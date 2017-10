Santiago a mil 2018: en tierra de gigantes

Natale In Casa Cupiello

“Demostrando que siempre estamos atentos a las relecturas contemporáneas y osadas, se presentará Natale in casa de Cupiello, la adaptación del clásico de Eduardo De Filippo por el actual director de teatro de la Bienal de Venecia, Antonio Latella. Un invitado estelar que tendrá un debut por partida doble: estará por primera vez en Santiago a Mil y en Latinoamérica”, adelanta Carmen Romero, fundadora del Festival (presentado por Minera Escondida, operada por BHP Billiton, organizado por Fundación Teatro a Mil y que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), sobre la obra italiana que ha revolucionado la dramaturgia de ese país bajo la dirección de Antonio Latella, quien toma un clásico del neorrealismo italiano de 1931 y lo hace desfilar por un precipicio dramático que saca aplausos y confusión entre su audiencia.

“Cuando aceptas ser huérfano, tienes la capacidad de heredar y entender lo que estás recibiendo, sucede cuando dejas de hablar de ti mismo y hablar del otro, tratas de expresarte a través del otro, a través de quien te deja una herencia y puede ser un padre como un autor. Si pienso en la relación de Eduardo con la tradición y el cambio de la tradición que ha hecho su trabajo, entiendo que heredamos este cambio”, explica Latella sobre su versión de la obra que se presentará entre el 5 y 7 de enero en Matucana 100 y que nos habla de una Navidad familar en la casa de los Cupiello, donde las diferencias irreconciliables entre los integrantes del grupo afloran y los dejan atrapados como figuras de pesebre. Natale… nos presenta la oportunidad de conocer el trabajo de Antonio Latella, esta vez en una obra plagada de metáforas y múltiples referencias sobre la familia, sus vínculos y paradojas entre tradición y cambio.

Krapp’s Last Tape

El renombrado director y dramaturgo estadounidense Robert Wilson vuelve a Santiago a Mil con Krapp’s Last Tape, una versión del clásico de Samuel Beckett que, además de dirigir y diseñar, lo trae de vuelta sobre el escenario del Teatro Municipal de Santiago el 12, 13 y 14 de enero.

“Siempre he sentido un parentesco con el mundo de Beckett. En cierto modo, está demasiado cerca de mi trabajo. Pero ahora, después de 35 años, he decidido afrontar el reto y hacerlo”, dice Wilson sobre esta obra de un solo acto, estrenada en 1958 en el Royal Court Theatre de Londres y donde Krapp, un anciano, se sienta en medio de la noche solo en su habitación mientras cumple 70 años y se prepara para hacer una grabación de sus pensamientos sobre el año pasado, como ha hecho desde joven en cada cumpleaños. Esta vez escucha una cinta de hace treinta años y escucha a una persona esperanzada y en plenitud a la que apenas reconoce, igual que los amores perdidos y la felicidad.

Aquí Wilson no sólo dirige y diseña, sino que también interpreta la obra, su primera aparición como actor desde el 2000. “Wilson ha sido comparado con Beckett, siendo ambos maestros de la simplicidad cruda. Nada es extraño, ni una palabra, ni un movimiento. En la breve hora de esta obra, Beckett y Wilson pintan en unos simples trazos una visión del mundo muy particular y al mismo tiempo universal”, explica la directora asociada Sue Jane Stoker.

King Size y After The Rehearsal/Persona

King Size de Cristoph Marthaler —uno de los directores más reputados de la escena teatral actual— es otro de los grandes espectáculos de Santiago a mil en su aniversario 25. La obra, que se presentará entre el 4 y 7 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes, es un musical vodevilesco ambientado en una habitación de hotel donde se mezclan intriga y surrealismo con las interpretaciones de los cantantes y actores Michael von der Heide, Tora Augestad, Bendix Dethleffsen y el pianista Nikola Weisse.

En la obra, el experimentado Marthaler presenta el concepto de “enharmonics” (inarmonía musical) llevándolo a un cruce con las relaciones humanas que se dan alrededor de una cama King Size, donde los protagonistas interpretan un cancionero pop mezclado de manera hilarante con música tradicional, todo rodeado por un calvo peinándose o una anciana feliz de su estado senil. La propuesta, que primero aparece como cómica, decanta en melancolía y una visión trágica de la vida donde la música es la reina, con material que salta desde Robert Schumann a los Jackson 5 sin previo aviso.

After the rehearsal/Persona es el último de los, hasta ahora, grandes espectáculos confirmados para el Festival. La obra de Ivo van Hove se presentará entre el 11 y 14 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes. Allí, el belga vuelve a Chile luego de su aplaudida versión de Opening Night en 2014, pero esta vez con Persona/After the rehearsal, inspirado en Ingmar Bergman, de quien se cumplen diez años de su muerte.

Ivo van Hove, quien se ha transformado en nombre indispensable en los principales centros teatrales del mundo luego de llevar a escena obras como Obsession (con Jude Law), Escenas de una vida conyugal o Gritos y susurros, presentará un programa doble donde los grandes animadores serán la identidad, la dualidad entre mentira y verdad, las decisiones que afectan a las personas y las pérdidas que acarrean nuestras decisiones.

“Dos breves piezas sobre el significado del teatro y el arte en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Como corresponde al gran maestro Bergman, no adopta un enfoque moralista. El primer caso se trata de alguien que vive enteramente para y dentro del arte, mientras que el segundo caso es sobre alguien que trae su importancia a discusión”, explica Van Hoven.