Signo por signo 2017: El año de las relaciones por Mia Astral

“No te agobies si no integraste la cuadratura en T o si no sabías que debías hacerlo. Todos, conscientemente o no, trabajamos en ella; y sí, tenemos varias lecciones bajo el brazo y a nuestro favor. Además, a todos nos caerá bien el bootcamp de relaciones del periodo (febrero a junio) para después estar más cómodos al compartir con otro, al comunicar lo que deseamos una vez hayamos entendido que compartir la vida con alguien más no silencia nuestra individualidad”, señala en la introducción de su libro Predicciones 2016 (Planeta).

Sin duda, el 2017 es un gran año para las relaciones y para apreciar el crecimiento maravilloso que nace de ellas. “También es un año de alta creatividad, gracias a los eclipses. Estos además benefician las relaciones, ya que al estar más conectados con quienes somos en verdad podemos ver con facilidad personas que sí resuenan con nuestra energía y vibración. Además, será un excelente año de estudio, así que manos a la obra”.

Aries

En 2009 y 2010 un tránsito en la zona de socios y parejas trajo lecciones duras. Este año hay otra visita en esa zona, pero esta vez se trata del planeta Júpiter, que representa expansión, lo que indica que las mejores oportunidades vienen de la mano de otro. Si pudiera resumir tu año en una frase sería: “las relaciones son tu gurú”. Las personas con las que estableces lazos en el 2017 serán tus ‘facilitadores’ para que aprendas sobre justicia, igualdad, equilibrio y para que te abras al amor, a colaborar desde el corazón y a ponerte en los zapatos del otro. Ningún tránsito en la zona de socios y parejas ha sido tan provechoso como lo será éste. Júpiter entró en Libra en septiembre del 2016, así que es muy posible que inicies el año con una pareja o socio, pero estos son los patrones que creará Júpiter este año junto con la retrogradación de Venus. Esto te convencerá del potencial de la relación y si, para abril y mayo, te das cuenta de que no es duradera, igual estarás muy agradecido por las lecciones y más abierto para dejar entrar a alguien nuevo con rapidez.

Géminis

El 2016 fue importante en cuestión de compromiso, un tema que a los gemelos no se les da, pero con Saturno (planeta de los límites y estructura) en la zona de socios y pareja más las tensiones mutables, no solo empezaste a entender que sin compromiso no hay bendiciones, sino que también te abriste a la experiencia. El 2017 tiene aún el tema del compromiso bien caliente, pero en vez de presentarse con lecciones karmáticas o cuentas por resolver, viene con un tono dulce: la vuelta del romance. Verás: no solo es porque ya Saturno te tiene ‘entrenado’, sino también porque Júpiter (planeta de expansión y abundancia) entró en Libra en septiembre pasado, se queda allí hasta octubre de este año y llena de bendiciones tu zona de creatividad, romance e hijos. Estas energías además pueden manifestar una linda asociación con alguien para dar a luz un proyecto creativo que paga bien. Y bueno, ya que tocamos ese tema, también debes saber que los eclipses de este año te impulsan profesionalmente, así que recibe el 2017 con una sonrisa, porque para ti es un año de recompensas.

Tauro

Con eclipses en tu área del hogar y trabajo, más Júpiter visitando tu zona de calidad de vida, este es un año para echar raíces, crear bienestar, asentarte y sentirte bien contigo mismo antes de saltar a una relación. Si ya estás con alguien, es hora de evaluar cómo se sienten con la rutina, si se ven juntos a largo plazo. En el proceso encontrarás retos. Sea por dificultad de horarios, salud o el ajuste en las rutinas no será cosa fácil, pero gracias a esto es que aprenderás a administrar tu energía y sabrás si eres compatible o no con esa persona. Para los Tauro cuyo objetivo no está en el amor, el año les permitirá enfocarse en proyectos más ambiciosos. Por suerte, los periodos más difíciles en cuestión de cuentas conjuntas, préstamos, créditos y bancos, que son lecciones de Saturno, han terminado y el enfoque ahora es trabajar para ver resultados, en un lugar en el que puedas desatar tu creatividad y el proceso que esta búsqueda implica será entretenido, porque a varios los llevará lejos, a explorar nuevos territorios reales y emocionales.

