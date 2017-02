Fuerza de mujer

“Puedes cerrar todas las bibliotecas que quieras, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Lo escribió la novelista británica Virginia Woolf en su aplaudido ensayo “Una habitación propia”, con el cual se consagró como una de las figuras femeninas más influyentes del siglo XX, según la prestigiosa publicación Time. Casi cien años después, frases como “Juntas somos más” o “Podemos llegar a ser nuestras mejores aliadas” se hacen virales en redes sociales internacionales y nacionales gracias a espacios para mujeres y eventos de networking organizados por numerosas instituciones y comunidades que ya son voces destacadas en la sociedad.

Mujeres Influyentes, fundada por las chilenas Fabiola Olate y Francisca Silva, es una de ellas y se sumó este año a esta gran red, esencial para dar a conocer el trabajo visible y a veces silencioso de profesionales que hacen un aporte significativo y relevante al país, el que incluso ha traspasado fronteras.

Desde su creación en marzo de este año, han convocado a más de mil participantes a su organización. “Las mujeres hemos tenido que estar en constante búsqueda por avanzar e intentar conseguir mejores posiciones en el mundo. Fuimos educadas bajo el alero de un patriarcado, que nos hizo ser competitivas, pero entre nosotras… y eso debemos trabajarlo”, reflexionan.

“La mujer influyente de hoy se reinventa, no se victimiza y busca potenciarse a sí misma”, comenta Fabiola. “Pero también hay un alto porcentaje de mujeres dormidas”, agrega Francisca. “Sólo un 48,2% de ellas trabaja y un 97,7%, de las que no lo hacen declaran que es para cuidar a sus hijos o familiares. Mujeres Influyentes quiere apuntar a ellas, a empoderarlas y motivarlas a que despierten”, comentan de las cifras que Laura Echeverría, directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, compartió con ellas en una reciente reunión.

“Vivir ocho años fuera del país me ha hecho ver que el rol de nuestro género puede cuestionarse en cualquier sociedad. ¿Por qué estamos destinadas a hacer lo que nos dicen y no lo que queremos? Ahí fue cuando tomé la decisión de unir todas mis habilidades y experiencias para sacar lo mejor de las mujeres, contenerlas y motivarlas con redes de apoyo. En definitiva, me decidí a crear algo”, resume hoy Fabiola como directora de la comunidad.

“Por eso queremos potenciar a nuestro género y recaudar fondos para empoderar e inspirar a otras mujeres que no tienen posibilidades de acceder a educación superior o que no han tenido la oportunidad de vivir en un entorno que las haga crecer y desarrollarse laboralmente; para que tengan pensamiento crítico, independencia, oportunidades y opciones de elegir”, agrega Fabiola, quien después de fundar la empresa de consultoría integral TCreo como diseñadora de vestuario –que ofrece asesorías en temas de belleza, moda, salud y tendencias–, decidió poner en marcha este nuevo proyecto junto a Francisca –quien ya había fundado Planning Creativo, emprendimiento en planificación de eventos personalizados y matrimonios– junto a un equipo integrado por Jean Villanueva y María Paz Chomalí. “Tanto mis experiencias de vida como haber trabajado en eventos me entregaron las herramientas para aprender a escuchar, absorber, reflexionar y finalmente crear… es lo que hacemos hoy con este proyecto, que me motivó a dejar un legado que surge a partir de compartir nuestros procesos y así ayudarles a otros a superar obstáculos”, afirma Francisca.

La idea es traspasar fronteras y “potenciar el crecimiento integral femenino en Chile y el mundo” a través del Primer Encuentro Internacional de Mujeres Influyentes en Chile, planificado para el 1, 2 y 3 de marzo de 2017 y patrocinado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile).

Temas como los desafíos de la mujer en el siglo XXI, solidaridad de género, la importancia de una comunidad colaborativa y el empoderamiento femenino en el trabajo estarán presentes en este encuentro que “busca generar inspiraciones mediante experiencias de vida”, según explican las fundadoras de Mujeres Influyentes.

Invitadas nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de relacionarse y estrechar lazos para “crear redes en las diferentes áreas donde cada una de las profesionales trabaja y cuyos testimonios motivarán a muchas mujeres a generar un cambio con el apoyo de esta gran comunidad”.

