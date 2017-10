#PANORAMA ¡Prepárate para Espacio Taconeras!

Con una amplia gama de colores, para todos los gustos y estilos, esta versión te sorprenderá con una diversidad de tonalidades que van desde lo más intenso como los rojos, naranjos, amarillos, azules y verdes, hasta los más clásicos como nudes, blancos, marfil y tonos pastel.

Además, este año habrán novedades que se detallan a continuación:

- PRIMER LABORATORIO CREATIVO TACONERAS donde se realizarán ruedas de negocios, reuniones estratégicas, talks, workshops, one to one con exponentes de la moda, el diseño, la innovación y el arte.

Antes de ingresar a este nuevo espacio estará la Plaza del Diseño de Autor con muestras de los diseños de las marcas nacionales apoyadas por ProChile que es uno de los aliados en esta versión Primavera-Verano.

- Fábrica de ideas IF y su extensión al mundo del diseño D-iF: Realizará un ciclo de charlas de Innovación, Emprendimiento y Tecnología a cargo de los expertos de la comunidad iF.

- ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores: Realizará una rueda de negocios con tres países invitados (Bolivia, Perú, México).

- Consultora MatrizModa: Presentará y relatará la experiencia del primer “Diagnóstico económico del calzado de autor en Chile”.

- El laboratorio de ideas The Collective:

Imagen y Empredimiento: Revolución de hacer y ser marca presentado por Ana Torrejón, periodista y docente, que dirigió las revistas Elle y Harper’s Bazaar Argentina.

Modalidad: Workshop

¿Cómo lanzar o re lanzar tu propia tienda digital? Nuevas formas de hacer negocios por Jaime Aguilera, director de The Collective.

Modalidad: Workshop

Personal Branding: Visión y Proyección con impronta por Jaime Aguilera, director de The Collective.

Modalidad: Workshop

#SuccesStory Marcas Independientes: Retos y renovación con Camila Herrera, Javiera Poch y Jaime Aguilera como moderador.

Modalidad: Conversatorio + Ronda de preguntas

#Trends: Nuevos negocios: Retail y e-commerce, expositor por confirmar.

Modalidad: Conversatorio

CONCURSO VITAEMPRENDE: Los mejores artesanos llegarán a esta versión Spring/Summer 2017-2018 de la mano de mujeres que gracias al apoyo de la Municipalidad de Vitacura y su programa Vitaemprende mostrarán las últimas tendencias. Canastos, sombreros, alpargatas y joyas serán parte de esta exhibición: Gabriela Cottin Joyas, Capazos Daniella Salcedo, Manolita Chile, Apitara son los nuevos artistas seleccionados por Vitaemprende.

IMPERDIBLES:

¿Cuándo? Viernes 20 y sábado 21 de octubre, de 11:00 a 21:00 horas. Domingo 22, de 11:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Parque Bicentenario, Av. Bicentenario 3.800, Vitacura.

¿Cuánto? $6.000 Entrada general. Accede a un 20% de descuento con tu tarjeta del Club Lectores El Mercurio, 20% de descuento para vecinos Vitacura y 20% cupón Comunidad Taconeras.