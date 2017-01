Horóscopo Chino 2017 Gallo rojo de fuego

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Amor: Para las ratas solteras, el Gallo de Fuego trae oportunidades, aunque la recomendación es que vaya con calma. Nada de apresurarse ni actuar de forma irreflexiva, pues las relaciones tienen su propio ritmo, no haga del amor un estrés. Las ratitas que se encuentren en pareja van a querer formalizar la relación y crear un entorno cómodo y protegido para vivir ese amor. En todo momento deben tratar de mantener una comunicación abierta con la pareja sin secretos ni dobleces y así resolver en conjunto los desafíos que el Gallo de Fuego trae en el terreno sentimental.

Trabajo: En el aspecto laboral, el gallo presenta ocasiones nuevas para la Rata, la que debe estar dispuesta a enfrentar nuevas exigencias y adquirir responsabilidades extras a las que ya ha acumulado en año saliente. Puede que se sienta superada pero podrá lograr los desafíos y vencer dificultades. Aquellas Ratas que estén en busca de una actividad profesional o laboral, tienen que moverse a lugares un tanto distantes o diferentes. La presentación oportuna en un posible lugar de trabajo puede crear apertura que estaba buscando.

Salud: La Rata se asocia con el agua. Deberías hacer ejercicios al aire libre, bajo el sol para calentar tu cuerpo y alma. Caminar, correr y andar en bicicleta son buenos para ti. Acostúmbrese a tomar líquidos calientes que darán la tibieza que necesita, atención a piernas, pulmones, riñones y al sistema urinario.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Amor: El Buey es de sentimientos firmes y permanentes, no es de extrañar que quiera entablar relaciones de larga proyección. Durante el año del Gallo de Fuego, para el Buey un encuentro casual puede convertirse con facilidad en algo permanente, hay muchas posibilidades de tener una buena pareja y pasar momentos maravillosos buscando asegurar una estabilidad emocional para ambos. Si está buscando pareja, debes asistir a más actividades sociales. Si ya estás en pareja, tendrás más profundidad para ir construyendo tu relación amorosa. El entorno familiar brindará numerosas oportunidades para que el Buey ame y se sienta amado.

Trabajo: El Buey ama trabajar y a veces exagera en eso. Al igual que el Gallo, el Buey es un animal que le gusta planificar con anticipación sus proyectos, pensar en cada paso que dará y obtener resultados concretos; nada de fantasías y sueños, es un año para estar atento a lo que sucede en su entorno, a no dejarse distraer por tentaciones y poner su esfuerzo en aprovechar todo lo positivo que se avecina. El Buey es un animal que si se le pone algo en mente tiene que realizarlo como sea, por lo que no se detiene ante ningún obstáculo con tal de obtener sus metas. El metal femenino del Gallo trae regalos de joyas y dinero.

Salud: Si quieres conservar tu salud este año debes cuidar tu actitud y estar de buen humor la mayoría del tiempo. Antes del invierno necesitas hacerte chequeos regulares. Si te enfermas, durará un tiempo. El Gallo se relaciona con el aire contaminado, los tumores y los alimentos difíciles de digerir. Por lo tanto, presta atención a tu estómago, bazo, garganta, pulmones y sistema respiratorio en general.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Amor: Es un buen año para el Tigre, tendrá amor y cariño de sus amistades y relaciones afectivas. El Gallo de Fuego favorece todos los proyectos solidarios y en este aspecto, la familia se verá afectada positivamente, permitiendo que todos juntos hagan frente a las pocas, pero significativas exigencias que el año trae. Su encanto y magnetismo atraerán el amor en todo momento. Debe tener en cuenta que cuando se presente será en forma sorpresiva y con muchas posibilidades de llegar a ser algo significativo en su vida emocional. El hogar del Tigre se mostrará estable, con sus seres queridos trabajando en conjunto para hacer que aquellos planes en común se concreten.

Trabajo: El Tigre recibirá buenas noticias y el premio por su buen desempeño en años anteriores. Estas recompensas van a significar un cambio positivo en su vida material. Junto con estas recompensas, también vienen aperturas en el terreno profesional, facilitando el paso del Tigre hacia nuevos niveles en su área de interés, por lo que sería conveniente que busque formas de expresar su creatividad. Estando en sintonía con su entorno y utilizando sabiamente los contactos que ha formado en lo laboral y profesional, el Tigre va a saber llegar a una posición en la que podrá utilizar estas ventajas.

