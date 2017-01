Escuchar a la gente

La ‘gente’ – esa entelequia amorfa, uniforme y anónima – es aludida cada tanto en señal de sincronía entre el político y la ciudadanía. Es una táctica antigua, de alto contenido retórico, pero que involucra la idea de que hay políticos que, casi de forma milagrosa, pueden interpretar lo que miles de voces claman en su intimidad. La ‘gente’ es, por definición, una entidad colectiva homogénea y esto porque el eslogan sólo funciona en la medida en que no se reconozcan diferencias, contrastes y tensiones en el cuerpo social. El político que hace esta referencia sabe que apunta a un reconocimiento abstracto primario: mal que mal, todo sujeto nacional es ‘la gente’ y por ende puede verse proyectada en esas alusiones aparentemente benevolentes y bienintencionadas.

Pero, al mismo tiempo, el político que se sostiene en la intención de ‘escuchar a la gente’ sabe que la postura es de amplia comodidad, porque es una afirmación que se justifica a sí misma, al existir, intuitivamente al menos, una comprensión básica del lugar desde donde emana el poder (el mismo pueblo). No obstante, este tipo de tácticas esconde un problema mayor, a saber, la desaparición progresiva de una discusión política sobre argumentos basados en evidencia. El eslogan ‘escuchar a la gente’, a mi modo de ver, es algo relativamente nocivo para la democracia a pesar de que, paradójicamente, se aluda a la misma democracia para explicar su legitimidad.

Este raciocinio, con algunas diferencias, ya lo hacía Jean-Jacques Rousseau en su famoso “Contrato Social” cuando hablaba de la voluntad general. Ella, la voluntad general, no puede equivocarse – decía Rousseau – fundamentalmente porque, si fuese así, iría contra lo que ella desea y lo que ella es: el bien común. Por tanto, el político al aludir a la ‘voluntad de la gente’, está sencillamente interpretando y siguiendo el bien común, no el bien particular. La pregunta es natural: ¿qué ocurre con las diferencias que siempre aparecen entre grupos y personas? Se ven subsumidas por ‘la gente’. ¿Qué ocurre con la libertad y con la necesaria crítica o reprobación a ciertas políticas públicas? Queda absorbida en este cuerpo plástico llamado ‘la gente’.

Escuchar a la gente supone sintetizar múltiples opiniones en torno a una temática común. Lo que no sólo resulta contradictorio con el concepto, sino que manifiesta los problemas que el pensamiento de Rousseau y sus seguidores siguen teniendo al día de hoy. Como lo decía un agudo analista norteamericano: esta insinuación permanente a la ‘voluntad del pueblo’ no es sino otra cosa que la bastardización de la democracia. Porque – resulta obvio – quienes no concuerden con la idea previa de lo que la ‘gente’ quiere, debe ser silenciada y atacada. ‘La gente’ no es la totalidad de la ciudadanía, ni siquiera es, estrictamente hablando, la mayoría, sino que es la portavoz de una agenda política en específico que, de forma deliberada, se hace aparecer como mayoritaria, o la más sustantiva o importante. No es necesario leer a Laclau para darse cuenta de que hay una concordancia amplia con los presupuestos del populismo, aunque muchos renieguen de su similitud.

Scott Welsh, en su libro “La Superficie Retórica de la Democracia” explica este problema de forma clara. Eslóganes y frases como las que mencionamos disfrazan la expectativa que la democracia es la voluntad popular (la voluntad de ‘la gente’), y, peor aún, que la democracia contiene un elemento de deliberación pública. Al insistir que se ‘escucha a la gente’, se está diciendo que ella tiene opiniones y razones para orientar la decisión del político. Y parece ser que eso basta. Pero la clave se encuentra en la ilusión, en simular que, de hecho, existan opiniones y razones que cabe considerar; cuando, de forma dialéctica, el político presuma que la razón de aludir a la gente es por opiniones y razones que no son tales, sino que (aunque esto no lo dicen) se basan exclusivamente en el apoyo cuantitativo que se le da a alguna candidatura. La gracia se encuentra en que el eslogan se reinventa a sí mismo de forma positiva, porque quien lo dice gana en éxito y legitimidad antes que transparentar lo que realmente sucede: que recurrir a esos instrumentos retóricos es señal de fracaso en la persuasión racional de las ideas.

Si esto parece razonable, nos dice bastante más de lo que podríamos pensar. El politólogo Walter Lippmann decía hace mucho tiempo que para que el eslogan ‘escuchar a la gente’ funcione, esa misma gente tiene que pensar que los están realmente escuchando. Más aún, la creencia que ‘la gente’ tiene la suficiente experiencia sobre toda una serie de temas para ser contribuidores productivos de las decisiones políticas no sólo es absurdo, sino también peligroso.

Y esto porque el trabajo del político es determinar, de forma técnica y con la mayor evidencia posible, no sólo cuáles objetivos son posibles de alcanzar dadas las circunstancias, sino también cuáles caminos son los mejores para alcanzar esos objetivos. En otras palabras, el político, a veces, tiene que ir contra la opinión de ‘la gente’ porque, en caso contrario, los efectos sobre el sistema social pueden ser desastrosos. Piénsese, sólo por poner un caso internacional, que, si fuese por ‘la gente’, no cabría hacer absolutamente nada con relación al cambio climático dado que, para mayorías sustantivas en países desarrollados como Estados Unidos, el cambio climático es una ficción. En esto, Lippmann se acercaba a Habermas quien decía en “Hacia una Sociedad Racional”, que el mayor desafío de las democracias modernas consiste en que el pensamiento científico penetre la consciencia pública.

Sólo cuando el conocimiento científico es entendido y apropiado por los ciudadanos que la opinión pública puede confiablemente ser resistente a una retórica manipulativa. Y la mejor muestra de que aún no estamos ahí es que el político alude a objetivos generales sin explicar por qué aquellos son preferibles ni mucho menos explicar cómo es que dichos objetivos se alcanzarán. Esos son las consecuencias de la agnosia política de la actualidad.

Dicho todo esto, ¿qué implica ‘escuchar a la gente’? Escuchar, por cierto, no supone obedecer. Pero implícito en el mensaje (si uno agudiza el oído prácticamente lo escucha en el tono de voz), se encuentra un sentido de aceptación y ejecución de lo que la gente quiere.

¿Qué quiere ‘la gente’? Muchas cosas, evidentemente, y es en este mosaico de peticiones donde se encuentra el poder acomodaticio del político; porque ‘escuchar a la gente’ se transforma en sinónimo de ‘aludir a la gente cuando eso colinda con mi propia agenda’. Si la fuente de estas peticiones se encuentra en las encuestas, cabría decir que éstas reflejan muchas cosas como, por ejemplo, que la mayoría de los chilenos se opone al aborto, que la delincuencia es, por lejos, el principal problema social, y que asuntos tales como la reforma constitucional prácticamente no concentra la atención de ‘la gente’. Nada de eso importa obviamente.

Porque la frase nunca ha pretendido ser realmente un reflejo de la voluntad popular. Es el comodín de moda cuando las ideas son superfluas o inexistentes.