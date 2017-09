Mujeres influyentes, la llave maestra

Hace pocos minutos terminó una mesa redonda con periodistas, sicólogas y productoras donde se reflexionó sobre los estereotipos de belleza que imponen los medios de comunicación y Fabiola Olate, fundadora de Mujeres influyentes (MI), ya preparara un nuevo evento con extranjeras destacadas que buscan compartir su experiencia como emprendedoras en Chile. “No hay tiempo para descansar”, comenta, mientras bebe un sorbo de agua y mira en la casilla de la organización como entran cientos de mails de interesadas en participar en esta instancia que mensualmente organiza talleres, mesas redondas y eventos que han permitido conectar a mujeres de distintos ámbitos bajo un mismo objetivo: apoyar el empoderamiento de las chilenas.

Sinergia femenina es el objetivo que persigue esta organización creada hace casi dos años y que ha sido clave para ayudar a mujeres que buscan un nuevo comienzo en la vida, pero carecen de contactos. “Cuando volví de Colombia y abrí la consultora integral TCreo una de las cosas que más me llamaba la atención durante los talleres era que las asistentes reclamaban continuamente que no tenían redes de apoyo que las ayudaran a reinsertarse laboralmente después de salirse del sistema por la razón que fuera, embarazo o enfermedad. Esa problemática era transversal independientemente del grupo económico, social o cultural. No sabían cómo reinventarse y además tenían cero visibilización. En ese momento nació la idea de crear la comunidad Mujeres Influyentes”, recuerda Olate, quien es asesora de imagen y coaching.

Una de las personas que mejor conoce la evolución de esta pujante comunidad es Nicole Verdugo, jefa del Departamento de Género de la Direcom del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad es incorporar a más mujeres en la actividad económica y eso implica aumentar su participación en el crecimiento financiero. Para lograr ese objetivo es fundamental motivar y tejer redes pensando en el futuro y en ese sentido el trabajo desplegado por Mujeres Influyentes ha sido de gran ayuda. Durante el seminario Derribando Fronteras, Encuentro de Empresarias de Chile y Argentina organizado en el centro cultural Matta de Buenos Aires en julio pasado, la gestión de MI en generar redes de contacto resultó un eslabón clave en el éxito de la gira”, explica la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una opinión muy similar esgrimió Carlos Arbía, editor de Infobae, el portal de noticias con mayor número de visitas del Cono Sur.

“Me pareció una comunidad muy pujante con mujeres con muchas ganas de hacer negocios con Argentina. Cerrar un trato o establecerse en Chile es mucho más fácil. Aquí, la presión impositiva es alta. De hecho lo único que no hay son trabas al trabajo. Son economías que aún tienen demasiadas barreras, pero tratándose de mujeres nunca se sabe. Ellas siempre consiguen más cosas”, explica.

Círculo virtuoso

Durante el 2016, la comunidad creó el premio Mujeres Influyentes. La primera versión se entregó en marzo en el Hotel W y reunió a más de mil mujeres de Chile y el extranjero. CARAS colaboró estrechamente con MI en la búsqueda de mujeres destacadas en distintos ámbitos que encarnaran el espíritu de la comunidad. “Todas pueden ser influyentes si se lo proponen desde el ámbito familiar hasta el social, humano y profesional. La selección final la hicimos pensando tanto en su contribución a la comunidad como el poder de inspirar a otras”, explica Fabiola Olate. “Además del apoyo que hemos recibido de la revista hay gente que ha sido clave en este proceso de tejer redes. Katherine Kastowsky, Francisca Torres, Cynthia Ramírez, Carolina Barba y Elena Dressel, por citar sólo algunas han sido la prueba más fehaciente de que juntas podemos más”.

En la categoría Liderazgo, la ganadora fue la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas, María Teresa Ruiz, reconocida en el mundo por sus descubrimientos sobre las estrellas. En el área Innovación el galardón fue para Komal Dadla, creadora de la ONG Lab4U que transforma smartphones y tablets en instrumentos científicos para proyectos educativos. En el área Solidaridad, el premio fue para Francisca Cortés Solari por su aporte al mejoramiento de la educación y el cuidado del medio ambiente a través de las fundaciones Caserta, Meri y Melimoyu. En tanto, el premio Mujer Influyente-CARAS se lo llevó la creadora del Festival Puerto Ideas en Valparaíso, Chantal Signorio. También fueron distinguidas con el premio Espíritu Mujeres Influyentes, la galerista y promotora de talentos artísticos, Patricia Ready; la directora de Mujeres del Pacífico, Fernanda Vicente; la encargada de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Paulina Nazal y la creadora de Lágrimas de Luna que trabaja en el rescate y promoción de la platería mapuche, Jacqueline Domeyko. También fue galadornada Marisol Alarcón, fundadora de Laboratoria en Chile.

En su primera etapa, MI destinó gran parte de sus esfuerzos en colaborar con este programa social internacional que imparte clases de desarrollo web y programación para mujeres que buscan nuevas oportunidades laborales. Hoy, apoyan la última cruzada de Bárbara Etcheberry quien ha destacado en el mundo de la filantropía por su trabajo al mando de Aptus Chile, una organización orientada a mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables. Se trata de la Fundación Soy Más que la también integrante del directorio de Un Techo para Chile trajo directamente desde Colombia. Su objetivo es ayudar a adolescentes embarazadas en situación de extrema pobreza y brindarle todo el apoyo necesario para que construyan un futuro mejor.

La empresaria y líder en emprendimiento femenino Alejandra Mustakis también ha sido parte del florecer de esta comunidad. A su juicio, “en países como el nuestro es donde es más necesario este tipo de instancias. La labor de Mujeres Influyentes es digna de admiración y agradecimiento. Es fantástico que cada vez más personas se hagan cargo de desarrollar a otras, de ayudar, de pensar en el otro, esa es la manera de avanzar como sociedad”.