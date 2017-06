False Flag: un thriller sin salida

Imagínese que está en su casa lidiando con los niños para que se tomen pronto el desayuno y partan al colegio. Entre el bullicio, el apuro, la tele prendida. Y de pronto, usted en las noticias.

Pero muy malas noticias.

Así comienza False Flag , el thriller israelí que la App de Fox estrenó para América Latina.

El concepto False Flag (falsa bandera, en traducción literal) alude a un término utilizado en ambientes subterráneos —espionajes privados o públicos— para referirse a operaciones en que se instalan pruebas irrefutables para inculpar a instituciones o personas de hechos en los que no han participado.

Como Ben —este padre de familia, con esposa embarazada— que ve aterrado cómo su nombre, su rostro, su pasaporte, aparecen involucrados en el secuestro del Ministro de Defensa de Irán.

Aturdido, incrédulo, sigue su vida: parte a dejar a los niños, pero, claro, todo el mundo lo ha visto.

No es el único.

Natalie —una novia preocupada de probarse su vestido porque se casa ese día—, Emma, Asia —una chica farandulera que responde feliz los llamados de la tele— y Sean —un hippie que va volando de regreso a Israel— están en la misma noticia.

¿Son agentes del Mossad (servicio secreto de Israel)? ¡No!

De hecho, la entidad desmiente haber participado en el atentado.

Lo único que tienen en común los seis es su doble nacionalidad y que han viajado fuera del país no hace mucho.

Tampoco se conocen entre sí… o eso al menos creemos.

El Gobierno los protegerá.

No.

Casi todos terminan en la cárcel. Y allí la ley dice que los puede mantener 10 días sin comunicarse con un abogado.

La tensión que se instala es inmediata: no hay nada peor que poner a personas que podrían ser usted o yo en una situación inabordable para seres que no caminan por los oscuros senderos del espionaje ni se parecen a James Bond.

Pero desde el comienzo nos siembran algunas dudas: ¿realmente ninguno se conoce entre sí? ¿de verdad los seis no entienden nada de lo que está pasando?

La trama no demora nada en mostrarse mucho más intrincada de lo que aparenta.

Lo único cierto es que los seis están envueltos en la peor pesadilla que alguien pudiese imaginar, esa que así como se ve, no parece tener salida alguna.

En App FOX.

8 episodios de 45 minutos.



