Entre el ruido y el silencio

En estas primeras semanas aquí en Santiago, mil estímulos, sorpresas y nuevas sensaciones llenan estos días en los que no siempre logro definirme como “local” o “visita”. Entre todo esto, una de las cosas de la que me he hecho más consciente es del ruido -desde la palabra y la posibilidad de conversación, hasta el ruido ambiente de un tráfico implacable- y del silencio.

Cada mañana camino temprano a la oficina, he hecho mis incursiones en el Metro -con experiencias unas más gratas y exitosas que otras- y he pasado ya por bancos y tiendas interactuando con la gente por razones de trabajo o personales. No puedo evitar irme fijando en lo que comunica la gente, sin a veces advertirlo; las expresiones del rostro, las posturas del cuerpo, la forma de caminar, la mirada y la sonrisa, además de cada gesto que hacemos comunica algo, siempre. A veces incluso más que nuestras propias palabras.

Me preocupa ese ceño fruncido permanente, la sonrisa que cuesta encontrar, el desdén en la expresión y la agresión en la mirada. Me pone nerviosa y me molesta pensar que son cosas que no estaban en el recuerdo histórico de mi país. Me enreda también que, cuando se usan las palabras para dialogar, la gente “me engrupa”; que me aseguren que vienen a una hora y no lleguen; que me digan que algo queda hacia el sur y sea hacia el norte; que me hablen como haciéndome un favor cuando entro a una tienda a comprar algo; que contesten “no sé” tan campantes, solo por no hacer el esfuerzo de hacer su trabajo como corresponde y no me digan “no sé” cuando realmente no saben y me den, en cambio, una explicación confusa o equivocada … ¿Por qué no tomar en serio aquello que decimos? No creo ser la única a la que le machacaron duro eso de “piensa antes de hablar”, punto que todavía sigo entrenando porque más de alguna vez uno termina metiendo la pata y ya es muy tarde. Lo quieras o no, las palabras dichas ya no se pueden recoger. Por cierto, no es tampoco la idea estar eternamente haciéndose preguntas retóricas que no siempre llegan a alguna parte.

Entre tanta confusión de palabras y expresiones, comunicaciones verbales y no verbales, debo decir que hacía tiempo que no vivía y hasta disfrutaba el silencio tan intensamente como en este último par de semanas, al llegar a casa por las tardes. En Copenhague, mis momentos de silencio solían ser los paseos mañaneros al bosque con nuestro perro “Balder”. Ahora se ha vuelto un amigo más cotidiano y también agradable. En mis primeras noches en vela -por las 6 horas de diferencia y el jetlag-, me sorprendió disfrutar de sentir cómo Santiago se silenciaba y el tráfico ya no perturbaba la noche, y sentir también cómo despertaba la ciudad.

Me he hecho más consciente de la falta de silencio en la vida cotidiana urbana. Santiago es una ciudad ruidosa y ha sido un tema de voluntad encontrar y disfrutar del silencio. Y, aunque no lo crean, no he sentido el silencio como soledad. Por el contrario lo he experimentado como un tiempo para “recargar” energías, para pensar con tranquilidad en la familia que está físicamente tan lejos y a la vez tan cerca gracias a la tecnología. He recordado también lo mucho que me gusta oír el corazón del vikingo cuando me abraza en silencio. He logrado encontrar las rutas y horas de la mañana con algo menos de tráfico y por allí camino rumbo a la oficina, mirando en silencio el comienzo de una jornada de trabajo.

Me he vuelto a dar a la lectura con todo placer -sí, me compré una TV, pero la enciendo poco por voluntad propia, lo que ha sido un éxito porque soy muy tevita- y me he hecho acompañar de Julia Navarro y Haruki Murakami, ¡un lujo!

He redescubierto la satisfacción de esos momentos en que no hago nada. Con las 6 horas de diferencia que tengo con mi lugar de trabajo en Dinamarca, los días comienzan pronto y luego el tiempo se puede ir sin piedad y sin que lo notes en la nueva oficina, entre tareas, procedimientos y programas nuevos con los que sigo familiarizándome. Así las cosas, un día de trabajo puede ser muy largo y por eso llegar a casa y decidir a veces que, literalmente, no harás NADA, me ha resultado súper sano y saludable.

Creo que me había olvidado de que la vida puede ser así de tranquila, incluso en una ciudad bulliciosa y loca como Santiago. Ahora me ilusiona pensar cómo va a vivir esto la vikinga menor que llegará pronto a Chile a poner su energía; está tremendamente ilusionada con la aventura y solo confío en que esa ilusión se transforme en una experiencia de vida para llevar en el corazón con alegría. ¡Hasta la próxima!