Análisis Atentado en San Petersburgo

Por un lado, el atentado – como era de esperarse – trajo consigo multiplicidad de comentarios relativos a la llamada ‘amenaza yihadista’ y a la posibilidad de que organizaciones como el Estado Islámico se encuentren ampliando su zona de operaciones extendiéndose hacia Rusia. Pero esta inferencia es demasiado apresurada. No sólo porque no hay evidencia hasta ahora de que el Estado Islámico (o alguna persona inspirada por éste) haya estado detrás del atentado, sino porque no parece ser coincidente con los objetivos estratégicos de la organización liderada por Abu Bakr Al-Baghdadi.

Es cierto que ya hubo una acción violenta el año pasado atribuida al Estado Islámico en Rusia, cuando un sujeto intentó apuñalar a dos policías, pero ese es un acto que cayó fuera de la norma. Esto no quiere decir que haya que descartar ISIS como posible autor, pero se debe tener cautela con conclusiones apresuradas.

Esto lleva a lo segundo y que es referido a las amenazas internas que tiene Rusia y que, desde un punto de vista probabilístico, aparecen como los movimientos que podrían estar detrás de lo de San Petersburgo. El primero de ellos es, evidentemente, las organizaciones de separatismo checheno y en particular la facción Besayev. Desde su nacimiento formal en 1999, han sido responsables de multiplicidad de atentados, y han estado a la vanguardia del terrorismo interno. Su objetivo declarado es la independencia de la región de Chechenia en el norte del Cáucaso, unidad territorial que hoy forma parte de la Federación Rusa, y que considera parte de su finalidad política desde la Primera Guerra de Chechenia en 1994. Su batallón de “Sabotaje y Reconocimiento de los mártires Chechenos” ha sido responsable de atentados tan brutales como la masacre en la escuela de Beslán, donde fallecieron más de 300 escolares, o el atentado de Znamenskoye, donde otras 60 personas quedaron sin vida.

Derivado de este proceso se encuentra la organización del Emirato Caucásico y que también ha tenido multiplicidad de operaciones al interior de Rusia. Si bien entre sus integrantes hay una mayoría sustantiva de chechenos, sus objetivos son más amplios ya que pretenden la conformación de una unidad territorial en toda la franja del norte del Cáucaso, eventualmente unificando regiones como las de Dagestán, Ingusetia y la propia Chechenia en un solo gran emirato donde regirá la sharia musulmana. Hay, por cierto, altos grados de porosidad entre una organización y otra, pero el núcleo central es distintivo.

Rusia lleva años experimentando el terrorismo en su territorio. De hecho, de acuerdo al Consorcio Internacional del Estudio del Terrorismo, entre 1990 y 2015 ha habido más de 2.000 incidentes terroristas en territorio ruso (no todos ellos con víctimas fatales), pero es indicativo que – para las autoridades de Moscú – lo ocurrido ayer no es del todo sorprendente. Y esto marca un punto final: cualquiera sea la organización que se adjudique el atentado, habrá un período de tiempo donde los estándares de seguridad se incrementarán y donde, posiblemente, las coacciones de las fuerzas de seguridad rusa se encuentren en un punto alto, especialmente en zonas problemáticas. Considerando el simbolismo de San Petersburgo y la experiencia del pasado, no es improbable que Rusia amplifique de forma brusca sus operaciones contraterroristas en su territorio.

*Guido Larson, Analista Internacional de la Universidad del Desarrollo.