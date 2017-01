Carlos Peña: “No estamos ante una debacle moral”

En la oficina de Carlos Peña cuesta encontrar dónde apoyar una simple taza. La gran mesa de centro, atiborrada de libros —de literatura, leyes, filosofía, uno sobre otro; la gran biblioteca con cada volumen clasificado y pulcramente etiquetado— no le deja más opción al rector que instalar su vaso de agua en el suelo, mientras que el café, para no estropear la tapa de algún preciado título, prefiero tenerlo en las manos, aunque se enfríe.

Peña, el columnista tal vez más leído del país, y que cada domingo apunta desde El Mercurio a la clase política, al gobierno, los empresarios, la Iglesia, en fin, a la elite toda, habla tal como escribe, articulando perfectamente sus ideas, formulando preguntas que tras una pausa él mismo se responde, citando a Weber, a Kant, y dando cuenta de una ironía que —y esto no lo muestran sus columnas— ahora acompaña de una sonrisa, satisfecho de que su sutil, pero ácida reflexión haya sido capturada, en una especie de complicidad tácita, la misma que debe adivinar en sus lectores.

Carlos Peña González, abogado, profesor asociado de la Universidad de Chile, rector de la Diego Portales, para algunos genial, para otros, irritante —título que sin duda él prefiere— se asume narciso, afirma que nunca —o rara vez— se equivoca, y no teme ser franco cuando admite, por ejemplo, que “Piñera no es santo de mi devoción” y que ve en Guillier a un “espejo silente” aunque luego diga que no está por realizar apreciaciones emocionales o personales, que sólo habla como el columnista que es, el personaje en el que se ha convertido y que, sin duda, disfruta. Pero es ante todo un provocador y eso no puede evitarlo. Tal vez por lo mismo, ahí donde analistas y políticos diagnostican a una sociedad frustrada, engañada y presa del malestar, él visualiza a una feliz, satisfecha y orgullosa con sus logros, que ansía seguir progresando. “¡Por favor! Aquí no estamos ante una debacle moral!”, apunta.

—Se ve más optimista de lo que uno pudiera suponer.

—¡Ni optimista ni pesimista! Soy realista. Se ha generalizado un discurso relativamente apocalíptico: que las elites son grupos privilegiados, autoritarios, que no merecen confianza, que la sociedad está al borde de ponerse patas pa’rriba, pero nada de eso es así. Si uno mira los datos —dice tomando en cuenta, por ejemplo, la última CEP—, tenemos una sociedad cuyos miembros sienten que su vida personal nunca había estado mejor. Cuando les preguntas si son felices, el 80% contesta que sí; si están mejor que sus padres, el 90% concuerda; que sus hijos van a estar mejor que ellos. O sea, una sociedad que se siente satisfecha. Son muy buenas noticias.

—Aunque tenemos un nivel de abstención altísimo, superior al 50% de acuerdo a la última CEP. Hay claramente un desencanto…

—Pero atribuir eso a un rechazo a la modernización capitalista, no. Todos los sistemas electorales donde hay voto voluntario tienen un altísimo nivel de abstención. Entonces no es optimismo, no es que yo vea esto con una sonrisa, ¡es la realidad! ¿Para qué rebelarse frente a ella?

Si alguna vez Patricio Aylwin dijo —con un cierto grado de desprecio— que jamás iba a los malls, Carlos Peña, en cambio, los celebra y hasta admite que incluso los frecuenta algunos fines de semana, aunque en su respuesta irónica cuesta descifrar si habla en serio.

“El consumo, frente al cual arriscan la nariz los conservadores y la izquierda más tradicional —pero yo no— puede ser muy liberador para las mayorías históricamente excluidas”.

—¿Liberadora o esclavizante? ¿De qué bálsamo dice usted que nos reviste?

—La posesión de bienes, incluso aunque parezcan banales, es lo que ayuda a la vida humana a concebir significado, a constituir espacios propios. ¿O acaso la manera en que tú te vistes es una cuestión absolutamente neutra? Tú te expresas allí. Y esa expresión individual es tan significativa para la vida humana, motivo por el cual existe la moda, por ejemplo. Brinda a la gente una experiencia de autonomía, de posesión del propio yo. Entonces una sociedad que tenía al 50% de su población en la línea bajo la extrema pobreza hacia fines de la dictadura, que logra reducirlo al 12% y que empuja a la mayoría hacia la posibilidad de practicar el acto de consumo, es un fenómeno extraordinario. Significa para el sector popular acceder al automóvil, la casa propia, poder viajar en avión, ¡algo absolutamente decisivo! Para los grupos burgueses que históricamente contaron con esas experiencias transmitidas de generación en generación, por supuesto que no les importa, es un rotería tal como para la izquierda representa la alienación, pero para la gran mayoría es fundamental. Es cuestión de irse a dar una vuelta a un mall a Puente Alto, a La Florida, a Maipú.

