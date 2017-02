Rafael Gumucio: Apocalipsis ahora

Rafael Gumucio parece poseído por una originalidad que raya en el delirio de los profetas. ¿Será producto del infierno de calor y humo que azota el país? ¿Del efecto Trump?

Su último libro, Contra la inocencia (Alquimia Ediciones 2016) usó de combustible el incendio que sufrió Valparaíso el 2014 cuando tuiteó contra los hipsters que parecían más preocupados de los canes porteños que de las personas. Su tweet, que hoy reconoce escaso de sensibilidad —y sobre todo de paciencia—, provocó que los animalistas del continente lo condenaran a una especie de fatua con garras y pelos.

Después de todo, sus inquisidores defendían la pureza original del alma perruna. ¿Y quién puede estar en contra de la inocencia? Gumucio, claro, quien observa en esta obsesión por lo ‘inmaculado’ lo ‘incorruptible’ y la ‘transparencia’ un síntoma de la descomposición final de los valores de la democracia representativa y del ideal republicano que defendía al ser humano penitente y culpable que habita en nosotros. Y todo —dice— debido a la crisis del sistema neoliberal que no supo estar a la altura.

En lo que se parece a un déjà vu ahumado, esta conversación se realiza cuando otra vez las llamas asolan el país y el bosque y sus criaturas aparecen como divinidades de lo ingenuo. Pero ahora los tweets de Gumucio fueron más consensuales, porque el autor de la novela Milagro en Haití muy polemista será, pero también tiene instinto de supervivencia.

El nivel de virulencia y extravío que advierte en las redes sociales se convirtió, según Gumucio, en un problema práctico que puede arruinar vidas, como ocurrió, por ejemplo, con la visita que hizo Mariano Puga a Punta Peuco, donde el sacerdote fue crucificado a punta de tweets.

“Hay una cosa que no está bastante estudiada y es que el ‘medio es el mensaje’. O sea, no es sólo una forma de decir las cosas, sino que el contenido se termina por adaptar al medio”, reflexiona.

—Eso que el ‘medio es el mensaje’ es algo que los periodistas estudian con McLuhan en primer año de universidad.

—Pero que entendió mejor alguien como Donald Trump cuando ve que The New York Times nunca iba a publicar lo que él quería decir sin pasar por su filtro editorial. Esto tiene cosas terribles porque es el filtro del poder, pero también puede ser bueno porque detrás hay personas cultas que pasaron por la universidad y ponen las cosas en perspectiva. Es por eso que Trump decide comunicarse directamente con la gente en su lenguaje a través de su Twitter.

—¿Es la ‘posverdad’ tan de moda?

—Esto de las mentiras no es tan nuevo ni tan raro. Theodore Roosevelt inició una guerra en Cuba con información falsa. Hitler llegó al poder gracias a lo que llaman ‘posverdad’. El problema es que hoy hasta el propio manipulador termina por ser manipulado. Lo de ‘El gran hermano’ que manipula y maneja todo es poco probable. Lo más seguro es el descontrol.

—¿La anarquía?

—Claro.

—¿Son las redes sociales las culpables?

—La anarquía la generó la desigualdad social, no los medios: estos sólo reflejan lo que pasa. En las sociedades más igualitarias, como los países escandinavos, esto no sucede: tienen un rey, ese rey es buena onda y todo el mundo le obedece.

—En Contra la inocencia dices que para nuestra generación la belleza fue un argumento político ¿Se convirtió la inocencia hoy en ‘el’ argumento político?

—Así es, la inocencia es lo único que hoy todo el mundo está dispuesto a defender. Y lo que le critico a la izquierda es haber caído en ese juego.

—¿A quién defiende ahora la izquierda?

—A los niños, ancianos, no sé… Han entrado en una especie de victimismo, de buscar al ‘buen salvaje’.

—¿Cuál es el peligro de que un gobierno defienda a la inocencia?