Salud: El Gallo se relaciona con el aire contaminado. Presta atención a mareos, migrañas, problemas con la vista, la garganta, los pulmones y otros problemas del sistema respiratorio. Cuide su dieta de alimentos difíciles de digerir. Por eso, presta atención al estómago, el bazo y los intestinos. Si se presenta alguna enfermedad crónica, es bueno que pases tiempo bajo el Sol ya que necesita de las vitaminas que provee.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Amor: En el tema sentimental aquellos Conejos que aún no encuentren una pareja recibirán la visita de Cupido a través de una persona cercana a su hogar. Debe ser muy selectivo en su entorno y no dejarse herir por personas a las que dejó pasar a su intimidad. El Gallo de Fuego le aconseja al Conejo solo perseguir metas asequibles, compartir preocupaciones con los demás y así, estando conectado con el mundo externo, podrá aprovechar todas las posibilidades que le brinda el emplumado soberano del año que comienza. El Conejo se siente bien entre sus amistades y personas queridas, con quienes va a constituir una fuente de compañía y seguridad emocional durante estos meses.

Trabajo: El Conejo va a enfrentar ciertas complicaciones debido a la estructura del lugar donde se desempeña. La burocracia puede convertirse en un obstáculo que se verá a prueba con los cambios y ajustes que estarán acechándole constantemente, requiriendo que esté en todo momento dispuesto a adaptarse a diferentes condiciones. En lo financiero, debe ser cuidadoso especialmente con los contratos que firme. Es conveniente leer muy bien, revisar, discutir y preguntar para estar bien informado de todo en cualquier compromiso laboral o financiero al que entre. La habitual generosidad del Conejo con su dinero se verá restringida con las complicaciones que el Gallo de Fuego le trae.

Salud: El Gallo afecta la salud del Conejo ya que es su opuesto, es tiempo de más descanso y menos presión en tu trabajo. Organos difíciles son la garganta y los pulmones. Deberías estar al aire libre en días soleados para generar más prana o energía vital para tu cuerpo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Amor: En el plano sentimental el Dragón tendrá una vida tranquila y estable durante el reinado del Gallo de Fuego. A aquellos Dragones que estén iniciando relaciones afectivas, el Gallo de Fuego aconseja dar de a un paso a la vez para que la relación se construya sobre una base sólida. El Gallo hace que pueda mirar hacia afuera y estar más consciente con lo que sucede a quienes están cerca. Los Dragones deberían sintonizar con su entorno, estar consciente de los problemas que afectan a sus seres queridos, relaciones amistosas o colegas, y mostrarse dispuestos a escuchar o ayudar cuando el momento lo requiera. Actuando de esa manera, tendrá relaciones sanas y prósperas.

Trabajo: El Dragón se enfrenta a un año lleno de posibilidades muy atractivas. El Gallo de Fuego es generoso y despeja los caminos para que el Dragón pueda avanzar sin problemas. A pesar de que cuenta con una destacada dosis propia de buena fortuna, esta se verá propiciada por el Gallo de Fuego, uno de los animales más amigos del Dragón. Cualquier mal rato o frustración que pueda haber acumulado en el año del Mono será compensado durante estos meses afortunados. Mejora increíblemente su capacidad profesional y laboral, por lo que ahora está preparado para acceder a más responsabilidades o mejorar su posición económica.

Salud: El Gallo trae demasiado Metal para el Dragón. Debes prestar atención a tus brazos, piernas, hígado y sistema nervioso. El Gallo está relacionado con el aire contaminado. Presta atención a problemas con mareos, migrañas, la garganta, los pulmones y el sistema respiratorio en general. Aprovecha para estar al aire libre en los días soleados. Ejercicios de yoga para equilibrar la energía vital.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Amor: La Serpiente es bastante selectiva en cuanto a las relaciones que establece y en el año del Gallo de Fuego va a encontrar la forma de agradecer a quienes le brindan apoyo y compañía en todo momento. Interesantes perspectivas amorosas le depara este año a la Serpiente, la que puede ver sus ansias afectivas colmadas gracias a la familia y sus seres queridos, pero también debido a la aparición de alguien especial en su vida amorosa. El Gallo de Fuego recomienda no apurarse, sino más bien ir con calma en el desarrollo de la relación amorosa, dando tiempo a la pareja para que la conozca y llegue a una perfecta armonía.

Trabajo: El orden sistemático que el Gallo de Fuego impone a sus meses será de gran valor para la Serpiente, la que también aprecia el sendero estructurado que impone el emplumado rey para conseguir sus propósitos. Durante estos meses la Serpiente necesita enfocarse en el presente y dejar atrás el pasado para alcanzar los puestos que ambiciona y merece. Donde quiera que se desempeñe encontrará aperturas necesarias para poder ir ascendiendo en el escalafón profesional.

