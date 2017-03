La corona de la felicidad ya no es danesa… pero casi

Estaba de viaje cuando leí en un periódico que Dinamarca había perdido el trono de ser el país más feliz del planeta. Los vecinos noruegos se llevaron la corona este año según el Reporte Mundial de Felicidad 2017, de Naciones Unidas, “saltando” al primer lugar desde el cuarto que tenían el año pasado.

Chile, entretanto en el lugar 20, se presentaba al mundo como el país mejor rankeado en Sudamérica, justo por sobre los Emiratos Árabes Unidos que hasta un Ministerio de la Felicidad tienen. Es que la búsqueda de la felicidad no tiene límites geográficos ni tiempo.

Cuando llegué de vuelta a Copenhague leí en la prensa y conversé con amigos daneses con la idea de “tomar la temperatura” local ante la pérdida de la corona. Me di cuenta de que caer en liderazgo para quedar en segundo lugar (y a sólo 15 puntos de los vecinos noruegos) tampoco era tan dramático y así veo que lo tomaron los vikingos locales. Algunos me dijeron “seguimos siendo los nórdicos los que estamos en el top 5”, refiriéndose a que Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza y Finlandia se llevan el “top 5” del ranking de 155 países.

Otros comentaban duramente en los medios tradicionales y en las redes sociales, la responsabilidad de la llegada masiva de inmigrantes del último año en esta baja, y allí se traslucía ese fantasma de racismo e intolerancia que se expresa tras las palabras dichas bajo el anonimato de un seudónimo. Aun así, nada de darle demasiadas vueltas al tema, la posición actual sigue acomodándoles y siempre se puede repuntar.

Y entre lectura y lectura, conversación y conversación, se llega a preguntas como ¿qué es la felicidad? o ¿cómo la mides?. Es cierto que el índice de la ONU es el resultado de variables como el producto interno bruto, las ayudas sociales, la esperanza de vida, los niveles de libertad y la ausencia de corrupción en el aparato estatal y en la comunidad empresarial, y esto para unos podría definir más bien un bienestar económico que la felicidad como un sentimiento personal de satisfacción.

No obstante, mi experiencia aquí me ha enseñado que aunque parezca una contradicción que Dinamarca, con altas tasas de suicidios y alcoholismo, altos porcentajes de denuncias por violencia de género y con ciudadanos que pagan tasas de impuestos que están entre las más altas del mundo, siga apareciendo como uno de los países más felices puede explicarse por ese sentimiento colectivo de bienestar y de responsabilidad social tremendamente enraizado. O porque aunque se quejan de casi todo y casi todo el tiempo, tienen una mirada positiva que hace que, por ejemplo, no les agobien los días nublados y fríos sino que te recuerdan que “el problema no es el clima sino la ropa que llevas”. Esa es la actitud. Aquí no se pagan impuestos sino que “se invierte en la sociedad” como dice el vikingo.

En fin, todo se convierte en calidad de vida para todos. Los niveles de incertidumbre y ansiedad de la gente claramente se reducen cuando sabes que temas claves como la salud y la educación están garantizados. Tal vez las palabras claves sean “seguridad y confianza”; los daneses se sienten seguros y confiados ante el porvenir… ¡y ni siquiera tienen la preocupación de los desastres naturales! Un temblor grado 2-3, que yo apenas noté, fue toda una experiencia de vida para el vikingo la primera vez que visitó Chile en 1999.

Ya se los he dicho, esto está lejos de ser el paraíso, pero hay que reconocer que se vive bien y sí hay cosas que se pueden mejorar como en todas partes, pero es una tarea colectiva, una tarea para aportar que comienza también en la propia actitud. Ahora que la primavera ha comenzado a asomarse, cuando tienes la suerte de haber hecho amistad con tus vecinos, pronto comienzan a organizarse las parrilladas con ellos, con amigos y con la familia. Eso ya lo disfruto y me hace feliz, como a muchas otras familias danesas. Y el tema del liderazgo de un ranking u otro se deja para el análisis del resto del mundo, aunque seguramente, con toda discreción y sin decirle a nadie, los daneses están pensando como Douglas MacArthur al dejar las Filipinas: “Me voy, pero volveré”… Quizás les veamos recuperar el liderazgo el próximo año. Ya veremos.