—El peligro está a la vista y es que la mayor parte de nosotros no somos inocentes; somos también culpables y la culpa es lo que nos hace sujetos morales. El santo no es quien nunca pecó sino quien ‘conoce’ y se arrepiente. Esa es la riqueza de la experiencia humana.

—¿Y en política?

—Defender a los pobres porque son inocentes es una estupidez. En cambio, defenderlos porque conocen mejor que nadie la culpa, el horror, el hambre, tiene un sentido porque es práctico. Por eso, lo que hoy hace la izquierda de apoyarlos porque ‘me dan pena’ es estúpido porque los despoja de sus cualidades.

—Como lo es, por ejemplo, llamar al mendigo persona ‘en situación de calle’.

—Claro. Los pobres están ahí desde la Antigüedad. Son un poder, una historia, un mito.

—De hecho, existe ‘el orgullo del mendigo’.

—Es que los pobres son como los reyes, como los nobles o como los dioses y hay libros y poemas para ellos. ¿Quién es una persona ‘en situación de calle’? Nadie. Si los nombras así les quitas lo único que tienen que es el mito y su cualidad de tribu que es lo que los hace poderosos. Como colectivo son muchos y ganan las elecciones todas las veces, casi siempre.

—¿Cuál ha sido entonces el problema del gobierno en su lucha contra la desigualdad?

—Justamente eso, personalizar al pobre, despolitizarlo aún más. Ha sido un gobierno errático porque ha puesto los temas y ha querido solucionarlos rápido. En vez de darse cuenta de que si quería realmente transformar a la sociedad chilena, había que hacer un trabajo lento, progresivo y difícil ¡Pero entretenido también! Se supone que esto era una fiesta, pero el gobierno se convirtió en la típica visitadora social que llega a tu casa, te llena de fichas y tests y no quiere escucharte.

—En tu libro también criticas la obsesión por la transparencia.

—La transparencia es buena si no termina como casi siempre lo hace. Después del movimiento Manos Limpias en Italia llegó al poder Silvio Berlusconi. Estados Unidos, que tiene muchas leyes y medidas pro transparencia que hemos copiado, puso a Trump en la Casa Blanca. O sea, si el resultado es que llegue al poder el ‘transparentemente’ más ladrón o malintencionado, ¿qué sentido tiene? Por eso no es cierto cuando dicen que Trump miente y cuando lo pillaron con los rusos ni siquiera lo negó. Peor aún, él es de los que cumple fielmente su palabra.

—¿Qué te provoca lo que pasa con Trump?

—¡Imagínate! Muchos de mis héroes intelectuales fueron personas que tuvieron que vivir el nazismo o el ascenso del fascismo. Muchas de mis lecturas tienen que ver con eso y hoy lo estoy viviendo. Por un lado, lo agradezco porque ahora entiendo mejor los libros.

Encontrar la razón a la derecha. Eso le provocó el bullying que sufrió el padre Mariano Puga cuando visitó Punta Peuco. “La derecha siempre le reprocha a la izquierda que ponga como argumento su superioridad moral. Y siempre me pareció injusto hasta este episodio: entendí que esta especie de superioridad que la izquierda alega se basa en una visión de hincha deportivo: no es que sea superior moralmente porque tenga una mejor visión del hombre y haga cosas a su altura, sino porque ‘yo soy de ahí’, pertenezco a ese equipo. Eso me parece terrible”.

—Pero algunos sufrieron tortura o desaparición.

—Pero es una superioridad moral pasiva porque sufrir, es algo que te pasó, no algo que tú hiciste. Para mí el eje del problema es que la gente crea hoy que los violadores ‘son’ violadores; que los inocentes ‘son’ inocentes. Estos son sólo actos. Se ha perdido esa idea de que uno podría ser ladrón, corrupto o santo. Creo que a mucha gente hoy le falta imaginación moral, eso de pensar que en determinada situación yo podría estar del otro lado.

