Marcelo Mena: “Rodríguez Grossi tiene razón, Dominga se puede reformular”

Delgado, circunspecto, de total bajo perfil. Quién diría que es el protagonista de una de las recientes crisis de este gobierno, que detonó la renuncia de todo el gabinete económico, incluido el poderoso ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Esto en medio de encontradas visiones respecto de la importancia del crecimiento, la imagen del país —que ha bajado en los ránkings de las clasificadoras de riesgo—, el legado de Bachelet y el necesario cuidado al medio ambiente, como mandan hoy los estándares mundiales y donde Mena no transa, dice.

Todo tras el rechazo al proyecto de Andes Iron —en la comunidad de La Higuera– que daría trabajo a más de un millar de personas, resuelto por el Comité de Ministros. Los efectos no se hicieron esperar y dejó ver las fisuras al interior del gobierno, justo en pleno período electoral. Nada de esto parece afectar a Marcelo Mena, quien sonríe —sin ocultar su nerviosismo en su primera entrevista post crisis— y se toma con calma su café, seguro de que su actuar fue el correcto. Ingeniero civil bioquímico, con un PhD en Ingeniería Ambiental de la U. de Iowa y un post Doctorado del MIT, se le considera una autoridad en calidad del aire, área que empezó a desarrollar durante su magíster en Estados Unidos, en 2003. Asumió como ministro en marzo de este año luego de que su antecesor, Pablo Badenier, partiera a la campaña de Carolina Goic, aunque ya se decía que su dimisión se debía a Dominga y el rechazo por parte de los seremis —donde el diputado DC Matías Walker, entre otros, acusó presiones del gobierno— a un proyecto que Badenier veía con buenos ojos y donde sentía que su cartera había cumplido al exigir mejoras medioambientales a la iniciativa. El rechazo definitivo por parte del consejo ministerial del pasado 21 de agosto selló el destino del proyecto y levantó las alertas sobre el rol gubernamental y la institucionalidad de esta decisión que, según reclamaron los representantes de Andes Iron, ya había sido aprobada por el anterior ministro.

Mena lo descarta tajante: “El proyecto fue rechazado; la Conaf, en particular, nunca se mostró conforme sobre la protección de la biodiversidad de la zona. Por mucho que en otros sectores el proyecto pudo haber tenido un visto bueno, en las competencias que realmente importan no fue aprobado. También hay ciertas denuncias de funcionarios del servicio de evaluación ambiental que indican que ellos nunca estuvieron de acuerdo con ese proyecto, que fueron intervenidos…”.

—¿Badenier no lo dejó aprobado?

—Sí, lo que pasa es que hubo un informe técnico del Servicio de Protección Ambiental que decía que el proyecto cumplía. Pero ese era un consolidado que no consideraba la información de Conaf, que decía que el proyecto no procedía. Esos argumentos no estaban en el informe final; no estaba incluido en el documento final. ¿Qué es lo que ocurrió en esta etapa? Se les pidió su opinión a 14 servicios, no sólo del proyecto con respecto a lo reclamado por el titular y la comunidad de La Higuera. Once de ellos se pronunciaron negativamente, incluidos Sernapesca —que es del Ministerio de Economía—, el SAG, Conaf, los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Social, Salud y Energía.

Frente a esas respuestas lo claro es que debía mantenerse el rechazo. Y eso fue lo que hicimos. Esto —explica el ministro— con la amenaza inminente de que expirara el plazo (de 60 días) que tenía el Comité de Ministros para zanjar el asunto; “de lo contrario nos arriesgábamos a que la compañía a cargo del proyecto argumentara un ‘silencio administrativo’ y, con ello, su disconformidad ante el rechazo, llevando el caso directamente al Tribunal Ambiental (TA). Habríamos quedado como ineficientes, incapaces de tomar una determinación, lo que nos obligó, en un plazo muy corto, citar al Comité de Ministros”.

—El ex ministro de Economía argumentó que no votó por el poco tiempo dado…

—Todos tuvieron tiempo para evaluar. La discusión ya está zanjada. Quizá las diferencias eran de otra índole. Quizá los que no compartían esa visión no tenían la responsabilidad que corresponde ante algo tan negativo para nuestra institucionalidad medioambiental como el riesgo al que nos exponíamos (de que el caso fuera llevado al TA).

