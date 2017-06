¿Bonita o inteligente?

Si se trata de desigualdad, hay una de la que no se habla demasiado porque es políticamente incorrecto: la repartición de belleza.

Estamos ante un tema en extremo sensible y, por lo mismo, se han inventado todo tipo de palabras y frases de buena crianza para zafar del asunto: que lo esencial es invisible a los ojos; que la belleza es subjetiva; que ‘la suerte de la fea la bonita la desea’ y así suma y sigue.

Yo, fea, fea no soy, pero como a la mayoría de las mujeres de buen vivir, en algún momento me han tratado de poco agraciada o hecho sentir como tal.

El primero de ellos fue mi padre, hombre bien intencionado, pero con la psicología de un búfalo almizclero. Nunca entendió que una niña de cinco años no sabe aún de ironía y solía repetir que su prole (o sea yo) no le hacía honor a su fina estampa.

En fin, todo este rodeo es para decir que hay muchas cosas que a las mujeres nos duelen y entre las top ten está que nos traten de feúchas y eso es porque los hombres son, ante todo, criaturas visuales y primitivas. ¿Cómo no me va a dar rabia entonces la hipocresía de algunos que hoy tratan de hacerse pasar por amantes de la inteligencia femenina, galanes del intelecto, Don Juanes del CI sólo para esconder sus oscuras intenciones?

Hace poco The New York Times entrevistó a un grupo de estos especímenes autodenominados ‘sapiosexuales’ y para quienes la parte más hot, sexy y provocadora del cuerpo humano sería el cerebro.

Es cierto que no basta con ser una preciosura para conquistar (y sobre todo para mantener) a un tipo que valga la pena, pero ¡por Dios que ayuda un poco de simetría! Es como decir que el dinero no hace la felicidad, aunque no se puede negar que bien administrado compone el panorama.

También es verdad que un talante amoroso puede convertir a una señorita ‘reguleque’ en una diosa de Victoria’s Secret luego de semanas, meses -y a veces hasta años- de estrategia y perseverancia dignas de un militar oriental. Y he aquí lo injusto, capitalista y neoliberal del asunto: mientras la mayoría necesitamos trabajar como hormigas para que nos consideren como una opción, a la linda de cuna, a esa que “nació con los patines puestos”, le toma apenas unos cuantos segundos atrapar a la presa.

En esta carrera de seducción la meritocracia es, al menos, cuestionable.

Lo que sí es inaceptable es que a una le traten de pasar gato por liebre, como esos ‘sapiosexuales’ que buscan es atrapar incautas. Todavía recuerdo la ocasión -cuando todavía era una adolescente desabrida- que un desatinado me dijo que para él lo físico no era importante y, en consecuencia, se había fijado en mí por ser casta, pura y buena para leer.

¡A otro perro con ese hueso! Para empezar, me sentí humillada y ofendida por el comentario; segundo, comprendí que el muy oportunista -que admito era un mino mino- andaba como necesitado por esos días y por eso su repentino gusto por mi virtud.

Luego crecí y me compuse. Seguí casta y pura -en la medida de lo posible, claro- hasta que finalmente entendí que el mercado del sexo es cruel, parafraseando a Don Pato Aylwin. Probablemente el más cruel de todos.

Por eso, la última batalla de las feministas, una vez que terminen con la brecha salarial, será igualar entre hombres y mujeres el valor que se otorga al envoltorio en esa bolsa de valores perversa que se llama amor. Es decir, que ellos sientan la misma presión por estar algo más que limpios y sin caspa a la hora de conquistar.

Pedir más de justicia en este mundo, es decir, que lo físico no importe nada de nada, me suena demasiado a utopía y lo más probable es que implique de una mutación genética en nuestra especie.

Lo que nunca más quiero es que ante la pregunta, “¿Qué prefieres? ¿Qué te encuentren rica o inteligente?” mis amigas opten sin vergüenza por la primera opción (rica), porque así me respondió el 100% de las consultadas. Ninguna, pero ninguna me dijo en confianza que es mejor tener un intelecto superdotado. Las muy avispadas.

@josefinaabc1