—En Contra la inocencia dices que antes el problema de la corrupción era la compra-venta de legisladores, pero que hoy se pasó a la vida privada… Y a sus jets privados, ¿te refieres a lo que ocurrió con tu primo Marco Enríquez-Ominami?

—No, porque lo escribí antes. Más que los jets privados —que me parece grave si es que lo pagó una empresa— lo complicado es cuando empiezan a investigar a la esposa, a la amante. Es decir, lo que es la política norteamericana. Piensa en lo que ocurrió con Trump: todo su programa e ideas políticas eran horribles, pero lo que le costó más caro fue una conversación ‘de camarín’ en un programa de televisión donde se ufanaba de hacerse el machito con mujeres. Eso refleja una falta de prioridades porque lo que se transformó en el asunto más grave de su campaña fue lo más entretenido, lo más sabroso.

—¿Nos afecta a los chilenos?

—¡Sí, nosotros somos un estado más de EE.UU.! Por supuesto que nos va a afectar. El problema de Trump y de todos es que han rebajado el lenguaje a sus parámetros y no creo que el discurso político se recupere pronto. Esto puede ser un cambio de época. Real.

—¿La civilización se desmorona? ¿Lo dices por el cambio climático?

—No, creo que el capitalismo es un sistema que tiene la autodestrucción en su centro.

—Como todos los sistemas.

—Sí, pero el comunismo no destruyó el planeta. En cambio, el capitalismo se destruye con el mundo. El dueño del bosque se puede matar, lo malo es cuando quema al bosque con él.

—En tu visión apocalíptica, ¿contribuyó la ola de calor?

—Hace tiempo que veo esto. Me encamino con tranquilidad hacia el fin del mundo.

—¿Cómo lo imaginas?

—Va a ser tan progresivo que no nos vamos a dar cuenta. Cuando hablo del fin del mundo me refiero al de la democracia representativa, de la civilización judeocristiana. El planeta va a seguir, por supuesto, en manos de los chinos o de quien sea. Si China es ya la mayor potencia mundial… y los chinos no creen en la democracia, nunca han creído, ni en los derechos humanos, es cosa de leer a Confucio o a Lao-Tse. No digo que sean peores porque hay cosas muy rescatables de su filosofía, pero no es republicana ni demócrata.

—Hoy el gobierno chino impulsa en los jardines infantiles las ideas de Confucio (prohibidas durante la Revolución Cultural) como la obediencia ciega a los padres. ¿Se están anticipando a la anarquía?

—Claro, y por otro lado va a estar el Taoísmo, que es seguramente la filosofía a la que se adscribirán mis hijas porque es más liberadora.

—¿Qué te pareció la irrupción de ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje’, quienes se adjudicaron la bomba al presidente de Codelco?

—Es la prueba de que la realidad puede ser más rotunda que la metáfora. Yo no había podido encontrar el nombre para definir a estas personas que son los protagonistas de mi libro y ellos lo lograron de una forma inmejorable.

—¿Hay detrás un grupo organizado?

—Más que nada detrás hay una sensibilidad. No creo que sea un grupo muy poderoso en todo caso. Lo increíble es que ninguna de sus ideas son realmente rompedoras o revolucionarias. Es más, defienden las mismas cosas que les enseñan a mis hijas en el jardín infantil. Ponen bombas a favor de cosas que todo el mundo está a favor y eso es peligroso. Quizá deberíamos preguntarnos qué les están enseñando las parvularias a nuestros hijos.

—Y este ‘postmundo’ aquí en Chile, ¿lo va a administrar Piñera, Lagos o Guillier?

—Personalmente, porque soy de la vieja guardia, creo que un mundo como el nuestro necesita gente con claridad intelectual. Por eso me gusta Lagos, pero también soy realista y sé que eso es lo que menos la gente quiere ahora. Con Guillier, siento que es injusta la incomodidad que provoca porque ya hemos votado por eso antes. Ahora, para mi gusto la peor opción es Piñera porque representa el poder de los poderosos. Es como darle cocaína a un cocainómano. El es adicto al poder. Incluso lo digo por él.