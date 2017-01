Paula Narváez y críticas por incendios: “Se aprovechan del dolor y temor de las personas”

El termómetro marca 36 grados y La Moneda destella bajo un sol enrarecido por los incendios que rodean Santiago. Entonces aparece Paula Narváez (44) con una agenda full. Viste pantalones blancos, una túnica que no cae en lo informal y un colgante con la sílaba Om en sánscrito. Serena, dice que feliz hace las fotos en alguna postura de meditación que practica sagradamente 20 minutos diarios, pero se inclina por algo más tradicional porque, a pesar del calor, estamos en el centro político de Chile y no en la India, país que conoce desde 2010 cuando realizó su primer viaje.

Hoy, la ministra secretaria general de Gobierno enfrenta la compleja misión de informar sobre la tragedia que arrasa el sur donde nació:

“Nos parece clave comunicar la verdad. Como pocas veces hemos visto como en las redes sociales se dicen cosas que no son ciertas. Nuestro llamado es a usarlas de manera responsable, a no desinformar ni hacerse parte de mentiras que generan más nerviosismo”

-¿Es el fuego intencional?

-No descartamos ninguna hipótesis. El Ministerio Público tiene varias investigaciones en curso y se están realizando las diligencias que corresponden. Y el ministerio del Interior presentó distintas querellas en estos días por delitos de incendios, incluida una por Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo que sí es claro es que la mayoría de los incendios son provocados por la acción humana, ya sea descuido, negligencia o intencionalidad.

-Además de acciones prácticas, ¿qué busca comunicar?

-Algo que a la Presidenta le importa mucho es contener y dar tranquilidad. Lo entiendo bien, porque he estado en otras emergencias y ver la angustia y dolor de familias que pierden todo lo construido en años de esfuerzo.

Narváez, fue delegada presidencial para Chaitén en el primer gobierno de Bachelet. Allí inició un periplo que la llevó a convertirse en parte de su círculo de confianza y que tuvo un paréntesis cuando realizó un viaje a Oriente para conocer su filosofía y cultura.

—¿Qué le enseñó el budismo?

—Humildad.

—¿Se consideraba soberbia?

—Sí, en Occidente es una característica que tiene que ver con la poca compasión por el otro.

—¿Se puede compatibilizar el desapego del budismo con un cargo de poder?

—El poder con compasión y justicia es un buen ejercicio del poder, por lo tanto, no es tan difícil.

—¿Qué aprendió de la meditación?

—A no identificarme con la mente. Si te concentras en el aquí y en el ahora te relajas, despejas.



—¿Le ayuda como vocera?

—El manejo de la emoción es importante, permite un mayor dominio de ti misma y, por lo tanto, ser más asertiva en lo que comunicas.

No es budista, pero intenta seguir sus principios tanto en su vida familiar (es madre de mellizas de dos años y cuatro meses) y laboral como la vocera de un gobierno que en su desenlace busca comunicar positivamente su misión reformista. Algo difícil que necesitará tanto de astucia política como de templanza oriental.

Cuando reemplazó a Marcelo Díaz en el cargo de ministra secretaria general de Gobierno anunció un giro hacia las personas como parte de su estilo. “Todos los días comunicamos un proyecto de ley que tiene impacto ciudadano, por ejemplo, el que permitió tener cuentas de la luz más claras”.





—¿Es posible al ritmo de una noticia por día?

—No dejamos de hacerlo desde que asumí. No siempre tenemos la cobertura que quisiéramos, pero hay alternativas. Ahora tengo un Twitter como ministra.

—¿Cuántos seguidores tiene?

—¿Cerca de 5 mil? No sé si eso es mucho, poco o nada. Confieso que no soy una experta, pero entiendo que el número crece.

—La Presidenta fue la primera en darle la bienvenida en esa red y le advirtió del ‘troleo’.

—“No alimentar el troll”… entiendo que ese es un mensaje muy de Twitter. Me imagino que me han troleado, es parte de estar expuesta a un cargo así. No me lo tomo en lo personal.

—¿Por qué tanta agresividad?

—Hay una tendencia a ser muy ‘reactivos’ frente a los hechos. Hace falta un poquito de reflexión y, claro, Twitter no es el mejor espacio para esto.



—Pero esta impulsividad podría ser para mostrar emociones positivas.

—Ha habido un tiempo de mucha frustración, por ejemplo, en la relación de las personas con la política. Pero también mucha desilusión con la elite en general. Quedó en evidencia una relación poco clara entre el dinero y la política y la Presidenta se ha hecho cargo con una agenda de probidad y transparencia que pone nuevas reglas del juego mucho más decididas. Esa es la ventaja del ejercicio del poder en positivo: enfrentar estas situaciones y no quedarse en el lamento.

Recién egresada, su primer trabajo fue como sicóloga del centro de información de los derechos de la mujer del Sernam. “Mi conexión con la agenda de género de los gobiernos de la Concertación es de mucho tiempo”, apunta.

