Normal y cotidiano… en Dinamarca

Hace unos días la BBC constataba en una nota que “Dinamarca ha reducido sus residuos alimentarios un 25% en los últimos cinco años, según un estudio del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación”.

Sin duda un resultado fantástico y más interesante aún pensar en cómo se logró. Cambios en los hábitos de alimentación de los vikingos locales y la actitud colectiva hacia el medio ambiente, explican en parte lo sucedido. Lo que en muchos países sería razón para una campaña especial para promover una actitud y soluciones amigables con nuestro entorno, aquí ya es parte del día a día, desde hace un par de décadas al menos.

Cuando llegué a comienzos del 2000, el vikingo me explicó rápidamente que la basura no se reciclaba concienzudamente como en otros países, porque aquí se incinera principalmente para la producción de calor y energía. De lo único que debía preocuparme era de separar vidrios y metales, y de dejar fuera de casa, para la recolección, objetos grandes como muebles o electrodomésticos que eran recogidos de manera especial.

Más adelante, me di cuenta de que la ropa usada y en buenas condiciones también se deja por separado y va a parar a las tiendas de reciclado o segunda mano municipales, o uno mismo la va a entregar a las tiendas de segunda manos de instituciones como la Cruz Roja o las tiendas de la iglesia local, donde se selecciona y revende. Luego me di cuenta de lo popular que eran las ventas de garaje y los mercadillos de cosas usadas, que se instalan durante los meses de primavera y verano y donde se pueden encontrar verdaderas gangas. En resumen, en Dinamarca todo tiene una segunda… o tercera ¡o quinta vida!

Y la conciencia de reciclar y re-usar se ha convertido en un modo de vida. Hace poco más de un año se abrió en Copenhague, Wefood, iniciativa de la organización de asistencia de la iglesia nacional. Así nació el primer supermercado en el que solo se venden productos que están cerca de la fecha de vencimiento, cuyo embalaje está estropeado o porque hay una cantidad excesiva, razones por la cual son desechados y terminan en el conteiner de la basura. El éxito fue inmediato y casi al terminar el año un segundo supermercado, con el mismo concepto, fue abierto en la ciudad.

Aquí esto de reutilizar y minimizar la producción de basura y el desperdicio de comida en un mundo en que un tercio de la comida producida a nivel mundial, termina en la basura, mientras casi 800 millones de personas mueren de hambre en nuestro planeta, es simplemente parte de lo “cotidiano”. En general la conciencia de “no desperdiciar” es bastante generalizada y por ello parece natural el desarrollo de la app “Too Good To Go” que menciona la historia de la BBC. A mí me introdujo en el concepto mi amiga Susana, muy consciente y profundamente responsable con todo lo que sea preservar nuestro medio ambiente, y rápidamente descargamos la aplicación en los teléfonos de la familia.

El concepto es simple, lo que al final del día sobra en determinados restaurantes, pastelerías y cafés, se ponen a la venta a un precio muy rebajado y al ir a buscar el pedido, recibes una bolsa de papel reciclado, con parte de lo que ha quedado. Siempre una sorpresa, porque es lo que ha quedado. Por otra parte, ahora también los supermercados tienen una sección con productos que están cerca de la fecha de vencimiento o tienen algún “defecto estético” que hace que entren en la categoría para botar, y los consumidores los buscan cada vez más para evitar el desperdicio de los mismos.

Y como en el reino los vikingos son organizados para todo, se ha convertido en un movimiento masivo contra el desperdicio de alimentos y diversas iniciativas se canalizan a través del proyecto “Stop Spil af Mad” (Detén el desperdicio de comida) que en casi una década se ha transformado en un ente de opinión, sensibilización y acción en torno al tema.

¿Se puede reproducir la iniciativa? Probablemente no con exactitud, pero sí es posible crear conciencia respecto del tema y generar acciones que sean posibles en distintas latitudes. Porque finalmente el tema ambiental es una responsabilidad colectiva, y quisiera saber que esto que no me sorprende acá porque es una acción natural y cotidiana, se transformara en un mensaje que se comparte y que se transforma en acciones concretas hasta ser parte de la conciencia colectiva de todos.