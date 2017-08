Begoña Basauri comenta su sorpresiva salida del matinal de TVN

Fue este lunes cuando le anunciaron a la actriz Begoña Basauri que se terminaban sus labores en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN. Así, directivos del canal le comunicaron que la señal había decidido adelantar el término de su contrato –que estaba estipulado hasta diciembre– por motivos de reestructuración.

“Ni en sueños pensé que iba a poder animar un matinal. Me invitaron por enero y febrero al Muy Buenos Días y me quedé siete meses, entonces igual me voy tranquila. Siento que no hice todo mal. Así que está bien, si era la más débil del panel”, declaró en entrevista con LUN la actriz.

Finalmente sostuvo: “Me voy feliz porque fue una experiencia en la que gané mucho” y agregó: “mucho más cercana a la gente, ya no soy un personaje de teleserie solamente. Yo sigo siendo la misma, pero hoy la gente me conoce como soy y eso para mí es pura ganancia”.

Inmediatamente después de la salida de la colorina, arribó al canal estatal, Karen Paola, recién salida de “Mucho Gusto”, el matinal de Mega.