—¿Cómo ha evolucionado el ‘empoderamiento’ de la mujer?

—Es una evolución positiva, pero no exenta de miles de dificultades y sin que sigan ocurriendo diariamente menoscabo, discriminación y violencia. Lo que hay es una mayor conciencia y la asimilación de la agenda de género como un tema público. Pero en el ethos cultural seguimos dominados por un orden patriarcal y machista.

—El episodio de la muñeca inflable que le regaló un grupo de empresarios a un ministro de su gobierno, ¿fue un mal chiste?

—No tuvo nada de chiste. Fue una situación absolutamente inadecuada que no debió haber ocurrido. Y no sólo desafortunada, sino que un desatino completo. Eso demuestra justamente que los cambios culturales toman tiempo.



—En la reacción de todos los presentes, incluido el ministro, había algo atávico.

—El tiene que haber estado muy sorprendido. Como dijo la Presidenta, fue una foto impactante.

—¿No hay un sustrato biológico?

—No, claro que no. (Por primera vez se pone seria.) O sea, la discriminación de género es cultural, no biológica, claramente.



—Se declara una “feminista militante”, ¿qué significa?

—Tener conciencia de la construcción histórica y cultural del hecho de ser mujer. Que por sobre el hecho biológico, se suman una serie de situaciones que impactan fuertemente en cómo construimos nuestra identidad y que ha significado una situación de discriminación y, por lo tanto, hayamos tenido que luchar por la conquista de nuestros derechos. Una se pone unos lentes que no se saca más. Otro elemento muy importante es que, cuando socializas a otro, en este caso a mis hijas, lo hago claramente desde una visión feminista.

—¿Nada de princesitas?

—No es que me moleste, pero creo que es un estereotipo que lo que hace es fragilizar. Decir que somos la media naranja de alguien es un error. Una es la naranja completa. Siempre.

—¿Cómo compatibiliza un trabajo tan demandante y una familia con dos niñas pequeñas?

—Tengo mucha ayuda y, principalmente, un marido extraordinario que asume su responsabilidad de padre con mucho cariño y dedicación. No siente que ‘ayuda’ sino que asume su responsabilidad nomás… pero hace harto más que su 50 por ciento en este último tiempo. (Sonríe).

—¿Es él de una generación más joven?

—No, es cinco años mayor y los dos nos casamos viejos… Me casé a los 40 años. Demoré en decidirme y pensé que no lo haría. Las cosas que son definitorias en mi plan de vida —pareja, matrimonio, hijos— son muy reflexionadas. Fui mamá tardía también, a los 42 años.

“Bachelet es una mujer muy de piel, pero hay que tener cuidado con los estereotipos. Es cercana, pero también muy decidida y racional”, dice sobre la Presidenta esta sicóloga social que luego de ser vocera de la campaña de Frei partió a Nueva York donde también trabajó para ONU Mujeres. Volvió como jefa de gabinete, pero dejó el cargo para tomar su prenatal y aunque Ana Lya Uriarte la reemplazó ya era parte del núcleo duro. “Con la Presidenta Bachelet formamos parte de una comunidad vinculada a la historia reciente del país como fue el golpe de Estado”, dice la hija de un militante del Partido Comunista de Osorno torturado político.

—En las encuestas los niveles de popularidad de la Presidenta son muy bajos.

—Lo encuentro injusto, pero entiendo que parte del hecho de ser una autoridad es estar expuesta a este tipo de cosas. Pero creo que la Presidenta invirtió su capital político para hacer las transformaciones necesarias para ampliar los derechos de todos y todas y eso es de una generosidad y visión política tremendas.

—¿El Caso Caval hubiese sido distinto si en lugar de ser la madre (suegra) hubiese sido el padre (suegro)?

—¡Qué duda cabe de que los juicios que se hacen sobre las mujeres en esta sociedad son mucho más duros que sobre los hombres!

—¿Cómo impactaría un nuevo gobierno de Piñera en la agenda de género?

—Para nadie es un misterio que en las fuerzas políticas que podrían apoyar a ese candidato —o a otro porque no sabemos si lo es todavía— hay quienes se plantean contrarios a las agendas de género y a la expansión de derechos de las mujeres. Días atrás, cuando asumió la presidenta de la UDI (Jacqueline van Rysselberghe), dijo que no compartía la ideología de género y que había cosas dadas por la naturaleza que consideraba inamovibles.

—Por último, ¿qué le parece la irrupción de Alejandro Guillier?

—Es parte de la salud de la democracia que surjan liderazgos que expresen distintas visiones. Lo considero algo totalmente normal. En este gobierno he compartido poquito con él. Lo conozco más en su rol como periodista: me entrevistó como vocera de la campaña del Presidente Frei. Es una persona muy agradable, llana, abierta.

—¿Justas o injustas las críticas por su “falta de contenido”?

—Las carreras presidenciales están partiendo y hay espacio para el desarrollo de las ideas.