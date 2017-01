El poder de una sonrisa

De vuelta en Copenhague, tras cinco semanas soleadas en Chile, el primer golpe es térmico: pasar de 36 grados a -1, ¡impacta el alma misma!

Intentando evitar a toda costa el jet lag, intento tomar todas las rutinas de una vez. Camino a la oficina en tren, no pude evitar comparar las expresiones en las caras de los usuarios con las que vi en el metro de Santiago; los rostros taciturnos a veces, otras decididamente molestos. Mientras que en mi Curicó natal esta vez fue distinto y la opinión unánime de la familia fue que la gente, en general, a pesar de parecer siempre estresada, se mostraba más gentil.

Yo sonrío “by default”. Vengo también de una familia que sonríe mucho y siempre la alegría ha sido parte de nuestras fotografías y recuerdos. Soy una convencida de los beneficios que tiene para la salud. Aunque la cosa es distinta por estas latitudes boreales. Muy rápido aprendí que era una pésima idea, por ejemplo, sonreír a los niños en el espacio público; era fácil darse cuenta que padres y abuelos se sentían rápidamente incómodos, desconfiados y hasta molestos.

Me hicieron recordar mi primer tiempo compartiendo habitación con Anna, la primera compañera rusa que tuve en Seúl y que, tras un año durmiendo en camas contiguas, recién comenzamos a construir una amistad fuerte que incluso ha significado que mi hija mayor haya sido bautizada con su nombre. Antes de Anna, Iván, Vika, Sergej y mis otros amigos rusos, nunca antes había visto gente TAN seria… Con el correr del tiempo me enteré y me di cuenta de que para ellos la sonrisa no es una muestra de cortesía, sino que debe tener una razón clara, debe ser justificada y tener también un elemento afectivo.

Sí, “afectivo” y también un valor cierto de sinceridad. No le sonríes a cualquiera, solo a quien lo merezca y -definitivamente- jamás lo haces mientras están en un grupo de estudio o trabajo… ¡imaginarán el enorme desafío que fue para mí!

En Dinamarca estoy en una zona intermedia entre la generosa sonrisa latina y la frialdad de otras regiones. Sin embargo, creo que en estos años mi sonrisa y la costumbre de saludar de beso, se han ido ganando su espacio; desde los días en que los compañeros del kinder de mis hijas me llamaban “la mamá besadora”, hasta que -tras varios años ya casada con el vikingo- mi suegro me recibió con un beso en su casa, lo que consolidó mi estatus de integrada absolutamente en mi familia danesa.

Todo es cuestión de costumbres, significados, matices, observación y… una buena cuota de sentido común. Así que sigo fiel a mí misma, aprendiendo de mi alrededor e integrándome aportando con una sonrisa medida y positiva.

¡Hasta la próxima!