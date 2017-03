Wikileaks y las Agencias de Inteligencia

El 7 de marzo, la organización Wikileaks anunció que publicaría el primero de varios documentos confidenciales que mostraban lo que, a su juicio, era un programa sistemático de vigilancia digital llevado a cabo por la CIA, con la finalidad de espiar – a través del hackeo de programas como Whatsapp y Telegram – a diversas personas.

Multiplicidad de medios internacionales publicaron la noticia, lo que generó evidentemente una suerte de crisis política en Washington. Después de eso, la discusión se centró en los alcances que tendría esta publicación de documentos, los efectos que podría tener para el gobierno de Trump, y cuestiones más abstractas ligadas a los problemas morales derivados de las intromisiones a la privacidad.

Uno de los comentarios más reiterados se refiere a las implicancias que esta información genera a nivel político. Se dice que el gobierno norteamericano se encuentra extremadamente preocupado, que podría ser un golpe que alteraría la estabilidad social dado que el grado de intromisión parece intolerable. Algunos han ido tan lejos como decir que esto podría ser el comienzo del fin de la Agencia Central de Inteligencia como tal, y que la ciudadanía podría protestar o levantarse violentamente contra el gobierno. Creo que todas estas opiniones son exageradas y eluden lo que ha sido la historia de estas publicaciones.

Piénsese que a mediados de 2013 el periódico The Guardian informó que existía una orden secreta de la Justicia Norteamericana que obligaba a la compañía telefónica Verizon a entregar a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), información sobre las llamadas de sus clientes. Y que, también ese mismo año, se supo que estas agencias tendrían acceso a servidores de compañías como Microsoft, Google, Facebook y otras, basándose en un programa clandestino de vigilancia digital. Como es de público conocimiento, esta es la historia que lleva a Edward Snowden a ser mundialmente conocido.

Si bien la desclasificación de esta información trajo problemas al gobierno norteamericano y derivó en una discusión relativa a los límites que tiene un gobierno para incrementar la seguridad interna, en la práctica no hubo mayores transformaciones. La estabilidad del gobierno se mantuvo, y, aunque Snowden fue acogido por Rusia, dando así un giro de tensión diplomática a la relación Washington-Moscú, el conocimiento del llamado programa PRISM (como fue conocido en su momento), no implicó modificaciones estructurales del sistema.

Es difícil creer que las nuevas revelaciones provoquen algo distinto. Y esto porque, si se revisa el historial de Wikileaks y de otro tipo de filtraciones, las consecuencias han sido marginales. La visibilidad de la noticia es muy alta en los primeros días de la filtración, pero después, casi de forma inevitable, tiende a sumirse en el olvido. Esto no ocurre simplemente por desinterés o por apatía (que la hay), sino porque el ciclo noticioso es demasiado dinámico como para mantener la atención sobre una temática de forma permanente.

En el mismo sentido, Wikileaks toma la decisión de publicar documentos no editados y todos de una vez. Sin embargo, esto trae como consecuencia que la enorme mayoría de la ciudadanía ni siquiera revise los documentos (¿quién querría leer 9.000 páginas de documentos clasificados?) y que la tarea de discriminación entre lo que resulta políticamente importante y lo que no lo es sea extremadamente ardua. Hay que recordar que cuando se filtran los llamados “Panama Papers”, toda una serie de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, muchos creyeron anticipar el derrumbe de decenas de figuras políticas de alto renombre en el futuro inmediato, pero eso no ocurrió. Esto no significa que los efectos sean nulos, mal que mal, hubo investigaciones en toda una serie de países africanos, en Argentina y en otras naciones donde sus autoridades se vieron involucradas. Pero, a grandes rasgos, el sistema se mantuvo sin alteraciones.

La razón de esto, a mi modo de ver, es de dos tipos. Por un lado, hay un esfuerzo consciente y deliberado de las propias agencias por intentar manejar la narrativa. Al fin y al cabo, eso es lo que las agencias de inteligencia hacen. Por lo mismo, no será extraño observar la aplicación de tácticas dilatorias tendientes a forzar que la noticia siga su curso natural hacia el decaimiento. En el mismo sentido, toda agencia (y todo Estado en términos más amplios), justifica sus acciones modificando el espectro de evaluación moral. Así, por decir, Rusia hace espionaje, China hace espionaje, pero Estados Unidos hace un espionaje distinto, basado en otro tipo de principios. Principios más benevolentes y mejores. Esto obviamente es falaz, pero es interesante observar que la evaluación de determinadas acciones sigue un estándar distinto cuando se aplican a quienes han sido encapsulados como adversarios. Este trabajo sutil es vital para las agencias, dado que permiten mantener la aceptación de este tipo de políticas, especialmente cuando van dirigidas contra los propios ciudadanos.

Por otro lado, es plausible aceptar, provisoriamente al menos, la hipótesis de Daniel J. Solove en términos que la revolución tecnológica y la ampliación del uso de redes sociales, ha tenido un impacto más invisible, pero igualmente importante, en aspectos como la cultura y la moral. Las personas, particularmente las generaciones más jóvenes, han crecido en un mundo donde el concepto mismo de privacidad se ha vuelto más restringido y ha tendido a multiplicado en distintas esferas de privacidad separada.

Cuando la inclinación social es a poner información personal a disposición de todos, ese mismo hecho modela lo que esperamos del resto, incluyendo el gobierno y sus agencias. Por lo mismo, la hipótesis es: qué más da si una agencia escucha mis conversaciones, si al final yo estoy haciendo algo muy parecido al subir videos youtube, publicar lo último que hice en Facebook, o recomendar el último libro que leí por twitter. Esto se resume en la frase popular: ‘el que nada hace, nada teme’.

El punto no es si este raciocinio es certero (yo creo que no lo es), sino, más bien, si es una descripción adecuada de lo que ocurre. Y creo que hay algo de eso acá. La inacción, y la incapacidad de provocar modificaciones a partir del conocimiento de estas filtraciones, no se debe solo a la apatía, sino al hecho de que conceptos tales como ‘privacidad’ ya no significan lo mismo que antes.