Salud: La salud estará relacionada con el Fuego o el Metal. Las características del Fuego en la Serpiente sentirán la relación de atracción entre la Serpiente y el Gallo. El Fuego está relacionado con tu vista y tu sistema cardiovascular. El Gallo está relacionado con asuntos relacionados a toxinas. Presta atención a problemas de mareos, migrañas, la garganta, los pulmones y el sistema respiratorio en general. Trate de alcalinizar su organismo.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Amor: El Caballo es un animal sociable y este ámbito formará parte importante de su vida en estos meses. En medio de relaciones que mayoritariamente son favorables, puede encontrarse con personas que le van a defraudar, por lo que no debiera esperar mucho de quienes ya han dado muestras de deslealtad, ya que el alejamiento de personas que han sido negativas en su vida viene seguido de la llegada de personas que sí van a ser un aporte para su mundo afectivo. Asimismo, debiera dedicar tiempo y energía a algunas actividades que le darán placer. Todo lo relacionado con el aire libre ejerce un efecto sanador, tanto en su cuerpo como en su mente. En el ámbito de la familia, el Caballo debe ser abierto y honesto con sus seres queridos, de esta manera podrá esperar que ellos retribuyan de la misma manera y entre todos juntos logren vencer las dificultades que el año presente.

Trabajo: El trabajo y la profesión experimentarán algunos cambios. El Caballo se va a ver enfrentado a un fuerte proceso de adaptación, debido a algunas novedades en su trabajo, lo que va a convertir a estos meses en un periodo de aprendizaje. En muchas oportunidades tendrá que abandonar otras actividades para dedicarse a aprender lo nuevo que está entrando a su vida. Una gran ayuda para enfrentar este proceso será integrarse bien a los equipos de trabajo. Al colaborar estrechamente con sus colegas y jefes, se va a situar en una buena posición para aprovechar todas las instancias que le convengan. Las finanzas se mantienen estables, pero no debiera esperar grandes ganancias en el año del Gallo de Fuego. El pronóstico le indica que va a estar a la par con los ingresos y en muchos casos va a sobrar un margen para ahorrar. El Caballo debe estar atento a sus finanzas, que pueden verse en problemas si llega a descuidarse. Este año tiene que hacerse cargo de todo lo que ocurre en su vida material.

Salud: El Caballo es Fuego y el Gallo es Metal. El Metal tiene miedo del Fuego. El Metal del Gallo también está relacionado con aire contaminado. Presta atención a problemas del sistema respiratorio en general. Cuida este año la salud, protege tus cuerdas vocales y prepárate para enfrentar resfríos, gripes, migrañas y sinusitis.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Amor: En el plano social, la Cabrita va a participar activamente, dando a conocer sus puntos de vista y opiniones, las que generalmente serán bien aceptadas… excepto cuando hable en forma irreflexiva y no medite acerca de sus palabras. Con tacto y diplomacia, podrá decir todo lo que necesita de manera simple y efectiva, evitando que los demás se ofendan. El amor ronda a la Cabra estos meses y hace su aparición en gloria y majestad en un entorno en el que puede compartir algunos intereses comunes. Este acercamiento va a generar gran alegría en la Cabra, la que se va a sentir acompañada y comprendida. Aquellas que gozan de una vida sentimental estable, van a seguir profundizando en su relación y proyectándola en los años venideros.



Trabajo: La mayoría de las Cabras ya ha elegido la actividad en la que se va a desempeñar y durante estos meses esperan la ocasión para seguir avanzando en ella. Es importante que dedique su energía en perfeccionarse y adquirir más conocimiento. La Cabra sabe comunicarse bien con sus colegas y superiores y durante el reinado del Gallo de Fuego podrá hacer que estas relaciones sean mucho mejores, teniendo la oportunidad de convertirse en un elemento importante en la estructura laboral. En el terreno de lo concreto, la imaginativa Cabra posee innumerables talentos y estos meses son ideales para que los cultive y potencie, para así obtener frutos estables en lo profesional, lo que permitirá proyectarse con seguridad y éxito a futuro. La mayoría de las Cabras verá consolidada su situación económica con la ayuda del Gallo de Fuego, para el que tener éxito en el trabajo se traduce en una situación financiera estable y satisfactoria.

