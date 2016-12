Las cartas de Pablo Escobar “¿Cuándo te voy a volver a ver?”

La crónica del cerco a Pablo Escobar Gaviria dice que antes de caer abatido con siete proyectiles en el cuerpo, el jefe de la organización de narcoterrorismo más poderosa del mundo hizo una llamada telefónica para hablar con su familia. Esta última se encontraba en el hotel Tequendama de Bogotá, tras un fallido viaje para establecer su residencia en Alemania, mientras que Escobar se mantenía oculto en un refugio particular en Medellín. La llamada duró dos minutos y medio y, como en las películas, dio un pie a un rastreo por ondas que concluyó una hora más tarde, cuando un contingente de élite del llamado Bloque de Búsqueda cercó la casa desde donde provenía la comunicación.

Acompañado sólo por uno de sus guardaespaldas, al que apodaba “Limón”, el capo intentó huir por los tejados de la residencia, donde lo esperaban otros miembros del Bloque para apuntar sobre él. Tres tiros le atravesaron en la cabeza, otros dos le dieron en la pierna derecha, uno más en la izquierda y el séptimo en la cadera. Así concluía, el jueves 2 de diciembre a las dos y cincuenta de la tarde en Medellín, la cacería más espectacular emprendida por el Estado colombiano en contra del hombre que, a punta de amenazas, bombas y dinero, le había cambiado el rostro al país en los últimos diez años.

Pero si su caída era fruto de un despliegue de recursos militares, técnicos y económicos sin equivalencia -más de 16 mil allanamientos, un millón de dólares decomisado y casi dos mil personas capturadas en 500 días de “búsqueda total”-, lo cierto es que el cerrojo operativo tuvo éxito al final sólo gracias a la desesperación del propio Pablo Escobar. Este, en efecto, fue arrinconado por las circunstancias que impedían a la familia establecerse fuera del país -su sobrino Nicolás intentó fijar residencia en Chile, y su esposa e hijos fueron rechazados desde Alemania-, obligando al capo a prestar cada vez mayor atención al destino de los suyos en vez de cuidar de su propia seguridad.

Al respecto, no dejaba de ser paradójico para los colombianos el hecho de que, mientras miles de hombres se desplegaban en pro de la captura del jefe del cartel, otro importante contingente militar resguardaba a la familia en el hotel Tequendama, frente a eventuales ataques de los “Pepes”, organización que agrupaba a los adversarios del capo.

Si esto era así, las últimas semanas de vida de Pablo Escobar no pueden haber sido sino de máximo acoso y aislamiento. Limitado por el rastreo telefónico de que eran objeto las llamadas recibidas por su esposa María Victoria Henao y sus hijos Juan Pablo y Manuela (esta última de nueve años), a Escobar no le quedaba otra vía que las cartas para volcar su ansiedad. Estas eran levadas y traídas a través de “Limón”, quien operaba por medio de un complejo sistema de mensajeros para burlas cualquier seguimiento. De ello dio testimonio el conjunto de la correspondencia encontrada en uno de los escondites allanados pocas semanas antes de esa fatídica llamada del 2 de diciembre.

El epistolario, publicado póstumamente en Colombia por la revista Semana, bien podría ser clasificado en dos categorías. La primera, y la que más llama la atención, dice relación con las cartas propiamente familiares de Escobar. En ellas, su mujer María Victoria se duele amargamente de la imposibilidad física de reunirse con el jefe del cartel, entrega detalles sobre la presión sicológica a la que se sentían sometidos ella y sus hijos, y clama: “Yo no te quiero dejar mi amor, yo te necesito mucho”. En otras, su pequeña hija Manuela, a la que Escobar apodaba “Terremoto”, le escribe frágiles mensajes en letra escolar, informándole que “mamá no ha buelto (sic) a llorar)”. El hijo mayor, Juan Pablo, inicia por su parte una de las misivas con elocuente angustia: “Veo a mi mamá muy preocupada y sin ganas de viajar, yo le dige (sic) que así no nos dieran país que arrancábamos como fuera y p’ a donde fuera”.

Una segunda categoría dice relación con las comunicaciones entre Escobar y sus sicarios. En ellas se refleja el desmantelamiento que se dejaba caer sobre la organización narcoterrorista, y abundan las cartas de testaferros solicitando instrucciones al “apreciado señor” para destinar escrituras y propiedades. También por vía epistolar, Escobar se enteraba de quiénes se habían pasado al bando del enemigo o estaban en situación comprometedora, ya que los sicarios le despachaban detallados informes con los números de las patentes de los vehículos y su ubicación.

Así, el auto de un amigo estacionado frente a la residencia de un adversario significaba una traición. En el detalle, se consignaban las patentes de los vehículos utilizados tanto por el Bloque de Búsqueda como por aquellos en que se movilizaban miembro de los “Pepes”. La información era procesada por Escobar en persona, y de allí salían nuevas órdenes operativas para su servicio de contrainteligencia.

En el conjunto, sin embargo, un rasgo común es el que destaca: la acechanza de una muerte cotidiana y la terrible guerra desata entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. La reproducción de las cartas de Pablo Escobar constituyen un documento único al final del túnel que acabó con su vida e imperio, y fueron publicadas en forma exclusiva por Semana, días después de aquel tiroteo en los tejados de Medellín.

CARTAS DE MARIA VICTORIA

“Te extraño tanto, me estás haciendo tanta falta. Me siento débil. A veces siento que se apodara de mi corazón una soledad inmensa. Por qué la vida nos tiene que separara así. Me duele tanto el corazón. ¿Ves posibilidades de verte o no me ilusiono con eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? (sic) Yo no te quiero dejar mi amor, yo te necesito mucho. Quiero llorar contigo porque hoy me siento triste. Son las 8 A.M. y pienso en ti, en lo mucho que te quiero. Terremoto te reclama todo el tiempo. En estos días recortó tu foto grande de Semana y la pegó en el cuarto y te dice: mi negro, te quiero mucho. ¿Cuándo te voy a volver a ver? Mi amor, sé que como María tengo unas obligaciones, pero como esposa otras. Lucharé con todas las fuerzas de mi corazón sólo por ti. Te lo prometo. Sólo de pensar en nuestro futuro y en nuestra historia, porque ella tendrá que continuar. Te abrazo fuerte, te beso, te necesito. Tu amor”.

RESPUESTA DE ESCOBAR

“Mi amor: un beso. No te preocupes que todo saldrá muy bien y llegará el momento en que todos podamos estar juntos como nos lo merecemos. Yo estaré muy pendiente de ustedes. Los quiero y los recuerdo mucho. Te quiere. Tu esposo”.

LOS MENSAJES DE MANUELA

“Papi: te quiero mucho te adoro mi mamá no ha buelto (sic) a llorar te extraño te adora. Tu adorada terremoto”. “¡Hola papi! Han (sic) pasado tanto tiempo sin verte tu eres mi cielo quiero verte pronto tome la desición (sic) de irme del país porque así puedo ayudarte a solucionar los problemas te quiero verte pronto (sic). te quiere manuela”.

MARIA VICTORIA, A LA HERMANA DE ESCOBAR

“Cuña: Cómo estás. Te pensamos todo el tiempo con este mundo de situaciones tan angustiantes. Te cuento. Yo estoy super preocupada por lo que pasó. Nos tiraron una granada de misil. Gracias a Dios no explotó. Cayó en un apartamento desocupado, pero donde eso caiga en el apartamento de nosotros nos mata cuña. Yo estoy supertriste (sic). Cuando uno ve la muerte tan cerca es muy triste. Pero trataré de tener valor para esperar. Te cuento. Veo la salida muy complicada. El Fiscal dice que la condición de que los otros países nos reciban es que se entregue tu hermano. Conclusión: no veo posibilidades de salida”.

CARTA DE JUAN PABLO

“Veo a mi mamá muy preocupada y sin ganas de viajar, yo le dige (sic) que así no nos dieran país que arrancábamos como fuera y p ‘a donde fuera. En el tercer piso del edificio blanco del frente hay un marica que mi amigo lo vió (sic) tomando fotos pero no de frente sinó (sic) escondiendo la cámara, yo le voy a dar bomba a corrales para que allane esa maricada. También en el piso 12 del ed. Blanco se mantiene un cucho con binóculos y en un ed. del lado también pero eso fue hace 10 días y no lo hemos vuelto a ver, como dato curioso ahí tienen apto. los tomates, los hijos de Griselda son dueños del penthouse y también una vieja que tilton iva alzar (sic) para quitarle $ que según él el marido vivía en Cali y era traqueto. Yo cogí la clave te envío lo decifrado (sic): ÑATO, LLANO, QUESO, PISTOLA, ASUTRALIA, CARRO. Te quiere y te recuerda… (FIRMA JUAN PABLO) PD: Mejor hablar corto por el medio porque creo están oyéndonos.

CARTA DE UN SICARIO

“Apreciado Señor: Por medio de la presente le queremos saludar y desearle se encuentre bien. Primero que todo nos queremos presentar: Nosotros (Manotas-Ladrillo-Marlboro) éramos trabajadores de León (Coco) en la carretera y luego estuvimos colaborándole en dftes. (sic) vueltas, hasta el momento de su desaparición. Debido a lo ocurrido a León, queremos ponernos a su disposición en lo que le podamos colaborar. Anteriormente le habíamos enviado otras misivas pero debido a la situación nunca llegaron a su destino. A mí (Manotas) me fueron entregadas las escrituras de unas tierras y carreteras de Caucasia. Quiero saber si las sigo guardando yo o a quién se las hago llegar. Sin más por el momento nos despedimos de usted. Y por favor cualquier respuesta nos la puede hacer llegar por medio del papá de Orejandro.