Cáncer

El 2016 te dio lecciones sobre cómo cuidar tu cuerpo. Llegaste a un límite físico por malas elecciones que afectaron tu rendimiento, y la sensación de libertad era cada vez más elusiva. Si atendiste el llamado e iniciaste cambios para sentirse más saludable, con más tiempo libre y menos estrés, ya te empiezas a sentir repuesto y recargado de energía vital, pero si no, el inicio del 2017 puede ser un periodo de ajuste lento para ti. Este año se trata de estabilidad. Según los patrones energéticos, para este momento ya sabes que necesitas balance en tu vida, y el tránsito del planeta Júpiter por Libra (tu zona de hogar, seguridad, familia y pertenencia) ayudará a que esto se manifieste. Sin embargo, este año presenta sus retos con respecto a este tema, los cuales puedes considerar como exámenes que aprobarás si aplicas lo aprendido en marzo, junio y septiembre del año pasado. El tránsito de Júpiter en Libra, que se da una vez cada 12 años, aplica la presión necesaria para que empieces a asociar el descanso, estar y compartir con los tuyos, iniciar una familia, una casa más cómoda, amarte…

Leo

Por muchas razones, este es un año muy importante para ti, pues los eclipses en tu signo y en Acuario generarán cambios en tus planes y en cuestión de socios y parejas. Este será uno de los temas más importantes del 2017. Para que tengas una idea, los eclipses son los eventos que nos alinean con nuestra misión de vida y en tu signo, de esta manera, no pasaba sino hace 19 años. Ahora con los que vienen ajustarás las velas de tu barca y cambiarás la dirección. Muchos planes creados con base en el ego caerán para trabajar una visión más auténtica de vida y esto envuelve a otra persona importante para ti. Aparte, el ingreso de Júpiter (planeta de la expansión) al signo Libra te da chance hasta octubre de este año para lograr excelentes resultados en relaciones, asociaciones, contratos y planes que te impulsan al crecimiento. Otro indicador importante de este año es que el señor Saturno se queda hasta diciembre en tu zona del romance y por eso los compromisos o crear situaciones de permanencia con el otro serán una realidad.

Libra

¿Sabías que una vez cada 12 años te visita Júpiter, el planeta de la expansión y abundancia? Júpiter entró en tu signo el 9 de septiembre del 2016 para quedarse hasta el 10 de octubre del 2017, y este es considerado tu año de abundancia en un ciclo de 12. Y sí… aunque necesitas unos tips y unas claves para sacarle todo el provecho a Júpiter por tu signo, en líneas generales, verás que este año abres tus alas, querrás explorar, aumentar tu conocimiento, conocer otros continentes y mejorar tu estilo de vida. Lo que sí te digo de una vez es que Júpiter expande todo lo que toca, y si te gusta comer bien, mejor vas buscando un buen plan de ejercicios que contrarreste los gustos que te darás con Júpiter de visita, porque oportunidades no faltarán.

Virgo

Uno de los años de más crecimiento para ti fue el 2016. Los eclipses en tu signo y en Piscis, que es tu zona de socios y parejas, limpiaron todo lo que no convenía, y aunque a veces no lo entendemos en el momento, el tiempo da la razón. Aunque aún queda un eclipse en Piscis y puede que estés en los juegos del amor una vez más, la verdadera apertura se da este año gracias a la visita de Júpiter (expansión) al signo Libra, que es el signo de las relaciones y cuyo tránsito mejora tu autoestima. Cree en ti mismo, que es la base para todo lo demás. Las conexiones que Júpiter en Libra creará con otros planetas serán la tensión ideal para que superes miedos y una vez más entregues tu 100 por ciento, pero esta vez poniéndote como prioridad. Aparte del tema del amor, este es un año en el que reconectarás con tu voz interna. Tu mundo interior se enriquecerá así como tus prácticas espirituales. Muchas mujeres Virgo estarán saliendo embarazadas por primera vez y su estilo de vida cambia, mientras la visión que venían cultivando sobre lo que es vivir en familia empieza a materializarse.

Escorpión

Con Saturno en tu zona de valor, dinero y posesiones, el 2016 te dio muchas lecciones sobre administración de recursos personales, temas en los que tuviste que recortar. Como para crear balance, esas situaciones también te enseñaron que tenías que abrirte a conectar con más personas, a colaborar en proyectos con otros y lo apreciado que eres. Por esto, decidirás que este año que empieza debes tomar tiempo para meditar y hacer cambios importantes en tu vida. Con Júpiter (planeta de la expansión) en Libra, estás preparándote para el ciclo de expansión más importante en 12 años, que empezará en octubre. Desde el inicio del año hasta ese momento, te verás dejando atrás lo que te limita, gestando nueva vida. Debido a ello, ya que tendremos eclipses en tu zona de creatividad y la de cambio de perfil público, muchos Escorpiones estarán esperando hijos, pasando más tiempo con sus familias, tomándose en serio sus relaciones y superando adicciones que pensaron que eran imposibles. Es un año de sanación de adentro hacia afuera, un tiempo de renovación, sin el cual no podrás aprovechar el año más importante de tu vida, que va de octubre del 2017 a noviembre del 2018.