—Pero consumir no lo redime todo… Y uno ve a la gente que, por ejemplo, el pasado año salió molesta a las calles a protestar contra las AFP, emblema del modelo capitalista…

—¿Se ha vivido un fenómeno más fugaz que ese? La Presidenta incluso hizo una cadena nacional creyendo que esto era una especie de Toma de la Bastilla, ¿y qué ocurrió? Nada. ¡Absolutamente nada! Estamos presos de una sobreinterpretación del malestar. Y los sueños de una vida de paz total, de amor total, de satisfacción de todas las expectativas, de esos sueños puramente religiosos —ironiza— no pertenecen a la política.

—¿Terminar con la inequidad —y la de Chile es una de las mayores del mundo— no es resorte de la política?

—Estoy tratando de describir lo que veo, no digo que me guste. Y lo que muestran las encuestas es otra cosa: no es cierto que la gente esté irritada, moralmente incómoda por la desigualdad como un todo. Lo que en realidad les repugna —y esta es la clave del problema— son las desigualdades inmerecidas, las que no son producto del propio esfuerzo. La idea de que Chile es el país menos equitativo del mundo, con un proceso de modernización que está yendo cuesta abajo, con una clase política corrupta, desgraciada, donde no hay nadie en quien confiar, es una exageración total, ¡no sé cómo no lo advierten! Hace cuatro años ganó la derecha y lo más probable es que gane de nuevo, y eso es porque la gente no rechaza el proyecto de modernización.

—¿Y ha sido el gobierno de Michelle Bachelet el que ha detonado este rechazo?

—No hay ninguna duda que ha creado un ambiente de esta índole… Ella y la Nueva Mayoría han tenido un diagnóstico profundamente errado; una sociedad irritada, anhelante de mayor cohesión…

—Más solidaria…

—¡Yo no creo ninguna de esas cosas!

—¿No cree en la solidaridad, Carlos?

Ríe con ganas:

—¿Qué significa creer en la solidaridad?

—Una de las críticas a lo que usted llama modernización capitalista ha sido el individualismo… Cuando en la salud, la educación, las pensiones, unos podrían contribuir al bienestar de los otros…

—No veo nada de malo ni repugnante en eso que tú llamas individualismo. Cometeríamos un severo error si por emprender búsquedas de cohesión social o un sentido de comunidad, sacrificáramos eso. Pero entre varios grupos intelectuales hay la idea —y esto también se dejó traslucir en algunos discursos de la Presidenta— de que hay que hacer mayores esfuerzos por tener más cohesión o mayor solidaridad en el sentido moral… yo no digo que uno no tenga deberes para con los demás, lo creo firmemente; la sociedad requiere que sus miembros tengan un cierto pacto de protección cuando el infortunio de la vejez y la enfermedad los asalte; pero no creo que eso tenga un componente moral. Yo no creo que la vida humana sería mejor si todos viviéramos en comunidad, abrazados. ¿O en serio ves por la calle a gente cabizbaja, que sienten que la vida no vale la pena? Por supuesto que la modernidad, inevitablemente siempre tiene una sombra de malestar porque el costo que se paga por el acceso a los bienes es la pérdida de vínculo. La mala noticia es que así es la modernidad, es lo que trae, es el costo que usted paga.

Y agrega:

“Los políticos no se dan cuenta de que al moralizar el consumo están despreciando a la mayoría. Ese es el gran problema, y el político que logre tener un discurso que sea consonante con esa experiencia vital, te aseguro que gana. Pero que un tipo como Eyzaguirre o la propia Presidenta les diga que han sido víctimas de un engaño, estafados por un grupo de timadores, que han sido enajenados y que los van a salvar, ¡es muy violento para la vida personal! La incapacidad que tenemos de recoger y reconocer la experiencia vital de esas grandes mayorías ha sido el gran problema de Bachelet. Por eso que le ha ido mal en las encuestas desde antes de Caval”.

—Y de todos los que están hoy en carrera para La Moneda, ¿quién puede tomar esa posta?

—No tengo ninguna duda de que todos van a hacer el esfuerzo. Y hasta ahora Piñera está bastante cerca. Porque es verdad que a Guillier le está yendo bien, pero no nos olvidemos que quien va por delante es Piñera. Y Lagos va a hacer el esfuerzo, por supuesto.

—Da la impresión de que Guillier pretende ser un continuador de la obra de Bachelet.