Salud: El Gallo está relacionado con el aire contaminado. Presta atención a problemas con migrañas, con la vista, la garganta, los pulmones y el sistema respiratorio en general. El páncreas y la vesícula deben ser cuidados en especial, alimentación baja en grasas y para la energía vital es buena idea ir a lagos, ríos o la playa para tener más aire libre.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Amor: La naturaleza curiosa de los Monos se siente atraída por los viajes, y ya que el año del Gallo de Fuego los potencia, nuestros amigos Monos también se suman a esta energía y querrán conocer tierras lejanas. Para ello deben contar con los recursos necesarios, por lo que es conveniente ahorrar. El Mono es uno de los animales más sociables y disfruta de la compañía de otros animales. En estos meses, las relaciones sociales se van a expandir con la aparición de nuevas amistades. La familia y hogar forman parte importante de la vida de cualquier Mono y durante la influencia del Gallo de Fuego, se encontrará rodeado de una atmósfera solidaria y cooperadora en donde las metas comunes son conquistadas con la participación de todo el grupo. El Gallo de Fuego favorece a los amores que avanzan de a poco, por lo cual, en estos meses el Mono debiera dar pasos cortos pero seguros para dejar que el amor se haga fuerte lentamente.

Trabajo: En el plano del trabajo y la profesión, el Mono necesita tener presente que el Gallo de Fuego favorece las reglas y el respeto de ellas, por lo que no le conviene tener una actitud individualista y disruptiva. Para ello, es importante estar en contacto con colegas y superiores, ya que esto va a favorecer sus planes. La iniciativa es apreciada por el Gallo de Fuego, por lo mismo, durante estos meses el Mono debe ser el que dé los primeros pasos para conseguir nuevas oportunidades o cambiarse a un trabajo más conveniente. También debe tener en cuenta que todo lo que construya este año será la base de su futuro progreso. En las finanzas el año se va a mantener estable. El Mono debe cuidar los gastos excesivos que el Gallo de Fuego trae consigo, ya que estos tienden a aumentar en la medida que los meses pasan. Para evitar problemas económicos, el Mono tiene que ponerse límites y buscar alternativas adecuadas a su presupuesto, asimismo debe cuidarse de ofertas que prometen ganancias rápidas, que por lo general se trata de trampas para sacarle dinero. El Mono debe ser cuidadoso en este aspecto y buscar ayuda en los momentos en los que se sienta inseguro de los pasos que pueda dar.

Salud: Tu salud estará bien. Tendrás muchos momentos alegres. El Gallo está relacionado con la polución y la contaminación. Los órganos más delicados son los pulmones y el sistema respiratorio. Recomiendo oxigenarse bien y no pasar frío, el calor ayuda al organismo mantener su inmunología en alta. Una alimentación consciente es básica para no subir de peso este año.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Amor: El Gallo es un animal social, que disfruta de la compañía de sus congéneres, y en su mismo año va a ampliar sus amistades y expandir sus redes de contacto, por lo que rara vez se sentirá solo. Tomando la iniciativa en este aspecto, el Gallo podrá darle un nuevo sentido a sus relaciones afectivas y sociales. El amor también tiene un espacio en este año para los Gallos, a los que se les aconseja seguir su costumbre de no apurar las cosas, tomándose con calma cualquier relación sentimental que entre en su vida. De este modo, le da tiempo al amor para que madure y poder así conocer a fondo a la persona que le interesa. Durante estos meses el amor y la familia son fuente de alegría para el Gallo.

Trabajo: Donde más tendrá que tomar decisiones será en el plano laboral. Por fin se termina la sensación de estancamiento, los caminos se comienzan a abrir y aparecen las oportunidades que estaba esperando. Los cambios no se hacen esperar, ya sea en el lugar donde se encuentra ubicado su trabajo o dentro de la estructura de funcionamiento del sistema, verá movimientos en cuanto a la posición que ocupa. Frente a estos movimientos, es necesario que en estos meses el Gallo aprenda a dejar atrás todas las frustraciones que ha cargado durante largo tiempo y pueda así hacer buen uso de las alternativas que su propio año le presenta. Muchas de estas se apartan de la habitual línea de trabajo y le invitan a entrar en campos desconocidos hasta ahora. Una vez que haya encontrado su lugar y se sienta seguro y cómodo, se lanzará de lleno a utilizar todo su talento y habilidades para alcanzar el éxito y la prosperidad en esta nueva actividad. Para mantener finanzas estables, el Gallito va a tener que ser cauteloso, pues a pesar del evidente progreso que su año le trae, también está la tendencia a gastar más de la cuenta. Por esto, el Gallo tiene que estar consciente de lo que realmente necesita y embarcarse únicamente en gastos que estén plenamente justificados. Durante estos meses, el Gallo no debe olvidar sus intereses personales, entre los cuales figuran de forma destacada los viajes. Planificando a tiempo y contando con recursos, podrá cumplir con la mayoría de sus deseos.

