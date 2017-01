Mujeres infatigables y altruistas

PATRICIA READY: MÁS ARTE PARA LOS NIÑOS

Patricia Ready es mucho más que una restauradora o galerista del circuito de arte local. Sus esfuerzos por potenciar a los creadores en el extranjero y llevar todas las disciplinas artísticas al mayor número de gente posible, siempre en sintonía con las mecas creativas mundiales, la sitúan en un sitial de máxima importancia. Mezcla entre mecenas, cazadora de talentos y emprendedora infatigable, hoy tiene los ojos puestos en el futuro. “Los niños deben acostumbrarse a leer este lenguaje contemporáneo para poder experimentar las infinitas posibilidades que el arte nos ofrece. Desgraciadamente cada vez le damos menos valor a la enseñanza de las artes visuales y sucede muy frecuentemente que en las muestras de artistas contemporáneos los niños no entienden lo que ven. Experimentar con la cultura nos hace personas más sensibles y más íntegras y eso es lo que necesitamos en el mundo de hoy”.

PAULINA NAZAL: DIPLOMACIA ECONÓMICA

Su labor en la diplomacia económica la convirtió en una testigo privilegiada de los tiempos que corren. Si hasta hace unos meses encabezaba la mesa de negociaciones que discutía los alcances del TPP, hoy el desafío de la primera mujer en ocupar la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, es otro. “Hace poco estábamos hablando de nuevos tratados y ahora el foco está puesto en asegurar que cualquier acuerdo futuro tenga un impacto positivo en todos. Hay un cambio de eje que exige asumir nuevos roles”, cuenta la ingeniera comercial que representó a Chile en los foros de Apec, OCDE y OMC. Afirma que “lo más difícil es congeniar la exigencia laboral con la vida familiar” y que imponer un estilo de liderazgo propio ha sido todo un tema. “Los hombres son más de golpear la mesa, mientras las mujeres optamos primero por el diálogo. Pienso que la clave es ser firme sin traicionar la esencia”.

KOMAL DADLANI: CÓMO CAMBIAR LA MANERA DE ENSEÑAR CIENCIAS

En sánscrito, Komal significa “ternura y suavidad”, pero si hay algo que la identifica de sus raíces de India es la determinación de sus antepasados. La fundadora de Lab4U, empresa dedicada a generar aplicaciones que transformen smartphones y tablets en instrumentos científicos para experimentos educativos, ha debido sortear la resistencia del sistema educativo en pos de cambiar la manera en que se enseña la ciencia en Chile. Desde que ganó el premio Cartier Initiative Awards 2015 junto a otras cinco líderes de todo el mundo, no se ha cansado de repetir que “con un mejor entendimiento del mundo uno puede convertirse en mejor ser humano”. Admite que “hay resistencia entre los profesores que muchas veces están desmotivados o no tienen tiempo, pero al mismo tiempo hay mucha esperanza. Queremos que los maestros anden con un laboratorio en el bolsillo. El próximo Albert Einstein o Isaac Newton perfectamente puede venir de América Latina y por qué no de Chile”.