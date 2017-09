Chile en Netflix

Puede que ya haya descubierto algunas, pero hay bastantes producciones chilenas en Netflix. Y varias muy buenas. Entre las más recientes, la serie científica Hijos de las Estrellas. La premiada producción de Cábala, recorre, en 10 capítulos, los pueblos de América.

Otro recientemente aparecido, es el especial de stand up Fabrizio Copano: Solo pienso en mí. “Este comediante chileno que no deja títere con cabeza, hará vibrar a un público argentino sediento de risa”, reza la síntesis de presentación. Es porque se trata de un show grabado en Buenos Aires, en el Teatro Maipo.

COMEDIAS

Hay tres de Nicolás López que, a todo esto, está arrasando en México con su película Házlo como Hombre. (También en cines de EE.UU.)

-Sin Filtro. Con Paz Bascuñán como una sobreadaptada nerd de la que todo el mundo abusa. Muy divertida.

-Qué Pena tu Vida. Cuenta los problemas de un joven de 29 años que se queda sin trabajo y sin novia. Meses después vuelve para reconciliarse con ella, pero se encuentra con que la chica ya tiene nueva pareja.

-Qué Pena tu serie. Javier está enamorado de Sofía. Ella termina la relación, entonces Javier quiere recuperarla, o tal vez intentar encontrar el verdadero amor.

De Stefan Kramer están sus dos largometrajes : -Stefan vs Kramer (2012. Duración: 1 hora 40). Stefan Kramer se encuentra frente a un profundo conflicto familiar y al enojo de conocidos miembros de la política y la farándula nacional. El comediante se enfrentará entonces a sus propios fantasmas.

-El Ciudadano Kramer (2013. Duración: 1 hora 40). Después de alcanzar su show número mil, el protagonista siente la necesidad de renovarse y decide aprovechar el contexto de las elecciones presidenciales. La publicidad del show, que lo muestra como candidato, genera confusión en la opinión pública y le acarrea problemas con importantes personalidades políticas.

Mejor la primera.

COMEDIAS B



-Fuerzas Especiales 2: Cabos Sueltos. Aquellos del “Buenos días, buenas tardes”, Freire y Salinas, surgidos del Club de la Comedia. La 1 tenía alguna gracia…

-Lusers. Felipe Izquierdo como un mega nerd, marido macabeo, casado con una argentina mandona. Cristián de la Fuente tiene un papel que desempeña perfectamente. Tiene momentos muy graciosos.

-Gringolandia. Del YouTuber Koke Santa Ana, el de las 42 frases. Capítulos breves. Se deja ver.

SERIES



-Bala Loca. CHV. Thriller político. Dirigido por Nicolás Acuña, con Gonzalo Maza y David Miranda en el guión. Con Alejandro Goic, Catalina Saavedra (en un breve pero trascendental rol), Trinidad González, Aline Kuppeheim.

-El Reemplazante. TVN. Creada por Javier Bertossi, Nimrod Amital e Ignacio Arnold. Jefe de guión: Hernán Rodríguez Matte. Con Iván Alvarez de Araya, Sergio Hernández, Blanca Lewin, Roberto Farías. Un ex operador financiero llega a hacer clases a un colegio.



DOCUMENTAL

-La Once. Dirigida por Maite Alberdi. Premiadísimo, imperdible y entrañable documental que sigue a un grupo de activas ancianas que se reúnen todos los meses a tomar té. Muy Buena.

DRAMAS

- La Memoria de Agua (2015). De Matías Bize. Con Benjamín Vicuña y Elena Anaya. Muy buena, categoría imperdible.

-Aquí no ha pasado nada (2016). De Alejandro Fernández Almendras. Premio Círculo de Críticos de Arte. Con Agustín Silva, Paulina García, Luis Gnecco. Muy buena.

-Allende en su laberinto (2014). De Miguel Littin. Con Daniel Muñoz y Aline Kuppenheim. Una mirada desde la ficción, pero con base en datos reales, sobre lo que ocurrió dentro del Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973, durante esas últimas horas en la vida del presidente Salvador Allende. Premio Círculo de Críticos de Arte. Buena.

-El bosque de Karadima (2015). De Matías Lira. Con Benjamín Vicuña y Luis Gnecco. Basada en sucesos reales: las denuncias contra el conocido sacerdote Fernando Karadima, un cura que abusó de jóvenes durante las décadas de los 80 al 2000. Buena.

-Madre (2016). Película de terror fantástico. Dirección y guión: Aaron Burns. Con Daniela Ramírez, Ignacia Allamand. Diana Prieto está embarazada y el cuidado de Martín, su hijo autista, le abruma. Justo aparece Luz, una mujer de Filipinas que viene para ayudar en el cuidado del hogar y su hijo.

-El verano de los peces voladores (2013). De Marcela Said. Con Francisca Walker y Gregory Cohen. Interesante.

-El Cristo Ciego (2016). De Christopher Murray. Michael es un mecánico de 30 años que dice haber vivido una revelación divina en el desierto. Sus vecinos lo tratan como al loco del pueblo. Michael decide abandonarlo todo para hacer un peregrinaje a pie. Su marcha comienza a llamar la atención de la gente que lo ve como un Cristo capaz de aliviar su dura vida.

-Miguel San Miguel (2012). De Matías Cruz. Una suerte de biopic de Los Prisioneros. El baterista de Los Prisioneros habla de su pasado. En plena dictadura militar, Miguel Tapia estudia en el liceo, pero para él y para otros como él no hay un futuro esperanzador: la universidad y la prosperidad son para otros. Sólo le interesa una cosa: formar un grupo de rock.