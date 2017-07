El regreso de Jennifer Aniston

¿Cómo olvidarnos del personaje de Rachel Green en ‘Friends’? ¡Imposible! La buena noticia es que su último papel en la televisión americana, que la mantiene vigente en la retina de todos sus seguidores, se convirtió en un hito que sólo ha hecho aclamar su regreso.

Trece años después, la espera terminó. Será en 2018 cuando la actriz reaparezca a la pantalla chica con su nuevo proyecto. Y lo hará de la mano de su dupla familiar en la serie más popular de todos los tiempos: la actriz Reese Witherspoon. ¿Cómo será la vuelta? Ambas protagonizarán un drama contingente sobre un matinal grabado en Nueva York.

La noticia fue presentada en exclusiva por The Hollywood Reporter, quienes indicaron que éste será una de las grandes apuestas televisivas de la próxima temporada. Aunque no se sepa siquiera el nombre de lo que será esta puesta en escena, lo que sí se conoce es que está basada en una idea original de Michael Ellenberg (The Leftovers), sin seguridad a cargo de quién estará la producción, sólo se menciona a los gigantes Netflix y HBO.

El elenco que acompaña la producción evidencia que están todas las fichas puestas en esta iniciativa. Así, estarán en escena Jay Carson (House of cards), que además participará como productor ejecutivo junto a Steve Kloves (‘Wonder Boys’, ‘Harry Potter’) y sus protagonistas.

A diferencia de Jennifer, Reese formó parte recientemente de la serie de HBO ‘Big Little Lies‘, participación que la llevó a estar nominada al Emmy como mejor actriz.