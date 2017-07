Sinergia femenina

RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL - Fundación Todo mejora

Según las cifras oficiales, siete de cada diez estudiantes del tipo LGBTI —lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales— se sienten hostilizados en su vida estudiantil. Las agresiones van desde comentarios ofensivos hasta el acoso y la agresión. El efecto es tan devastador que muchos comienzan a fantasear con la idea de la autoeliminación. Para enfrentar esta problemática, la Fundación Todo Mejora desarrolla una serie de iniciativas para prevenir tanto el suicidio adolescente como el bullying homofóbico.

En sus cinco años de existencia y gracias al esfuerzo de profesionales que se han comprometido con la causa, consiguieron que más de 4.000 niños y jóvenes acepten su identidad sexual. “Somos el país con la tercera tasa de suicidio más alta del continente y en el caso de los niños LGBTI esa cifra se dispara. Aún estamos muy atrasados culturalmente por lo que acciones sociales como esta son de gran importancia para dar a conocer nuestra causa. Necesitamos muchas más. La unidad hace la fuerza”, asegura María José Vomschwedler, una de las sicólogas de la organización. Lleva en sus manos una pancarta que sintetiza todo lo que piensa. A su lado, circulan actrices, modelos, periodistas, empresarias y líderes de opinión que han dejado sus tareas habituales para dar vida a una acción social inédita.

“Esto es lo que necesitamos para romper prejuicios y abrir caminos”, dice, mientras con la mirada recorre el espacio que antecede a la pasarela de la esperanza que se tomó el corazón de Santiago el pasado martes 27 de junio.

Para colaborar: https://todomejora.org/colabora/, https://todomejora.org/voluntariado/

POR DERECHOS DE LOS NIÑOS TRANS -Fundación Selenna-

A los siete años, Selenna es la niña más pequeña que registra la historia de la lucha trans en Chile. Hace tres años comenzó a vivir su género sentido y aunque ese fue el punto de partida de una liberación, también marcó el inicio de una serie de batallas en las que su madre, Evelyn Silva, se convirtió en una auténtica heroína. Decidida a que nadie impidiera el desarrollo de su hija, recorrió casi una decena de colegios antes de conseguir uno donde la aceptaran. Entremedio, conoció el lado más oscuro de la naturaleza humana. Gracias a la visibilidad que alcanzó su caso, los niños trans se convirtieron en foco de atención y el tema se tomó los medios. Los dirigentes políticos prometieron legislar al respecto, sin embargo la ley de identidad de género sigue entrampada en el Congreso. Tras ayudar a su hija a luchar por su identidad sexual, Evelyn decidió canalizar su aprendizaje a través de la Fundación Selenna para niños que enfrentan la misma situación. Para colaborar: +569 62261063, info@fundacionselenna.cl

SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES – Fundación Scalabrini-

Esta institución de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo lleva sólo una década en el país y ya es un referente de cómo hay que recibir a los inmigrantes más desposeídos. En su tarea por devolverles la dignidad y facilitar su integración en la sociedad chilena, no conocen límites. Los asesoran en la búsqueda de trabajo y también apoyan siete casas de acogida a lo largo del país, fundamentalmente en la zona norte donde se concentra el mayor número de extranjeros. En el hogar de la Fundación Scalabrini en Santiago funciona una escuela para asesoras del hogar donde se enseñan nociones básicas de cocina, idiosincrasia y lenguaje chileno. La idea es que su adaptación mejore y aumenten las posibilidades de conseguir un empleo formal. “Supe de Chile por la embajada que tienen en Puerto Príncipe, por eso vine para acá. Nunca imaginé que sería tan difícil, especialmente por el clima, pero gracias a esta fundación pude adquirir herramientas para buscar un espacio donde desarrollarme. Pienso llegar algún día a la universidad y estoy dispuesta a trabajar duro por eso. Algún día me gustaría volver a mi país pero estar hoy aquí es algo increíble”, dice María Belliard, una de las beneficiarias de esta organización.

