Roberto Ampuero: “Sin Piñera ¡ni lo soñemos!”

“En la plaza de los caballos”. Esa es la pista que entrega Roberto Ampuero para reunirnos en Olmué y guiarnos hasta su secreto mejor guardado: un refugio en la V Región, donde pasa la mitad del año antes de viajar a Iowa City, Estados Unidos, para ejercer como profesor de literatura. No podía ser de otra forma tratándose de un autor conocido principalmente por la saga protagonizada por el detective Cayetano Brulé.

Allí, junto a su mujer Ana Rivera, escribe, observa y espera las jugadas del escenario político. Dice que compartir su tiempo en las planicies del midwest le ayuda a tomar distancia de la minucia; mientras que habitar a los pies de los cerros del valle central lo mantiene alejado de las malas ondas propias de un país estrecho que se cae al Pacífico.

Ampuero se mantiene políticamente activo dando conferencias por la Fundación Para el Progreso (FPP) y como parte del directorio de Avanza Chile. Cosas del destino, hoy se encuentra en librerías con Sonata del olvido, una sátira política donde rompe con las reglas de su propia tradición literaria que incluye la novela policial, memorias políticas y las relaciones de la pareja moderna.

“Hay varios temas. Uno es la búsqueda de la libertad individual. Otro, la aparición del diablo que, en este caso, vive bajo el Congreso Nacional, en Valparaíso. Por último, está el tema de la memoria. ¿Puede ser su pérdida un aliado de la imaginación?”, se pregunta.

—Sus memorias políticas también ‘relativizan’ la realidad.



—Todos deberíamos escribir nuestras memorias. Podría ser casi una ley. Si hoy releo Nuestros años verde olivo me doy cuenta de cuánto detalle olvidé. Esto también está relacionado con el perdón. No es casual que, a medida que envejecemos, seamos más capaces de perdonar, ya que se desdibujan hechos que alguna vez fueron muy prístinos.

—Fue criticado cuando partió como escritor, también por ser un ‘converso’, ¿perdonaría a sus críticos?



—Tengo un principio con el que soy muy riguroso: nunca critico públicamente a un colega. Sobre quienes me cuestionan por ser un converso, es algo que no me toca. En todo caso, es absurdo porque el primer derecho que uno tiene es a ser uno mismo, a rectificar, a cambiar.

—¿Qué hay de sus memorias sobre su paso por el gobierno de Piñera?



—Después de Nuestros años verde olivo y Detrás del muro, siento que lo que hoy viene es mi paso a Occidente. Primero está mi experiencia en Cuba, luego en Alemania Oriental. Me imagino que en algún momento escribiré lo que fue mi paso por la política. Cuando muy joven fui comunista, me alejé y mi regreso a la política activa fue con Sebastián Piñera.

—¿Cómo recuerda esa experiencia?



—Me gustó y fue dura. Como ministro de Piñera, que no para nunca, esa es la verdad. Aquí eso de 24/7 es así. (…). No había tiempo para escribir. Lo que sí hice fue tomar algún tipo de apuntes.

—¿Por ejemplo?



—Cosas como cuando fui embajador. Entonces Chile era muy bien visto en América Latina y en el mundo y donde llegaras te escuchaban. Eso lo anoté.

—¿Como integrante de la Fundación Para el Progreso (FPP) sigue viajando por Chile dando charlas?



—Mira, como escritor puedo vivir de mis derechos de autor. Sin embargo, con el tiempo he sentido que debo entregarle algo al país. ¿Cuál es mi contribución? La FPP es un centro de estudios que se encarga de defender los principios de una sociedad libre y lo que hago es dar conferencias a jóvenes sobre los principios de una sociedad libre basados en mi experiencia de vida personal.

—¿Está dispuesto a participar en un nuevo gobierno de Piñera?



—Tenemos una muy buena relación y pienso que es la persona más indicada —si es que acepta— para darle de nuevo una dirección al país.

—Pero hoy aparece complicado con Exalmar y mina Dominga.



—Pero ahí están los tribunales y, como dicen, hay que esperar que las instituciones funcionen. Ahora, como la izquierda está sin discurso y en un gobierno que es el peor desde el regreso de la democracia, vamos a tener un año donde lucharán con todas las armas.

—¿Acusa una operación política?



—Aquí hay dos cosas. Primero, un grupo de personas que se puso de acuerdo para presentar denuncias —algunos diputados PC— y, segundo, las instituciones que deben investigar. En todo caso, me queda claro que el ex Presidente va a salir bien de todo esto y que entre los chilenos va a seguir creciendo la convicción de que necesitamos a alguien con experiencia, vitalidad y visión de futuro para sacar al país adelante.

—Pero ya oímos decir a José Antonio Kast que no le cree a Piñera.



—Algunos dentro de su propio sector se ilusionan con la idea de que esta podría ser su oportunidad. Pero tengo la convicción de que quienes se oponen a un nuevo gobierno de izquierda, si tienen una posibilidad real de triunfar es a través de la candidatura de Piñera, sino ¡ni lo soñemos! La izquierda es muy fuerte, muy sabia en todo lo que son campañas electorales. Se está jugando su forma de vida que es ocupar cargos públicos.

—Dice que Piñera es un presidente 24/7 y que está al tanto de todo. ¿Como explica que no supiera lo de Exalmar o Dominga considerando que no consigue desligarse en un 100% de su calidad de empresario?



—Me cuesta imaginar que le haya quedado tiempo para otras actividades. Es curioso que el hecho de trabajar 24/7 en función del Estado merezca dudas y una mirada escéptica, mientras que desaparecer en momentos como los incendios, las inundaciones, no sea mal visto. ¿No crees que hay un doble estándar a la hora de analizar?

—Lo que hay no es una sospecha sobre su capacidad de trabajo sino la incompatibilidad de su cargo con actividades empresariales.



—Sospechar de alguien por el hecho de que cumple a cabalidad con las responsabilidades que le establece la Constitución —y más allá incluso me parece propio de un país muy enfermo. Prefiero esperar que la investigación siga adelante.

—¿Qué ve para que su análisis del gobierno de Bachelet sea tan catastrófico?



—Lo que ve el 90% de los chilenos. Una aprobación del gabinete del 11% y de la Presidenta en 18%. No es la visión de alguien que está en otra realidad. Desde muy temprano me percaté de esto, no porque tenga una capacidad para predecir el futuro, sino por las señales que veía. En mi discurso en Enade, durante el primer año del gobierno de Bachelet, planteé varias cosas que después se fueron dando.

—¿Una intuición de escritor?



—Puede que haya sido una intuición de escritor, pero con mucho dato.

—En ese discurso rememoró su experiencia personal en la República Democrática Alemana y Carlos Peña le respondió con una dura columna por tomar el proscenio en una cita de empresarios para hablar desde la subjetividad. Incluso se refirió en términos siquiátricos de una falta de “sentido de la realidad”.



—Le respondí y, desde entonces, soy columnista de El Mercurio. En todo caso, creo que lo importante, más allá de hablar en términos siquiátricos, fue que lo planteé en una fase muy temprana del gobierno de Bachelet tenía sustento.

—¿Cree que fue injusto con usted?



—No. Me parece bien: es su función como columnista. A veces me gusta lo que escribe, otras no.

—¿Tampoco que lo ninguneara como escritor?



—No (Ríe). Me parece que está haciendo uso de un derecho. No me molesta. Puede ser que por ser alguien que ha vivido más de 40 años fuera de Chile, mis reacciones no sean las de quienes han pasado toda su vida aquí.