del episodio bíblico de Caín y Abel —Serpiente incluida ¡lo más importante!—, la tercera temporada de Fargo llega a completar una de las genialidades que hemos conocido estos últimos años en materia de series de TV.

Si bien todo —cómo no— transcurre en Minnesota, en un “paraíso” nevado de casitas valladas, casonas en medio de parajes inmensos y cabañas modestas pero cálidas y un par de pueblitos perdidos llamados Eden Valley y St. Cloud (¡!), la primera escena nos remite, como un anuncio premonitorio, a la gelidez de una tenebrosa oficina de la Stassi. Es otro infierno, en otra época. Porque el Mal se aparece por todas partes, ya sabemos. Y ciertamente el diablo irá a meter su cola a ese aparentemente apacible pueblecito donde Emmit Stussy es un buen hombre de familia que se ha enriquecido con su negocio de estacionamientos.

Su hermano Ray, en cambio, ha de contentarse con ganarse la vida como oficial de libertad condicional, cuya rutina consiste en pasarse mojando los zapatos con la orina que salpican sus vigilados cuando deben entregarle la muestra que requiere la ley para determinar que están “limpios”. (No va a reconocer a Ewan McGregor haciendo los dos papeles: ni como Emmit y menos como Ray).

Ray —una mezcla de tipo torpe, ingenuo, rencoroso y cándido— se ha enamorado de quien no debe, una ex reclusa que está bajo su vigilancia. Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead) enamoraría a cualquiera: guapa, sexy, inteligente, la vida la ha hecho todo lo dura que no son los blandengues hermanos Stussy. Aún así, siente un genuino afecto por el muy poco agraciado Ray. Es a ella a quien se le ocurre cómo es que Ray debe cobrarle a su hermano las cuentas pendientes, que tienen que ver con una estampilla (sí, una valiosa estampilla) que Emmit luce orgulloso enmarcada en una de las paredes de su espaciosa casona. Como Ray lo hace todo mal, la cadena de sucesos indeseados que se desata enreda todo ad infinitum.

Pero eso no es lo peor: irrumpe V.M. Varga (genial David Thewlis), detestable, intimidante, repulsivo, sonriente, ¡el demonio en persona!, y su asqueroso ayudante. La brillante creación de Noah Hawley inspirada en el universo creado en la extraordinaria película (1996) de los Hermanos Coen, ha mantenido en las tres temporadas un personaje que, con variantes, se inspira en aquella inolvidable oficial que hiciera Frances McDormand. Si en la 1 era Molly (Allison Tolman), la policía novata y regordeta que sin aspavientos es la única capaz de resolver los crímenes sin llevarse ningún crédito, y en la 2 lo era el incorruptible y valiente oficial Lou Solverson (Patrick Wilson), en esta tercera temporada definitivamente las mujeres la llevan.

A la astuta e indestructible Nikki —uno de esos personajes al que se les toma cariño porque sobrevive sin chistar— se suma la oficial Gloria Burgle (Carrie Coon), recta, inteligente, ninguneada por sus superiores, madre sola de un hijo semi adolescente (su ex marido la dejó por un amigo). En ellas están puestas nuestras esperanzas de que todo esto no acabe tan mal. O que finalmente quede un poco de justicia sobre la tierra. Humor negro, negrísimo, violencia (no se ponga a contar los muertos), algo de misterio de corte fantástico, escenas que ponen a prueba a los estómagos más firmes, personajes diabólicos, se alternan con la bondad, la sencillez, los afectos auténticos de unos cuantos seres que no han sido tentados por los pecados capitales. Como en la vida misma. Una gran alegoría de la eterna lucha entre el Bien (así con mayúsculas) y el Mal. DÓNDE VERLA

La mala noticia es que aquí en Chile solo se puede ver a través de OnDIRECTV, a partir del lunes 14 de agosto, a las 22 horas (al día siguiente es feriado: esa es la parte buena). Son 10 episodios. Las temporadas anteriores están disponibles en el canal DIRECTV On Demand y en DIRECTV Play. También las pueden comprar en la tienda Fílmico, del Paseo Las Palmas (Lyon Providencia).

NOMINACIONES A LOS EMMY: Esta imperdible serie acaba de recibir 16 nominaciones a los Emmy, los Oscar de la TV. Entre ellos, Mejor Miniserie; mejor actor principal (en miniserie): Ewan McGregor; Mejor actriz principal (en miniserie): Carrie Coon; Mejor actor de reparto (en miniserie): David Thewlis.