Para colaborar: +56 2 2222 6440, http://fundacionscalabrini.cl/donacion/

UN PILAR DEL ARTE Y LA CULTURA -Corporación Amigos del Teatro Municipal-

Las sopranos Verónica Villarroel y Cristina Domas alcanzaron la fama internacional gracias al apoyo de este emblema de las artes. En los últimos 40 años ha invertido más de 1.500 millones de pesos en la formación de dos mil músicos de primer nivel. Con su programa de becas, la Corporación Amigos del Teatro Municipal logró que talentos del canto lírico, piano, instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas, percusión y composición crecieran al máximo de sus posibilidades. Geogette Farías es una de las maestras más importantes del Teatro Municipal. “Me sentí tan cómoda que hubiera querido reunirme con todas a tomar té. Me faltó hablar con muchas, pero sentí que se dio una transversalidad muy enriquecedora. Deberíamos ver la manera de darle una continuidad. Me quedo con ganas de más”, afirma, desde uno de los sillones del backstage, junto a Marcia Haydée. A sus impecables ochenta años, la directora artística del Ballet de Santiago comenta que pronto volverá a Alemania para recibir un homenaje del Ballet de Stuttgart. “Soy muy positiva y siempre pienso que lo mejor está por venir”, dice, con entusiasmo antes de su debut en la pasarela. “Esto ha resultado muy divertido”. Para colaborar: + 562 24631098, www.amigosdelmunicipal.cl/socios/

MEJORANDO LA AUTOESTIMA -Fundación Más que felices-

“Trabajamos con la autovaloración de la mujer reconociendo sus habilidades y potenciándolas para que puedan desarrollarse en condiciones adecuadas. Somos un apoyo en este proceso de transformación que nace desde su núcleo familiar y pretende ser un aporte para la sociedad”, explica Ximena Muñoz, una de los siete directores de esta institución. “Nuestra labor apunta a fortalecer espiritualmente a nuestras participantes. Es un trabajo bien profundo y transformador”.

La música suena fuerte durante una de las sesiones fotográficas de la campaña #MujerxMujer mientras Teresa Benítez mira atenta el movimiento incesante de fotógrafos, estilistas y celebridades. “Nunca imaginé estar en un lugar así. La fundación Más que Felices me cambió la vida por completo. Gracias a ellos, pude hacer un curso de manicure, pedicure y ahora presto servicios para las demás mujeres de la fundación”, comenta con la mirada fija en el set. “Es maravilloso sentirse útil. Me enriquece como persona dar este servicio y ayudar a los demás. Creo que es súper importante abrir estos espacios para que muchos más conozcan nuestro trabajo”.

Para colaborar: + 56 2 3206 93 59, http://fundacionmasquefelices.cl/donaciones/

SALUD BUCAL PARA TODOS -Fundación Sonrisas-

Sólo un 30 por ciento de los chilenos accede a una salud bucal de calidad, lo que significa que alrededor de 4 millones de personas no recibe atención. Ese potente dato estadístico movilizó a un grupo de profesionales de distintos rubros a crear la Fundación Sonrisas. En cuatro años, atendieron a cientos de personas, entre las cuales 140 ya recibieron el alta. “Esto va más allá de un tema de belleza, tiene que ver con algo que transforma la vida. Nuestro objetivo final es que la salud bucal sea una política pública integral. Que todas las personas tengan derecho a sonreír. No podemos darle tratamiento por eso es que pedimos ayuda no sólo a las autoridades sino a quienes nos quieran aportar”, dice Angela Pavon, la directora ejecutiva.

Soledad Onetto, embajadora de la causa, explica la trascendencia del trabajo que hace esta organización. Angela la mira y sintetiza: “El derecho a sonreír tiene que transformarse en una prioridad nacional”. Detrás, las beneficiarias y ahora voluntarias Claudia Muñoz y Dalila Vásquez agradecen la invitación. “Ser parte de esta rueda virtuosa de unidad y solidaridad es algo que nunca olvidaremos”, comentan a coro.

