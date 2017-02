Review El reloj deportivo de Huawei

Hace sólo algunas semanas la compañía asiática anunció que ya está disponible en el mercado chileno su último smartwatch, Huawei Fit. Se trata de un dispositivo que se enlaza con el smartphone, permite contestar llamadas y recibir notificaciones, y además cuenta con funciones de entrenamiento físico, con un fuerte enfoque en los registros diarios.

Durante las dos semanas que este dispositivo acompañó mi muñeca, creo que el de los registros es el ítem que, como una amateur de los smartwatches, me ayudó a estar pendiente de las variables que, sí o sí, tienen que estar alineadas para alcanzar la optimización del organismo y perseguir la calidad de vida. Tengo que reconocer que me obsesioné un poco, aunque creo que es un proceso normal cuando uno está usando algo nuevo.

¿Haces actividad física y te preocupa llevar un control de los parámetros de tu cuerpo? En mi caso nunca había pensado en la tecnología como alternativa de registro, sino que me quedaba con la opinión de profesionales. Pero siempre hay una primera vez para todo, esta vez me apoderé del Huawei Fit para sentirme un poco más autosuficiente.

Lo cierto es que llevo una vida bastante activa, entreno tres veces por semana durante una hora y media, me cuido en las comidas y mi trabajo me tiene a las idas y vueltas todo el día, salvo cuando me siento a escribir en donde pueden pasar tres horas en las que no muevo las piernas. Mi entrenamiento consta de ejercicios aeróbicos full cardio de aproximadamente 30 minutos, y luego ejercicios de intervalos con intensidades en diferentes partes del cuerpo. Una rutina bastante común para una mujer de 27 años que quiere bajar de peso ¡siempre!

¿Cómo funciona? Este smartwatch, además de permitir atender llamadas y recibir notificaciones, lleva un control a través de los registros diarios. Para éste último, es preciso bajar la aplicación Huawei Wear -disponible en IOS y Android-, es allí donde los registros diarios acaban siendo el subconsciente del usuario. Los primeros días con mi personal trainer en la muñeca no podía dejar de mirar la cantidad de pasos que había dado, siendo 10.000 el número ideal. Por suerte todos los días llegué a la meta, lo que me dejó muy satisfecha.

Dentro de sus funciones, el Huawei Fit permite planificar rutinas de entrenamientos y realizar un seguimiento del desempeño. Para mi rutina en particular, que es bastante específica, siempre tuve que usar la opción “empezar rutina” sin especificar qué ejercicios estaba haciendo durante el tiempo de entrenamiento. De todas formas, las calorías, los pasos y el ritmo cardíaco siempre quedaban registrados en la pantalla.

El producto, de diseño minimalista metálico, indica que tiene una resistencia al agua de hasta 40 metros de profundidad, lo que pude verificar nadando en la piscina durante el fin de semana. Al usarlo solo como reloj deportivo -registro de actividad física, ritmo cardíaco y calorías gastadas- la batería me duraba tres días completos, lo que me hace suponer que si hubiese estado en su funcionamiento 100% duraría dos días, como máximo.

El Huawei Fit es un reloj de uso urbano que cuenta con tres opciones de tonos de correas: negro, azul marino y naranja. Tiene pantalla touch LCD con retroiluminación, y un sensor de luz que ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente.

Una vez alguien comentó que la revolución fitness es hoy una realidad, y la buena noticia es que la tecnología la acompaña de la mejor manera. Aquí un ejemplo de ello.

-Su precio de venta está entre los $ 99.990 y los $ 109.990, en las tiendas del retail del país.