Sagitario

El 2016 fue un año muy ocupado, de mucho movimiento, pero también pesado. Cada tarea tuvo su momento y seguro aún quedan algunos trabajando en esto. La sensación de que la suerte se esfumó o que las bendiciones ya no caen del cielo puede acompañarte, así como la idea de que ya no eres un adolescente, aunque estés lejos de serlo hace años. Pero veamos el lado bueno: en el 2016 te hiciste más responsable, hubo un cambio de estatus, trabajaste como nunca y empezaste a eliminar situaciones, personas y relaciones que no te hacen bien. Ahora prepárate para el 2017, el año en el que todos esos esfuerzos empiezan a pagar y lo primero que vas a experimentar es un cambio de ambiente, amigos o tipo de clientes gracias a que tu planeta Júpiter está en el signo Libra. Esto va perfecto con los eclipses Leo-Acuario que cambiarán cómo te expresas, cómo compartes tus ideas con el mundo. Este año hay viajes, más conexión real que virtual, más exposición haciendo lo que amas, aventuras y amor.

Acuario

En el 2016 Marte (planeta de la acción) pasó dos veces por tu zona profesional y de altas metas. Esto fue inusual, pero ahora entendemos que va en perfecta sincronía con lo que trae este año para ti. Verás, al final del 2017 Júpiter (planeta de la expansión) entrará en esa misma zona, iniciando un año que va hasta noviembre del 2018, en el que proyectos profesionales, el estatus y la posición en tu industria dan un salto, así que tenías que prepararte. Las lecciones en cuestión de superación en el 2016 harán que en los primeros nueve meses del 2017 te capacites mucho mejor y cuando finalmente Júpiter llegue a Escorpión en octubre estés listo para este merecido crecimiento. Aparte de eso, este año empezamos a tener oficialmente eclipses en tu signo y en Leo, tu opuesto, por lo que el amor y las asociaciones también están en el spotlight -destacadas-. Sin duda, no será un año aburrido, todo lo contrario.

Capricornio

Tienes un año más con tu planeta Saturno en el signo Sagitario, que es el anterior al tuyo. Si pudieras ver tu rueda zodiacal, verías a Saturno a tus espaldas y esto siempre coincide con un ciclo de dos años en los que terminas y eliminas de tu vida lo que no necesitas. Esa es una manera de verlo, pero te doy otra: este tiempo es la preparación para cuando Saturno entre en tu signo y eso ocurre en diciembre del 2017. Y aunque sientes que ya necesitas una pausa, esta es la preparación para grandes manifestaciones del 2018 hasta fines del 2020. El 2017, Saturno en Sagitario trabaja de la mano con Júpiter, el planeta de la expansión que está en Libra, brindándote una oportunidad de crecimiento única por una relación, una asociación u oportunidad profesional muy merecida. No dudes que será un año productivo en el que verás frutos del trabajo hecho de dos años hasta acá. Además, los eclipses del año te benefician económica y románticamente.

Piscis

Si el 2016 fue el año de cambios en situación de socios y pareja (o cambios que iniciaste con tu pareja), este es el año de la entrega al proceso, de la inversión, de dar el paso. Una manera más simple de entender lo que el 2017 tiene para ti es que después de tanto esfuerzo y trabajo interno la relación contigo mismo ha cambiado para bien, eso mejora la relación con los demás y los resultados se verán este año en la realidad. Y si para muchos es un nuevo integrante de la familia, para otros es un proyecto que mejora tu situación financiera, dar el paso más allá en una inversión que ya habían hecho, aprender a sacarle aún más provecho, o apostar por el cambio al salir de lo conocido y familiar. Todo esto se traduce en dar a luz una nueva vida, a renacer una vez más, a encontrar un nuevo propósito de superación y a dejar en el pasado inseguridades personales o nebulosidades que te hacían tan difícil manifestar en el mundo real.