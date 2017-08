Un estudio científico reveló los 10 hombres más guapos

Investigadores sostienen que la belleza se puede valorar objetivamente desde un punto de vista matemático. Esta vez fue el turno de la lista de los hombres más guapos presentada por el sitio inglés The Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, que ha usado un método que tiene en cuenta medidas de la cara, así como aspectos de simetría de las facciones para determinar qué hombres tienen el semblante más perfecto de todos.

En entrevista con el diario Daily Mail, Julian de Silva, cirujano plástico de una clínica en Londres, aseguró que George Clooney, quien lidera la lista, tiene “una hermosa simetría facial”, a quien los griegos consideraban “un rostro perfecto”.

“George tiene una congruencia casi perfecta entre labio y nariz, del 99,6%, y el espacio entre la pera y los ojos también es casi perfecto. De los 12 marcadores es él quien tiene la mejor puntuación”, aseguró el especialista.

El ex-cantante de One Direction, Harry Styles, se impuso con la mejor pera y los mejores ojos. Por su parte, Ryan Gosling ganó en mejor nariz y el futbolista David Beckham lo hizo en la mejor forma del rostro.

Aquí, la lista completa: