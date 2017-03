2017 Agenda copada

POP ART EN LA MONEDA

El Pop Art está de regreso gracias al Centro Cultural Palacio de La Moneda, que trae directamente desde Pittsburg una muestra exclusiva de Andy Warhol. La colección expondrá dos “cápsulas de tiempo” hechas de cartón por el artista, donde guardó sus pertenencias más preciadas con fecha y título y que llegó a tener alrededor de 612 para el momento de su muerte. Además se exhibirán alrededor de 230 piezas —entre dibujos, fotografías, pinturas y videos—, del pop art que lideró.

Andy Warhol se convirtió en un ícono de esta vanguardia durante la década de los sesenta al dar un uso artístico a varios objetos y personajes de consumo masivo, como los retratos de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y otras celebridades. Así como también sus destacadas obras con las latas de sopa Campbell y las botellas de Coca Cola.

A Chile, la exposición llega el 13 de junio y se queda hasta el 15 de octubre para ocupar uno de los salones principales del centro cultural.



AMOR EN DISPUTA

Coreografiado por Luis Ortigoza, y con los arreglos musicales de Albena Dobreva es que Raymonda celebra su cumpleaños. La fiesta es en plena corte del rey de Hungría, mientras la protagonista recibe la llegada de su prometido Jean de Brienne, que anuncia que debe partir a otra guerra religiosa. Cuando esto sucede, aparece un caballero que ostenta el amor de una Raymonda desesperanzada y que desea casarse con ella.

Todo el romanticismo y la tensión es expresada en este clásico del ballet mundial, que tendrá en disputa a dos hombres por el amor de una mujer. El Teatro Municipal de Santiago trae esta obra en noviembre y las entradas se encuentran disponibles en http://ventas.municipal.cl



MALKOVICH REGRESA

Recitar poemas con música clásica. De eso trata la presentación de John Malkovich junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que mezcla las canciones con la narración de textos latinoamericanos. El actor nominado al Oscar en los noventa por su rol en In the line of fire, regresará a nuestro país con An evening with John Malkovich, en el Centro Cultural CA 660 de la Fundación CorpArtes, cinco años después de haberse presentado con The Infernal Comedy.

En la obra, el actor realizará una lectura en inglés (con subtítulos en español para los espectadores) de un extracto Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda. Mientras, la orquesta va a realizar un número musical como parte de la banda sonora de su lectura. La presentación de Malkovich y la Orquesta Sinfónica de Chile se llevará a cabo el 21 de octubre.



EL RECUERDO DE VIOLETA

En el marco de las celebraciones por los 100 años del natalicio de Violeta Parra, el Teatro Nescafé de las Artes presenta un emotivo concierto sobre la obra musical de la cantautora. Elizabeth Morris, Magdalena Matthey y Francisca Gavilán unen sus voces para recordar el legado de la folclorista chilena, haciendo un recorrido por sus canciones más icónicas junto al sonido del bajo, clarinete y cuarteto de cuerdas.

También se proyectarán imágenes del making of de la película Violeta se fue a los cielos, protagonizada por Gavilán y dirigida por Andrés Wood mientras se realiza el concierto. Empezará a las 20:30 hrs. el miércoles 8 de marzo, para conmemorar también el Día Internacional de la Mujer.

CALDERÓN X 2

En abril el premiado dramaturgo Guillermo Calderón presentará dos de sus obras en los escenarios de Fundación Teatro a Mil: Escuela y Mateluna. El director, que trabajó en los guiones de Neruda y Violeta se fue a los cielos, muestra en su primera obra la confrontación entre un profesor y su alumna en medio de una paralización del liceo donde discuten sobre las estrategias para lograr una educación gratuita y de calidad.

Mientras que Mateluna busca denunciar el injusto procedimiento que llevó detenido a Jorge Mateluna en 2013 (quien colaboró con Calderón en Escuela). Esta explora a un grupo de jóvenes que asiste a un curso de instrucción de armas caseras. La obra estará en el teatro Nacional de la Universidad de Chile desde el 20 al 29 de abril.

Más información se encuentra disponible en http://www.tnch.uchile.cl/obras/mateluna

MANZANERO INOLVIDABLE

El romanticismo regresa al Teatro Municipal de Las Condes de la mano de Armando Manzanero. Desde el 26 al 29 de abril el cantante, que cumple más de seis décadas de carrera, regresa en cuatro conciertos para emocionar con éxitos inolvidables como ‘Somos Novios’, ‘Por debajo de la mesa’, ‘Esta tarde vi llover’ y ‘Contigo Aprendí’.

Manzanero, que colaboró e inspiró a grandes de la música como Elvis Presley, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Celia Cruz, Raphael y Frank Sinatra, demostrará que el mejor idioma para expresar los sentimientos son sus canciones. En un concierto que pretende que sea para el recuerdo, ya tiene sus entradas a la venta en las boleterías del teatro y Ticketek.

