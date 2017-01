Estados Unidos Llegó la hora

Luego de meses de espera, hoy comienza el protocolar proceso de la investidura presidencial que se extiende por 3 días. A las 15:00 horas, Donald Trump junto a su vicepresidente Mike Pence, entregarán ofrendas a la tumba del “Soldado desconocido” -monumento para honrar a soldados fallecidos en tiempo de guerra- en el Cementerio Nacional de Arlington. El día continuará con el concierto “Make America Great Again” que contará con la participación del músico Toby Keith, el actor John Voight y la banda 3 Doors Down, en el gran monumento de Abraham Lincoln. Más tarde se cerrará la jornada con una cena en Union Station, en honor a todos los donantes de fondos para la campaña presidencial de Trump.

En tanto este viernes, la jornada política comenzará a las 08:30 de la mañana (10:30 AM en Chile) con una misa privada, para continuar con una breve y última conversación junto a Barack Obama. A las 11:30 hrs., el juramento ante el Presidente del Tribunal Supremo de EE.UU, se dará en la ala oeste del Capitolio, en donde Donald Trump recitará las siguientes palabras, “Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos y haré lo mejor posible para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”. Cuando el himno presidencial comience a sonar, entonado por Jackie Evancho, 21 salvas de cañón sorprenderán al público, para luego dar paso al popular desfile por Avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca. Para finalizar este viernes, el nuevo presidente y su esposa Melania asistirán a tres bailes en su honor el viernes por la noche y temprano en la mañana concluirán la celebración con una misa en la Catedral Nacional de Washigton.

El contexto no es el más favorable para Trump, quien asumirá su cargo con solo un 40% de aprobación, una de las cifras más bajas de los últimos años. Esto se suma a las múltiples protestas que se han agendado para la tarde de este viernes, catalogando la investidura presidencial como una de las más conflictivas de las últimas décadas. Debido a esto, la seguridad se ha convertido en un tema esencial, sin ir más lejos, se han destinando 28.000 policías para controlar a los más de 900.000 asistentes que se esperan. La presencia de autos blindados y helicópteros policiales ya rondan por todo Washington D. C.

El costo de la ceremonia, según The New York Times, ronda los 200 millones de dólares, y a pesar de los grandes recursos económicos disponibles, el 45º presidente de los Estados Unidos no gozará con gran presencia de celebridades. Muy por lo contrario, ha sido rechazado por artistas como Céline Dion, Elton John y Andre Bocelli. Incluso se confirmó que George Bush padre, no podrá asistir por complicaciones de salud.

Las apuestan están en que este primer discurso de Donald Trump llame a la unidad, con el fin de conquistar a los estadounidenses. Barack Obama confesó en su última conferencia de prensa que aconsejó a Trump, “Esto es algo que le dije, un trabajo de tal magnitud no puedes hacerlo solo. Estás enormemente confiado de un equipo, para asegurarte de que ellos te están dando la mejor información y cómo están dándote opciones para tomar decisiones. Ese es el consejo más útil y constructivo que pude darle”, concluyó.

Uno de los cambios más significativos es la entrega oficial de la Casa Blanca luego de la investidura presidencial. Obama y su equipo tienen cinco horas desde la ceremonia para poder retirar sus últimas pertenencias, antes de reunirse con sus familias. Se rumorea que los Obama permanecerán en Washington D. C hasta que su hija menor Sasha, finalice sus estudios.

Es así como el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos dejará su cargo para llevar una vida normal y pasar tiempo con Michelle Obama, como aseguró a la prensa. A pesar de su distanciamiento con el poder, mantendrá su cuenta de Twitter @POTUS44 para seguir en contacto con sus 13 millones de seguidores.