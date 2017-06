Club de Toby: Secretos masculinos

LOS SOCIOS Y AMIGOS

El chef Francisco Mandiola junto a Max Larraín, Pablo Maestri, Julio y Sebastián Mandiola y los hermanos Max, Domingo y Juan Pablo Raide son una mezcla de amigos, parientes, ingenieros y empresarios que con el tiempo formaron una cofradía y este año decidieron asociarse y reabrir las puertas del clásico restorán El Europeo. Sus reuniones no se suscriben a un solo día, ya que suelen verse seguido en cumpleaños, comidas o reuniones familiares. Comentan que cuando se juntan por trabajo les cuesta ponerse serios, “porque la conversa es entretenida y las tallas nos consumen buena parte de la reunión. Si no fuera por nuestro gerente general (Max Larraín), no avanzaríamos”. La mayoría de sus juntas son en torno a la mesa, por algo —confiesan— han subido de peso. “Lo central de nuestro grupo es comer rico y pasarlo bien. Y trabajar en El Europeo. Es un desafío al que le seguiremos poniendo el corazón y las ganas”.

LOS EVÓPOLI

Se hicieron inseparables el 2012, cuando Felipe Kast, Jorge Saint Jean, Hernán Larraín, Luciano Cruz-Coke, Ignacio Briones y Camilo Feres formaron el partido político Evópoli, a los que se sumaron después Pedro Pablo Errázuriz y Jorge Selume. La mayoría acostumbra a veranear en febrero con sus familias en el Maule —donde no faltan los asados, la música y el guitarreo— y los miércoles la junta en la casa de Kast es sagrada e impostergable. Estos Tobys cuentan que en esas reuniones combinan las conversaciones políticas con unas buenas copas de vino y los más entusiastas —Luciano, Camilo y Hernán— más de alguna vez han terminado cantando con guitarra en mano.

LOS SIBARITAS

Su amor por la buena mesa los convirtió en grandes amigos. Bogdan Piotraszewski —gerente del grupo Mil Sabores, entre ellos restorán La Mar—, los chefs Rodolfo Guzmán (Boragó), Ciro Watanabe (Osaka), Carlos Labrín (La Mar) y Tomás Olivera (director gastronómico de Master Chef Chile), junto a Rodrigo Luco (presidente de Pebre) y Fernando Rivero (gerente de El Volcán) se conocen de la vida y se han vuelto inseparables. Tanto así, que tienen el compromiso de juntarse cada vez que tiembla, para saber si están bien. “Comemos mucho, cocinamos en grupo y todos metemos mano. No tenemos una especialidad ni límites, y a veces incluimos a nuestras familias”. Dicen que son los momentos que tienen para compartir sus alegrías y también dificultades personales o de trabajo, donde todos los Tobys apoyan, proponen caminos y soluciones.

LOS AVENTUREROS

Se conocieron hace diez años en el Valle del Elqui y desde ese día se transformaron en un clan inseparable. Andrés Mekis —arquitecto—, Javier López —empresario de turismo—, Luis Hernán Herreros —fotógrafo— y Yama Ferrer —diseñador de velas— parecen no tener mucho en común, pero el secreto de esta amistad es su amor por los viajes y las conversaciones profundas. Al menos una vez al año, toman sus mochilas y equipos de trekking para embarcarse en aventuras a destinos como la Patagonia o el Altiplano. “Podemos pasar horas arriba de un cerro hablando sobre la filosofía de la vida, meditando e intentando entender el cosmos”, comenta Mekis. Y si no están viajando, siempre encuentran la instancia para conversar y reír junto a una buena copa de vino.

LOS MAGALLÁNICOS

Los cuatro son periodistas y nacieron en la Región de Magallanes, por lo que es fácil adivinar qué conecta a este team. Davor Gjuranovic es de Punta Arenas, Claudio Fariña y Rodrigo Cid de Puerto Natales y Sergio Pinto de Porvenir, en Tierra del Fuego, así es que sólo fue cosa de tiempo para que formaran un lazo inquebrantable. Se conocieron el 2005 en los pasillos de TVN y desde entonces se reúnen el último jueves de cada mes en el Club Providencia. Cita impostergable en la que, entre risas y conversaciones, recuerdan con nostalgia la tierra que los vio crecer. “Tenemos un inmenso cariño por Magallanes y, como todos estamos solos en Santiago, nos hemos transformado en una verdadera familia. Nos apoyamos cada vez que el otro lo necesita”, cuenta Gjuranovic.