Más información disponible en www.tmlascondes.cl



A SYLPHIDE EN FRUTILLAR

El primer ballet donde se usó la zapatilla en punta fue La Sylphide. Una historia romántica donde una traviesa ninfa del aire (sílfide) se esconde en el bosque con un joven escocés que estaba por casarse, mientras ella roba el anillo de la novia. El conflicto comienza cuando una bruja le ofrece al novio una trampa para recuperar su ceremonia de matrimonio.

Dirigido por Ricardo Alfonso, el clásico internacional tiene por protagonista invitada a Ludmila Pagliero —estrella de la compañía Etoile de la Opera de París— en conjunto con los alumnos de la Escuela de Ballet Teatro del Lago. Y se presentarán en el escenario de Teatro del Lago en Frutillar (Av. Philippi 1000) en dos funciones para el 5 y 6 de agosto a las 19:00 y 17:00 hrs. respectivamente. La venta de entradas se encuentra disponible en http://www.teatrodellago.cl/la-sylphide/

LOS SUEÑOS DE YOKO ONO

La viuda artista visual japonesa y viuda de John Lennon llega con lo mejor del arte conceptual al Centro Cultural CA 660. Dream Come True es el nombre de la muestra que trae al centro cultural y que comienza a exhibirse desde junio hasta finales de octubre. La exposición está compuesta por más de 80 trabajos, vídeos, y audios que incluye la fusión de estos con la música, las imágenes y la performance que comenzó a desarrollar desde la década de los sesenta.

Algunas de las muestras experimentales corresponden a instalaciones interactivas donde ella da instrucciones a los visitantes para que participen en el proceso creativo de la exposición. Con el objetivo de crear consciencia, la artista hace de su arte algo más trascendental y pretende explicar y cuestionar el contexto histórico y la actualidad. Mientras se cree que Yoko Ono podría aparecer al momento de la inauguración, nada indica que su presencia esté confirmada. Se sabe que la artista pidió testimonios de mujeres chilenas que han sufrido todo tipo de abusos junto a fotografías para exhibirlas en su próximo trabajo, relacionado con la violencia de género.



GALERÍA PATRICIA READY, ARTE DE MUJER

Generar ilusiones ópticas en el observador y mostrar distintos enfoques de la realidad es lo que la artista visual Paula Anguita se ha preocupado de reforzar en sus creaciones. En esta ocación, medita sobre lo efímero de nuestra existencia y la aceptación de la muerte en la muestra Deathline que, desde el 9 de marzo hasta el 21 de abril, estará abierta al público en la Sala Principal de la Galería Patricia Ready. La obra cuenta con más de treinta piezas en blanco y negro que reúnen grabado en metal, serigrafía, fotografías y geometría. Paralelamente, la galería también abrirá sus puertas para exhibir Papeles, de Carolina Edwards, quien exhibirá una colección de 20 trabajos creados con pequeños pedazos de papel cortados de revistas.



BALENCIAGA: EL ARQUITECTO DE LA MODA ACTUAL

Descubrir cómo la innovación de Cristóbal Balenciaga transformó la moda, es una descripción simple pero acertada del espíritu de la nueva exposición Balenciaga: Shaping Fashion del Museo Victoria & Albert de Londres. Un viaje a través de los mejores diseños del coutirier español, que lo llevó a ser catalogado como el “Rey de la Moda” y que vistió a grandes estrellas de la época, como Ava Gardner y Gloria Guinness. Una exhibición que muestra su genialidad y artesanía, cuenta con 100 prendas de vestir y 20 sombreros de alta costura, más una selección de bocetos de archivos, patrones, fotografías, muestras de telas y material de pasarela, con un insight único a los salones de trabajo de Balenciaga.

Y es que conocido como “el maestro” de la Haute Couture, Balenciaga fue uno de los exponentes de la moda más influyentes del siglo pasado. Fue pionero en formas revolucionarias de vestir, como la túnica, el saco, la muñeca y los vestidos de turno, que revelaron su exquisita habilidad para moldear la industria de la moda como se conoce. De eso se trata la segunda parte de la exposición: indagar en el fenómeno de Balenciaga en el mundo actual y explorar su influencia en más de 30 diseñadores a lo largo de los últimos 50 años.

Balenciaga: Shaping Fashion estará disponible desde el 27 de mayo de 2017 a 18 de febrero de 2018.



CUBISMO EN EL MOMA

Un flujo cronológico que abarca desde los años 1880 a 1940 y que repasa el cubismo y el impresionismo es la escena principal de la galería Alfred H. Barr Painting and Sculpture, en el quinto piso del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Obras de arte expuestas que ponen en relieve los movimientos estilísticos más importantes de esos años, destacando la individualidad y excentricidad de cada artista.

Este tipo de galería está en constante reinstalación, añadiendo nuevos elementos cada temporada, convirtiéndose así en el mayor esfuerzo del museo por presentar una amplia gama de obras. Las señoritas de Avignon de Picasso o Noche Estrellada de Van Gogh se roban las miradas y cumplen el objetivo: explorar el arte moderno de la mano de una exquisita colección que el MoMa tiene disponible durante todo el año.



