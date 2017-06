Greg Reid, speaker de la 15ª versión de The Management Conference “Rodéate de campeones y te convertirás en uno”

El próximo miércoles 5, en el Hotel W, parte la 15ª versión de The Management Conference, encuentro que reúne a gerentes y ejecutivos de las principales empresas de Chile. En esta oportunidad, los invitados serán tres exitosos storytellers: Greg Reid, Brian Smith y Ray Zahab, quienes expondrán sus historias de éxito y los secretos que les permitieron superar los obstáculos en sus empresas. Poir ello, la perseverancia, la resiliencia y la disposición de trabajo en cada momento será el eje central del encuentro.

“Podemos tener cualquier cosa que queramos en la vida, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar su precio. Cuando alguien pregunta por qué no tengo el coche de lujo que siempre ha soñado, yo le respondo: porque no lo quieres lo suficiente. Cuando nos enfrentamos a retos, el 99,9% se rinde”, señala Reid en una entrevista a CARAS realizada por mail.

“Rodéate de campeones y te convertirás en uno también”, afirma el fundador de uno de los eventos más exclusivos para líderes de negocios, The Secret Knock. Este encuentro, que ya va en su 11º versión, es una mezcla entre motivación e inspiración, sumada a un networking de alto nivel, capacitación de habilidades blandas y consejos personalizados de grandes expertos internacional. En el último The Secret Knock, por ejemplo, apareció vía skype Edward Snowden.

“En la escuela siempre estaba metido en líos por hablar mucho y contar cuentos, ahora me pagan y me alaban por ello. Es salvaje cómo funciona la vida. Al comienzo de mi carrera me di cuenta que la gente olvida hechos y cifras, sin embargo, siempre recuerdan historias e inspiraciones”, dice Reid, quien figura en la lista de los top 10 speakers 2016-2017 según la revista Forbes.

“Cuando empecé a dar charlas decidí hacerlo con ese formato (contar historias de la vida real para poder tener una vida de abundancia sostenida) en lugar de ser el típico orador en el escenario apuntando con un dedo desde un podio. Espero que todos disfruten de las historias que tengo que contar”, dice Reid.

El autor de más de 50 best sellers sostiene que el liderazgo es un talento con el que se nace, el éxito en los negocios está determinado por otro factor: buscar consejos de los mejores.

“La clave es simple: Si desea convertirse en un autor exitoso, no vaya a cualquier persona que escribe un libro, habla con la gente que escribe libros best sellers. Ellos son los que obtienen el resultado que deseas”, afirma.

“Durante años mucha gente me preguntaba, ¿cómo puedo conocer a tus amigos? Ahí es donde nació la inspiración y comenzó el encuentro donde la gente podía reunirse y conocer a las personas que más admiro. Todo comenzó con doce asistentes en mi sala de estar, y ahora, después de una década, se ha transformado en el evento mejor calificado para líderes empresariales y emprendedores de todo el mundo”, agrega.

“Desde que Seminarium me invitó hace unos meses, he estado haciendo una extensa investigación sobre la historia y los líderes de Chile. De hecho, con mi amigo Brian Smith (quien también presenta en The Management Conference) vamos a llegar antes y quedarnos después de la conferencia para aprender de primera mano sobre esta increíble cultura”, adelanta a sólo días de llegar a Santiago.