—Es que él es un misterio. Mira, hay dos tipos de misterio: el religioso, es decir, el signo de que hay algo muy profundo allí, que no logramos comprender… Y el otro es el misterio del simple vacío, y yo creo que él se asemeja más a lo segundo… Guillier es un caso típico de falsa profundidad.

—¿Y cómo se explica entonces que en la última CEP sea la figura mejor evaluada?

—Bueno, es el silencio; en momentos de angustia, quien sepa o entienda algo de clínica sicoanalítica, sabe que cuando uno va a un terapeuta no hay nada más balsámico que esa persona que escucha todo y no dice nada…

—En su momento se comentaba lo mismo de Michelle Bachelet.

—¿Y no fue eso acaso? Dije entonces que su gran virtud político-electoral es esta conexión muda que establece con las audiencias y que permite que éstas vean reflejada en ella todos sus deseos. Y lo que está haciendo Guillier es exactamente eso. Bueno, veamos lo que ocurrió con el gobierno de Bachelet: unas expectativas desmesuradas, entusiastas, intensas, que yo mismo soy capaz de compartir, por supuesto, y una total incapacidad técnica de realizarlas, de ahí la frustración.

—En su primer gobierno Bachelet terminó con un 80% de aprobación pero de igual manera terminó sucediéndola Piñera.

—Bueno. Esa es la gran paradoja. Y yo creo que ahora que su gobierno termina va a subir en las encuestas… Uno nunca sabe si por la alegría de que el asunto termine o en agradecimiento por lo que se hizo…

“Nunca vayas a una elección si no sabes que vas a ganar o si no tienes una buena razón para perder… Siempre me impresionó esa frase de Clinton —dice citando su autobiografía—. Y creo que Lagos está yendo ahora a esta elección no porque crea que va a ganar, porque él sabe que es difícil, sino porque tiene una buena razón para perder… En cambio Piñera va porque cree que va a ganar”.

—¿Cuál es la razón para perder de Lagos?

—Evitar que el tipo de izquierda que él logró construir en Chile y América Latina, socialdemócrata, amistosa con la modernización, que abandonó los viejos temas de la izquierda latinoamericana, se extinga. El advierte perfectamente que en el sector hay un debate, una disputa por la hegemonía entre una izquierda más cercana a los ’60, que riñe con la modernización capitalista, que aspira a constituir nuevamente las bases de la vida social, y esta otra que él mismo construyó. Y no está dispuesto a que se la avasalle tan fácilmente.

—Pero Lagos tampoco es el mismo: ahora quiere distanciarse de los empresarios que lo abrazan y busca acercarse a la nueva izquierda…

—Creo que en lo fundamental es el mismo Lagos.. No tengo ninguna duda.

—¿Y Piñera por qué vuelve?

—Porque cree que va a ganar. Y porque es ese tipo de personalidades que si hay una pulsión que lo anima es la de ganar. El es un tipo de ser humano cuyas 24 horas están inspiradas por el combustible de ganar algo.

—¿Ego?

—No, no lo veo como ególatra o tan narcisista; todos los políticos lo son; o sea, si tú crees que puedes conducir a Chile al desarrollo, es un acto de narcisismo total. Piñera no es santo de mi devoción pero soy capaz de reconocer las virtudes ajenas: desde luego una de las figuras más resilientes de la política chilena. ¿Dónde hay otro que haya vivido lo que él con el Piñeragate y sus coletazos: amenazas, secuestro de su hijo? ¿Que haya padecido las mismas humillaciones? Recordemos cuando se le obligó a renunciar en el cerro Santa Lucía en favor de Lavín. ¿Dónde hay un político capaz de soportar todas esas derrotas, esos tropiezos, y sea capaz de pararse y ganar? Y cuando gana tomarse la venganza, una venganza elegante, muy digna, pero muy terrible, contra aquellos que lo habían humillado. ¿No fue eso acaso su declaración de los cómplices pasivos?

—Descubro que usted, más que un analista, es un siquiatra político…

—No, no… Soy un observador, simplemente.

—Piñera parece invulnerable a las acusaciones. La encuesta CEP se hizo en plena crisis de Exalmar y él igual subió 6 puntos…

—Yo ya había dicho que no lo iba a afectar para nada. Y en general acierto.

—¿Nunca se equivoca?

—Por supuesto. Aunque no tanto. Olvido bastante rápido mis errores.

—Lo cual es propio de la personalidad narcisista…

—También, por supuesto.

—¿Se desilusiona a veces de la política?

—Yo describo, no me desilusiono.

—¿No hay un desencanto?

—No. Uno se encanta con su familia, con su pareja, con su mujer, con sus hijos, con una buena novela.

—¿Y con lo político, no?

—No, yo miro a la política como un entomólogo mira a un insecto. Soy un botánico, no más que eso…