Salud: Una buena dosis de autodisciplina le va a ayudar a su estabilidad, es conveniente que este año inicie un plan preventivo en la salud con caminatas temprano en la mañana y cuidar su dieta. Le sugiero comer hortalizas verdes y rojas. Preste atención a la presión arterial, los bronquios, la garganta, los pulmones y el sistema respiratorio en general. Debería ir a lagos, ríos o playas en los días soleados. Elongaciones en la mañana ayudan a mantener su columna en perfecta salud.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Amor: La lealtad es una de las virtudes del Perro y durante este año alguien vendrá a poner a prueba su paciencia y tolerancia. Es posible que deba reemplazar una amistad que ha mostrado síntomas de desgaste y para ello no tendrá problemas, pues es un animal sociable que le cuesta poco conocer nuevas personas. El Perro y el Gallo tienen poca relación de atracción con el Metal. Por lo tanto, pueden llevarse bien como buenos vecinos. Pero el Fuego del Perro ejerce presión sobre el Metal del Gallo. Si estás buscando pareja, no debes ser muy agresivo al hacer nuevas amistades. Si estás en una relación, necesitas algo de paciencia para tener una relación más profunda. No presiones a tu pareja para que te dé más amor o te dedique más tiempo. Si estás casado, entonces tu relación estará estable. Puedes enfocarte en desarrollar tu carrera o en invertir dinero.

Trabajo: Dentro de este año habrá semanas en que el Perro se sentirá sobreexigido respecto de su profesión, donde enfrentará tareas complejas y su paso se verá retrasado por la burocracia. En este año, al Perro, que es un animal que se frustra con demasiada facilidad, no le faltaran motivos para sentirse de este modo. Tampoco le gusta fallarle a los demás ni sentir que otras personas no cumplen, pero gracias a la influencia positiva del Gallo de Fuego, el can podrá convertir los problemas en oportunidades. Las posibilidades de ascender están presentes, por lo que los Perros debieran encargarse de mostrar sus aptitudes y tener una excelente actitud, que los convertirá en un elemento apreciado en lo laboral.

Salud: Debe dedicar tiempo y energía a su bienestar personal. Poner más atención al ejercicio, al descanso y la alimentación va a permitir que mantenga su vitalidad. Busca sacar tu creatividad y no te dejes vencer ante las dificultades, sobre todo evitando las quejas y pesimismo. Los órganos más delicados serán el sistema digestivo y el colon, debe evitar frituras y lácteos. Los pulmones también deben ser protegidos.

Jabalí (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Amor: Deberán aprender a compartir sus emociones, a mostrar su interior sin temor y sobre todo recuperar la confianza perdida o dañada por viejas experiencias. Si logras superar eso y entiendes que quien está a tu lado te ama a pesar de tus defectos, entonces lograrás estabilidad en el terreno del amor. En el amor hay un continuo desarrollo de relaciones estables, pudiendo una de estas ser formalizada en estos meses. Para todos los Chanchos hay buenos aspectos en el plano amoroso y la mayoría va a contar con una persona que haga su vida especial. Varios intereses van a capturar la atención del Chancho y el Gallo de Fuego le dará la oportunidad de cultivarlos y sentirse satisfecho consigo mismo.

Trabajo: Para los Jabalí este 2017 será un año bueno, el Gallo dejará muchos beneficios para ti, sobre todo en temas legales o contrataciones. Te verás bendecido en varios aspectos de tu vida y aunque surjan inconvenientes sabrás sobrellevarlos de buena manera, lo que traerá equilibrio a tu vida. Si bien no tendrás avances muy significativos en el plano profesional, si te mantienes firme al tomar decisiones es muy probable que consigas todo lo que deseas. El Gallo de Fuego te invita este año a tomar el control y actuar con valentía y decisión, sobre todo si buscas cambios. El Chancho se presenta al umbral del año del Gallo de Fuego con la determinación de que este sea uno de los mejores momentos de su vida. Los buenos aspectos en el terreno laboral indican que las finanzas también estarán en curva ascendente, pero al igual que todos los animales en este año, el Chancho tiene que mantener una actitud vigilante respecto del dinero y los gastos. En todo momento, tienen que tratar de que los egresos no superen al dinero que entra a su bolsillo.

Salud: Aman la armonía y la belleza, sin embargo también debes darle un peso importante a tu parte espiritual; busca la manera de crear un balance en el que encuentres paz para que así puedas expresar tus sentimientos sin dudas ni temores. Para este nuevo año plantea metas reales en el ámbito de la salud para que así puedas lograrlas y no dejarlas a medias. Comienza a poner mayor atención a tu alimentación, descansa y ejercítate más.