Estarán presentes, la empresaria y directora de la Fundación Meri, Francisca Cortés Solari; Verónica Fuentes, directora de comunicaciones y relaciones públicas del Teatro Municipal; Susana Biondi, manager internacional para el Cono Sur de American Express y Claudia Aburto, brand & operations manager de Starbucks. Participarán, además, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile y directora del proyecto IF (Ideas Factory), Alejandra Mustakis; la empresaria colombiana Beatriz Fernández, creadora de Crepes & Waffles; el fundador de TriCiclos, Gonzalo Muñoz; María Eugenia Farrell, fundadora de Prüne y Maitetxu Larraechea, directora ejecutiva de Girls in Tech Chile, entre otras.

A ellos también se unirá como expositora Nerea de Ugarte, sicóloga fundadora de BuildLove Chile y parte del equipo central del Programa para la Autoestima Dove ONU Mujeres Chile. “Pienso que la mujer de hoy está en una etapa de transición, donde hay una constante intención de autonomía e independencia, pero en una sociedad que aún no está 100% preparada para eso… puesto que la estructura social no da las facilidades, ni tiene las condiciones para que eso suceda”, comenta la especialista sobre la mujer actual, tema que profundizará en su seminario durante el encuentro.

“La misión de este evento es que, después de escuchar las historias de los expositores, nuestra comunidad se motive a tomar riesgos, a emprender y conseguir nuevas oportunidades laborales”, afirma Francisca, quien recalca que además se premiarán a 4 mujeres que destaquen en las categorías de Solidaridad, Liderazgo, Innovación y Mujer Influyente. Este último será entregado por revista CARAS, con el que se realizó una alianza estratégica para potenciar y fomentar las redes y el trabajo de la comunidad.

Este encuentro internacional estará especialmente destinado a la ayuda social de Laboratoria Chile, programa social internacional, con sedes en Perú y México, que imparte clases de desarrollo web y programación para mujeres que buscan nuevas oportunidades laborales. “Tenemos la idea de mostrar mujeres que tienen las capacidades y las ganas para salir adelante, pero que no han tenido las opciones para hacerlo. Perdemos muchísimo talento de mujeres inmensamente valiosas, que por falta de acceso a educación y trabajos de calidad, hoy día están estancadas…”, explica Marisol Alarcón, fundadora de Laboratoria en nuestro país.

“La labor de Mujeres Influyentes es vital en una sociedad como la nuestra, ya que se necesita visión y poder femenino en todos los ámbitos”, asegura Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) quien conversará ese día acerca de su labor como directora de Ideas Factory. “Confío en que su trabajo nos traerá grandes frutos. Se admira y agradece que cada vez más personas se hagan cargo de desarrollar a otras”, dice la empresaria que repasará su relación con el emprendimiento en Chile y las dificultades que ha tenido que superar en este camino. “En general, los chilenos no creemos que podemos generar productos o servicios de calidad de clase mundial y conversaremos de cómo se fueron dando nuestros éxitos ligados a cada uno de los proyectos basados en el talento nacional”.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, creador de TriCiclos –empresa dedicada a propuestas de medio ambiente, sustentabilidad y reciclaje– destaca la iniciativa. “Creo valioso que existan espacios donde se trabaje desde el rol de la mujer como factor para construir una sociedad más equilibrada”. Y agrega: “Contamos con un 66% de mujeres en nuestro equipo… y en ellas hemos visto las mejores capacidades y su compromiso con los procesos para sacar adelante una empresa que trabaja en el sector industrial que, tradicionalmente, había sido controlado por hombres.”

Sobre el próximo encuentro internacional, ambas directoras apuntan al desarrollo del networking y hacen un llamado a no excluir al género masculino de estas instancias: “ellos también son partes de este proceso, somos un equipo”, afirman. Por lo pronto, su misión es convocar a nuevos integrantes extranjeros con quienes se contactaron en el último Chile Week (instancia de promoción internacional de Chile organizado por la Direcon y ProChile), en las ciudades de Miami, Nueva York y Filadelfia. Invitadas por Paulina Nazal, directora general de la Direcon y Nicole Verdugo, jefa del Departamento de Género de la misma entidad, Mujeres Influyentes viajó con el fin de “compartir este proyecto, contribuir al desarrollo del empoderamiento en los negocios y generar nuevas alianzas con mujeres a nivel internacional”.

A punto de salir desde el Miami International Airport hacia la Gran Manzana, afirman convencidas de llegar a presentar su idea en su próximo destino: “Esto nos enriquece, no tenemos límite y nada ni nadie nos detendrá”.