—¿Estaba al tanto de que el gabinete económico tenía una visión muy distinta? Se sabía que Valdés veía con buenos ojos la realización de Dominga y que podía haber un choque…

—La potestad de la Presidenta es la de definir su gabinete, y a mí sólo me cabe pronunciarme respecto a lo que hicimos.

—Aunque se comenta que el proyecto no se aprobó por razones políticas: la propiedad de Dominga está asociada al empresario Carlos Alberto Délano, muy cercano a Sebastián Piñera; y una hija de la Presidenta tiene un terreno en las cercanías de la mina…

—Nunca actué con esa visión. Nunca se discutió, jamás estuvo eso en la mesa. Pensar que alguien va a sacar algún provecho político no tiene lógica. No soy un actor político, soy independiente, y he actuaso con coherencia.

—Se le ha mencionado como un hombre de Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de Michelle Bachelet.

—Más allá de que nos conocemos de antes, nuestra relación no es distinta a la de cualquier ministro que tiene que coordinar agenda con la Presidenta… No somos amigos.

—Usted fue coordinador medioambiental en el comando de Andrés Velasco. No tiene redes políticas a nivel interno. Y en su pelea con un equipo económico tan potente, con más poder, impuso su agenda medioambiental frente a la del crecimiento económico…

—Desde esa campaña que he impulsado una transformación energética en el país. Para mí esa es la forma de ver el crecimiento; tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva, caminar hacia una economía de menores emisiones, sustentable, que no ponga en jaque a las futuras generaciones. Y esa es la agenda del mundo y la que ha causado que Chile tenga casi un 80% de su energía renovable. Sin embargo, ambos argumentos se ven como antagónicos, como un conflicto entre sectores económicos.

—El ministro Rodríguez Grossi dijo que Dominga se podía rescatar…

—El tiene toda la razón. Está en lo correcto al decir que el proyecto se puede reformular y puede estar mejor. Pelambres, por ejemplo, proyectaba un puerto en Pichidangui, pero decidieron no hacerlo ahí y fue bueno: hoy operan sin ningún conflicto en otro lado.

—Pero la vocera Paula Narváez desmintió al ministro.

—Porque el proyecto Dominga como tal, está muerto. Pero con otro puerto, puede tener oportunidades.

EL TALÓN DE AQUILES DE PIÑERA

Marcelo Mena tiene dudas respecto de la política medio ambiental de Sebastián Piñera, en caso de resultar electo. “Hay normas que serán difíciles de revertir, porque hemos creado las condiciones de mercado para que estas nuevas reglas funcionen. Pero ello no significa que el medio ambiente esté garantizado. Tenemos visiones distintas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con filántropos como Douglas Tompkins para que nos donen territorios para su conservación. Piñera tiene sus parques privados. En temas de contaminación atmosférica mi diferencia es profunda. En 2012 ellos tuvieron vigente la normativa de material particulado fino, pero nunca la aplicaron en Santiago. Nosotros sí lo hicimos; la gente percibió que teníamos preemergencias más grandes en promedios estándar, pero bajamos los episodios críticos en un 70%. De hecho, este año por primera vez en años que no registramos ni una sola emergencia, y en el gobierno de Piñera hubo muchas porque su estándar era mucho más laxo. Tampoco derogamos normas ambientales como lo hizo Piñera con las MP10, para que Andacollo, Huasco, Puchuncaví, Coronel, Calama, no tuvieran plan de descontaminación. Entonces yo era académico y demandé al gobierno.

“Y jamás hemos llamado a los dueños de un proyecto para frenarlos; sería insólito. Por eso me parece cuestionable que hoy Piñera ponga en juicio nuestro actuar cuando cometió una vulneración de la institucionalidad ambiental que, a casi seis años, todavía se sigue comentando”, dice por Barrancones. De ahí que Mena se muestre preocupado: “No da lo mismo si llega a ganar Piñera. Son visiones distintas, en el sentido de que hay quienes creen que el mercado lo hace todo, y nosotros nos dimos cuenta de que también requiere de reglas. Que debe existir una visión de largo plazo. Como lo ha trazado el compromiso de Chile ante la ONU: menos emisiones, menores costos de energía, mayor crecimiento, mayor empleo, o un camino sucio, cortoplacista, que no es sustentable en el tiempo. En ese sentido creo que el medio ambiente es el talón de Aquiles de Piñera”.