No todo lo bueno es obvio

Hemos disfrutado las fiestas, el sol, el calor y, por sobre todo, a nuestra familia en Curicó. Largas caminatas por el centro de la ciudad, así como en los campos hacia la costa y hacia la cordillera en la región del Maule —cuando el termómetro muestra que el verano está en pleno apogeo— han renovado nuestro cariño por la zona. Sonreímos cuando alguien nos dice “¿¡cómo pueden caminar con tanto calor!?”, mientras nosotros andamos con sombrero y protector solar 50+.

Llegaremos a Copenhague con 0˚C después de haber despegado de acá con 33˚C. Gran cambio, además de dejar a la familia y amigos, mucho más duro que volver en invierno. Semanas antes de viajar a Chile nuestra calefacción murió. De un momento a otro tuve que comenzar a contactar a los conocidos y ver las alternativas para temperar la casa; me irritaba no sentirla “rica y calentita” o caminar por el piso tibio. Así te das cuenta que algunas comodidades que das por sentadas y absolutamente obvias, no son eternas, que a veces fallan.

Estando en Chile hemos apreciado profundamente esos otros lujos como ir a pasear al campo y comprar frutas y verduras que se sacan directamente de la tierra o de la planta o del árbol correspondiente. Preparar ensaladas que “huelen a verduras de verdad” —como no se cansan de repetir las mini vikingas— es realmente un manjar y un regalo para los sentidos.

Ha sido también un tiempo para recibir un nuevo año dando gracias por la familia. Por nuestras familias originales y por la que hemos formado. Y tampoco es una obviedad disfrutar de una familia que hace tu vida especial, que construye lazos de vida cada día, así estén juntos o separados. El año pasado no solo estuve lejos de mi familia chilena, sino que con el vikingo estando a 5 mil kilómetros de distancia también fue un tiempo en que, más que nunca, aprecié los momentos en que estamos juntos. No es una obviedad garantizada el disfrutar a tu familia y aunque se agradecen en el alma las herramientas como Skype o WhatsApp, por mencionar algunas, no hay nada que reemplace el placer de sentarse a conversar con ellos; el tiempo compartido juntos es invaluable. Y no, no necesitamos de la tecnología, sino solo de tiempo y el clic mental que te permite ignorar el smartphone y sentarte a conversar.

Entiéndanme, no es un repudio tecnológico ni de otros avances que te simplifican la vida diaria. Se trata de ser conscientes de que todo ello no es algo garantizado, que probablemente no es una “necesidad” y que nada reemplaza el mirar a los ojos y reírse junto a tu interlocutor, tu padre y tu madre, tu pareja y tus hijos, esa amiga de toda la vida o el amigo que acabas de conocer. Al escribirlo o leerlo suena a obviedad, pero es un excelente ejercicio verbalizarlo y asumirlo. Con frecuencia creo que experimentamos que los lujos -entendidos en su versión más concreta y generalizada- tienen la tendencia a convertirse en “necesidades”, se dan por sentados y generan nuevas obligaciones, perdiendo de vista el costo que eso tiene para nuestra propia libertad y para la energía que podríamos usar en disfrutar reconociendo todos esos placeres sencillos que están al alcance de nuestra mano, si tan solo nos damos el tiempo para ello. Y mientras escribo, no puedo evitar pensar en el verdadero sentido del “hygge” danés del que ya antes hemos hablado en blogs anteriores.

¿Qué les parece? Este año me gustaría que pudiéramos “conversar” más a través de los post y me cuenten su opinión sobre lo que les comparto en estas líneas.

Ahora me voy a preparar la maleta porque tras habernos despedido del vikingo —que partió ya rumbo a Kabul— llega también nuestro turno de dejar Chile para irnos al reino del norte que nos espera con un termómetro que besa el “bajo 0”… ¡Valorrr!