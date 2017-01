Incendios forestales Lo que tienes que saber si quieres ayudar a los damnificados

Organismos no gubernamentales, el Estado a través de sus instituciones: carabineros, FF. AA, bomberos, y personas naturales han sumado voluntades en los últimos días para, en conjunto, ayudar a salir adelante a las personas que, hasta el minuto, lo han perdido todo y han quedado altamente vulnerables. No es noticia que desde hace algunos años, la comunidad en general se ha unido para combatir las catástrofes naturales que, lamentablemente, no le dan respiro al país. Y esta vez no es la excepción.

Caras.cl conversó con Jaime A. Poblete, Director General de KSL Chile-Pacífico, consultora de capacitaciones ante Situaciones de Emergencias y Desastres, quien sostiene que “lo primero que hay que hacer antes de decidirse a ayudar es informarse”. El experto sostiene que lo más importante es conocer las zonas que están más necesitadas de ayuda, información que se puede obtener en páginas oficiales como la ONEMI o la CONAF.

En segundo lugar, Poblete detalla la importancia de informarse acerca de las necesidades de recursos que tienen esas áreas, las que “normalmente se orientan a dos aspectos. La primera es para contención del fuego, como guantes de faena, gafas para el sol, bloqueadores solares, agua isotónica, palas, carretillas, picotas, mascarillas N95, gorros con protección de cuello, gotas para los ojos (anti irritación), rozones, azadones, rastrillos y guadañas para desmalezar. Y la segunda, para minimizar daño a los damnificados: alimentación, agua, juegos para niños, juegos para adultos, elementos de higiene personal, alimentos para mascotas, alimentos para ganado, alambres y mallas para cerco, kit de primeros auxilios”. Ambos recursos se acopian de dos formas generalmente: mediante entrega de los materiales o artículos, o bien, mediante donaciones de dinero.

El Director de KSL sostiene que resulta fundamental también informarse acerca de los organismos involucrados en la colaboración, los que se detallan a continuación.

Fundación Desafío Levantemos Chile

Desafío Levantemos Chile lanzó su campaña “El fuego tiene que parar”, a través de ella se puede colaborar comprando distintos kits, entre los que se incluyen:

KIT 1: BOMBERO $10.000 (bloqueador solar, agua isotónica, agua, barras energéticas)

KIT 2: HIGIENE $10.000 (alcohol gel, papel higiénico, jabón, toalla, cepillo y pasta de dientes)

KIT 3: GANADO $40.000 (forraje y bebederos para ganado menor, mallas para predio)

KIT 4: INCENDIO $200.000 (tanques de agua de 1.000 litros) Para hacer válido este aporte, hay que depositar en la Cuenta Corriente 98027-07 del Banco de Chile, RUT 65.943.320-6, a nombre de Fundación Levantemos Chile (tranferencias@desafiochile.cl).

Campaña #JuntosxChile, impulsada por Medios de Comunicación

Las radios asociadas a la Archi, junto al Hogar de Cristo, Mega y TVN se unieron para lanzar una campaña en ayuda a los damnificados de los incendios que afectan la zona central del país. La campaña se llama “Juntos por Chile, 1.000 millones para 2.000 hogares”, y usa el hashtag #JuntosxChile para difundirse por redes sociales. La cruzada solidaria tuvo este viernes su primera actividad conjunta, cuando los matinales de la televisión comenzaron con la recolección de donaciones en dinero, canalizados a través del Hogar de Cristo con el fin de adquirir viviendas.

Las donaciones están siendo recibidas en la cuenta del Hogar de Cristo N°40.

Datos de la cuenta: Banco BCI – Cuenta Corriente Nº 40001024 - RUT: 97.006.000-6 - mail: hcristo@hogardecristo.cl

Cruz Roja Chile

El organismo llama a la colaboración con la idea de asegurar que las operaciones mantengan su continuidad y efectividad. En alianza con Banco Estado empezaron su campaña para ayuda ante la emergencia y extinción del fuego en los focos activos de la Sexta y Séptima Región. En este sentido, se habilitó la cuenta corriente Nº 29 22 22 de Banco Estado, RUT 70.512.100-1 finanzas@cruzroja.cl, para realizar donaciones que financien la ayuda.

CENTROS DE ACOPIO

Para los damnificados se necesita: agua, alimentos no perecibles, pañales para adultos y niños, útiles de aseo e insumos médicos (mascarillas, guantes, suero, gaza, etc). En cuanto a los animales que resultaron afectados por los incendios se pide: antiinflamatorios, alimentos para mascotas y pasto para animales mayores. Para bomberos se llama a ayudar con: bebidas isotónicas, agua y barras de cereal. Los lugares habilitados en la Región Metropolitana y de O’Higgins para colaborar son:

Región Metropolitana

Comuna de Cerro Navia: Casino de la Municipalidad de Cerro Navia, Del Consistorial 6645.

Comuna de Conchalí: Av. Cardenal Caro 1593. Población Juanita Aguirre.

Comuna de Las Condes: Mall Sport hasta las 17:00 hrs de este domingo, donde estarán recibiendo agua.

Comuna de La Florida: Rescate Social. Salida de Vicuña Mackenna a la altura de Mall Florida Center.

Comuna de Ñuñoa: Sede Orca Chile: (Alcalde Jorge Monckeberg #595, Ñuñoa). También se puede ayudar con aportes a la cuenta Banco Estado, 136626954, rut: 65.074.071-8 a nombre de Orca Chile.

Comuna de Providencia: Casa Fech. Periodista José Carrasco Tapia 09 Centro Alicia Cañas. Ubicado en Av. Italia 1182. Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas. Centro Juventud Providencia. Av. Manuel Montt 101. Lunes a viernes 08:30 a 18:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas. Desarrollo Social. Av. Eliodoro Yañez 1947. Lunes a viernes 08:30 a 17:30 horas. 13 Compañía de Bomberos. Av. Eliodoro Yañez 975. Calle Antonio Varas #454, Providencia.

Comuna de Quilicura: Sede Quilicura del cuartel de Defensa Civil de Chile. O’Higgins 281-A, a un costado del Banco Estado.

Comuna de Santiago: Barrio Meiggs. Av. Alameda, metro Estación Central. Lunes a viernes hasta las 20:00 horas. Cuerpo de Bomberos de Santiago. Santo Domingo 978. Cualquiera de las 22 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago Gimnasio José Manuel López. Santa Elena 1675 Gimnasio Carol Urzúa. Santa Rosa 1727.

Región de Coquimbo

Julio Díaz Guerrero 935. Vista Hermosa Av. Argentina 3227.

Circunvalación Monjitas 2871. Colo colo s/n, Esquina Manuel Montt.

Balmaceda s/n esquina Francisco de Aguirre.

Juan de Dios Pení 1086, esquina Cisternas.

Colo Colo 995, esquina Esmeralda.

Región del Maule

Municipalidad Pumanque, Antonio Baraona #120 .

Municipalidad San Fernando, Carampangue 865.

Municipalidad Chimbarongo, Javiera Carrera 511 .

Municipalidad de Peralillo, Bernardo O´Higgins 237.

Región del Biobío

Manuel Rodríguez #653, Los Ángeles.

Finalmente, el entendido en la materia menciona que “la ayuda profesional en estos casos resulta de gran colaboración y es otra forma de apoyar las situaciones de emergencias como la que está viviendo Chile hoy”. En este sentido, es de suma importancia también ofrecer los servicios profesionales -médicos, enfermeros, paramédicos, veterinarios- a aquellas instituciones que lo necesitan.