Fauna Primavera 2017 confirma su line up

La séptima edición de Fauna Primavera, se llevará a cabo el próximo sábado 11 de noviembre, en Espacio Broadway. El festival ya ha confirmado a sus artistas: Phoenix – Iggy Azalea- Seu Jorge presentando “The Life Aquatic” tributo a David Bowie – The Black Angels – Claptone – Daughter – Neon Indian – Kamila Govorcin - DJ Koze Matías Aguayo & The Desdemonas – Whitney – Dam Funk – Homeshake – Nova Materia – Planeta No – White Sample – Roman & Castro – Nabucodonosor – Algodón Egipcio – Elías Deepman – Discwoman ( showcase feat. Umfang & Min2).

Fauna Primavera contará con cuatro escenarios, donde se desarrollarán más de catorce horas de música en vivo, cuya preventa finaliza mañana martes 1 de agosto al mediodía, dando paso al tramo de venta general y a un descuento exclusivo para clientes Claro (ver detalle más abajo). La organización además ya tiene información disponible sobre algunos servicios que dispondrá para la jornada:

-Sector de comidas: Contará con una gran variedad gastronómica en foodtrucks, que abarcará todos los gustos incluyendo a vegetarianos.

- Guardarropía: A través de este servicio, los asistentes podrán guardar sus pertenencias en una totebag, que además se pueden llevar una vez que se retiren del evento, Tendrá un costo de $3000.

- Cashless: Para la compra de comida y bebestibles, el festival funcionará con sistema cashless, con precarga y carga en el mismo dentro del recinto, donde además habrá promociones en puntos habilitados repartidos por Espacio Broadway.

- Estacionamientos: Habrá disponible una cantidad limitada de cupos que se podrán adquirir a través de una preventa a $6000 a través de Puntoticket.

La organización festival recomienda utilizar los servicios de transporte oficiales del festival que se detallará a continuación:

- C-omo llegar: Ruta 68, km 16.5, salida Lomas Lo Aguirre / Espacio Broadway

Habrán dos maneras de acceder a Espacio Broadway:

Todos los autos serán guiados a un estacionamiento al norte del recinto de Espacio Broadway. El público que llega en auto tendrá a disposición un acceso especial al festival por el sector poniente (sólo se puede entrar por este con ticket en mano). Para boletería, acreditación e informaciones se deberá caminar por un camino indicado hasta el acceso principal ubicado como siempre en el sector oriente de Espacio Broadway.

Transporte

-Buses: Servicio profesional de buses a cargo de la empresa Buses German (busesgerman.cl). La venta de pasajes será vía Puntoticket.

-Cabify: Para Fauna Primavera, Cabify tendrá tarifas con descuentos especiales y acceso preferencial para entrar al recinto.

-Piscinas:Las piscinas de Espacio Broadway no se pueden utilizar en ningún momento durante el festival. Por ley no se pueden usar en un evento que tenga venta de alcohol.

*Restricción de edad: el evento es para mayores de 18 años.

Salida e ingreso: una vez que se ingresa no se puede volver a salir, el recinto contará con todos los servicios que necesitas.

¿Cuándo Sábado 11 de noviembre de 2017, desde las 12:30 horas.

¿Dónde? Espacio Broadway.

¿Cuánto? Preventa hasta el 1/8 – General: $38.000 (Primeros 2.000) Preventa VIP: $60.000 (Primeros 500) /General: $47.500- VIP: $70.000.