Para colaborar: http://fundacionsonrisas.cl/

EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS -Mujeres del Pacífico-

Liderada por un equipo multidisciplinario especialista en desarrollo de negocios y asuntos internacionales, Mujeres del Pacífico busca fortalecer la red de emprendedoras a nivel regional. “Esta es una organización internacional cuyas socias son todas chilenas”, aclara, de entrada, su directora nacional, Claudia Abusleme. “Entregamos conectividad y desarrollo de mujeres emprendedoras y al mismo tiempo fomentamos buenas prácticas organizacionales en materia de género y la gestión del conocimiento mediante el estudio de impacto que los proyectos tienen en el ecosistema. Gracias a nuestros vínculos internacionales podemos decir con orgullo que ayudamos a cumplir sueños y transformar vidas. Somos una llave para entrar a la economía colaborativa”.

Sandra Cruz, creadora de Naturalstyle, una compañía de accesorios femeninos bordados a mano, es una de ellas. “Esto es totalmente nuevo para nosotras. Me sorprendió que me invitaran y estoy feliz de conocer a mujeres que están en la misma. Ojalá se repita”.

Para inscribirse: http://mujeresdelpacifico.org/inscripcion-socias-mujeres-del-pacifico/, info@mujeresdelpacifico.org

AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN LABORAL -Fundación Con trabajo-

En Chile, del total de personas con algún grado de discapacidad, apenas el 40 % tiene trabajo. Una situación que cambiará a partir de la nueva ley de Inclusión Laboral, promulgada hace unas semanas. Algo que celebra Lucía Canals. A sus 34 años, es una de las beneficiarias de la Fundación Con Trabajo. Llegó ahí tras su paso por la Institución Teresiana y hoy vive una nueva vida. “Desde noviembre del año pasado empecé a trabajar en análisis de base de datos y ayuda administrativa ”, dice, al referirse a las funciones que cumple en Ideas Factory (IF) un espacio de trabajo colaborativo e inclusivo. Para la directora de Con Trabajo, “este evento nos ofrece no sólo la posibilidad de desmitificar a las personas diferentes y demostrar que se pueden subir a un escenario, responder las preguntas de los periodistas y hacer el mismo trabajo que cualquiera. Basta de seguir alimentando mitos. El valor de esta inciativa es incalculable”, reflexiona María José López. Muy cerca, Lucía espera en calma su turno para maquillaje y peinado. “Me gusta que hayan confíado en mí para desfilar. Es algo que nunca hubiera imaginado”, confiesa, visiblemente emocionada, mientras a su lado Pía Urrutia, quien está buscando empleo a través de esta fundación, está a punto de convertirse en la más aplaudida del Paseo Ahumada.

Para colaborar: + 56 9 96435546, www.fundacioncontrabajo.cl

UN SIGLO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA -Fundación Las creches-

Fundada en 1903 por Teresa Cazotte de Concha, esta institución es considerada uno de los mejores hogares para niñas de Chile. Enclavado en la pre cordillera, justo detrás del parque Mahuida de Peñalolén, brinda una panorámica envidiable de la ciudad de Santiago que a juicio de su directora, Eliana Collao Pino, resulta clave para el proceso de adaptación de quienes llegan aquí tras sufrir la vulneración de sus derechos. Se les brinda alimentación, educación, vestuario, recreación y un lugar digno donde vivir. Además de formación valórica y soporte para que construyan un proyecto de vida. Carla Orellana llegó hace casi 15 años y hoy se prepara para convertirse en veterinaria. “La gente estigmatiza los hogares, pero este lugar es diferente. Ellos tienen especial preocupación por mantener el lazo de las niñas con sus familias. Poder vivir acá con mi hija es una bendición”, asegura.

Para colaborar: + 56 2 22731129, www.lascreches.cl/quienes-somos/socios/