REVOLUCIÓN ROJA

Este 2017 se cumplen 100 años desde el inicio de la Revolución Rusa y para conmemorar la fecha, el Museo del Hermitage de Amsterdam presenta la gran colección Romanovs & Revolución. El fin de la monarquía. Con un permiso exclusivo obtenido del Archivo del Estado ruso en Moscú, el museo holandés va a exponer docenas de documentos históricos y más de 200 objetos prestados por el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo.

La exhibición busca contar la historia con sus propias palabras. Dibujos de la infancia de los Romanov, diarios del zar Nicolás II, la descripción de las últimas horas de la zarina Alexandra y las cartas de Rasputín son algunos de los elementos que se podrán ver en la exposición. Una colección única que da pista de la vida privada de la última familia imperial. Un relato íntimo del punto decisivo en la historia rusa, que un siglo después está retratada en la exposición del Hermitage de Amsterdam, que estará disponible hasta el 17 de septiembre.



AMISTAD RENACENTISTA

Roma, 1511. Esa fue la fecha en que los artistas italianos Miguel Angel y Sebastián del Piombo se conocieron. De ahí nació una asociación de más de 25 años, de la cual florecieron grandes obras de arte, que ninguno habría logrado terminar sin el otro. La exposición que explora esta amistad e influencia es lo nuevo de la National Gallery de Londres. Una exhibición que desclasifica la extraordinaria relación entre los creadores italianos, marcados por el Renacimiento romano, la guerra y el conflicto religioso.

Las protagonistas son dos de sus más importantes colaboraciones: la Pietà para S. Francesco en Viterbo (1512) y El Levantamiento de Lázaro, de la Catedral de Narbona en Francia. A esto se suma la composición de pinturas, dibujos, esculturas y cartas que reflejan la correspondencia y complicidad de ambos pintores.



AI WEIWEI AL NATURAL

En Grand Rapids, EE.UU. están puestos los ojos. Y es que Ai Weiwei, el famoso artista y activista chino, abrirá Natural State y escogió la ciudad en el estado de Michigan como el lugar para dar asilo a su segunda exposición en suelo americano. Un fenómeno que ha dado vuelta al mundo, un encanto del artista que se explica por su inspiración en la política china y la incidencia en el pueblo. Un arte modelado por su experiencia personal —su familia en Pekín sufrió del exilio en una serie de campos de “reeducación” en los años ’50— y que lo ha posicionado en las grandes galerías. Ahora Meijer Gardens & Sculpture Park mostrará más de 30 piezas de su obra. Esta parada se suma al recorrido mundial que ha llevado la obra de Weiwei, que en los últimos 18 meses, ha pasado por Londres, Helsinki, París, Melbourne, Viena, Florencia y Nueva York.



SIEMPRE VERDI

Permanentemente en boga , este año el compositor italiano Giuseppe Verdi marchará por teatros de todo el mundo, que lo tienen de número estelar. El Sydney Opera House conmemora la 200ª presentación de La Traviata en suelo australiano y prometen un espectáculo único. La ópera ofrece una función que navega por la historia de Violetta y su tormentosa relación con Alfredo Germont. Emociones y música como ninguna otra es la apuesta de la nueva versión de la obra, que tendrá funciones hasta abril. En agosto es el turno de celebrar al compositor con un réquiem en su nombre. Tristeza, deseo y miedo son las principales sensaciones que ofrece el viaje a bordo de la obra dramática, realizada por el coro Opera Australia y que cuenta con un elenco de especialistas en Verdi.



EL RETORNO DE GLENN

Glenn Close vuelve en gloria y majestad de la mano de la diva Norma Desmond. Tras el éxito en el West End de Londres el año pasado, Sunset Boulevard de Andrew Lloyd Webber será presentada en Nueva York con una orquesta de 40 piezas. La obra musical, basada en la película de Billy Wilder, es considerada una de las mayores tragedias de Hollywood. Un aspirante a guionista cruza caminos con una estrella de cine en decadencia, quien lo seduce para relanzar su carrera sin tener en cuenta las consecuencias desastrosas que sus actos dejarán a ambos.

Desmond es uno de los papeles más icónicos de Close, quien ya lo había interpretado en 1994 y que se llevó un Tony por su performance, y hoy vuelve a encantar a Broadway. Una producción que se mantendrá hasta el 25 de junio y que dará la posibilidad de ver a Glenn tan cerca con la inmortal línea: “De acuerdo, Sr. DeMille, estoy lista para mi primer plano”



LARRAÍN DE GIRA

No solo hace noticia con Jackie —el biopic sobre la icónica primera dama estadounidense— sino que ahora el cineasta chileno Pablo Larraín llevará su obra Acceso a recorrer Europa. Co-escrita por el actor Roberto Farías, la obra estará durante marzo y abril recorriendo distintas ciudades francesas. Y es que el relato de Sandokán, un vendedor ambulante, que cuenta la historia de un niño abusado por sacerdotes y empresarios hasta su paso por el Sename, envuelve al espectador en un show íntimo. La mezcla de la cotidianidad y el enfrentamiento del protagonista con su realidad, se da mientras ofrece diferentes productos en un bus Transantiago. Acceso se presentará en Montpellier, Valence, Bordeaux y París.