Volver a Soda, volver a Cerati

Charly Alberti y Zeta Bosio se reunieron por meses a trabajar sobre las antiguas grabaciones de la banda en el estudio que Gustavo Cerati creó en Buenos Aires. En un esfuerzo por rescatarlas y evitar que el tiempo las dañara definitivamente, los músicos incluso salvaron algunas cintas de inundaciones y uno que otro desastre casero para remasterizar y digitalizarlas junto al sonidista histórico de Soda, Adrián Taverna.

Se volvían a reunir así por primera vez luego de la gira de 2007, que fue la única vez que el trío tocó tras su separación. Este reencuentro en los cuarteles creativos de Unísono —que hoy administra Laura, hermana de Cerati— no fue sólo un ejercicio de nostálgicos.

Los ex Soda Stereo participaban en la producción musical de Sép7imo día, el nuevo show que Cirque du Soleil estrenará este 9 de marzo en el Luna Park de Buenos Aires bajo la dirección creativa de Michel Laprise.

Además de debutar en un universo musical latino (antes fue One, Michael Jackson y Love de The Beatles) este espectáculo de artes circenses permitirá al público algo inédito, como es estar en la arena junto a los acróbatas, bailarines y otros artistas en coreografías al ritmo del nuevo álbum homónimo que Zeta y Charly crearon para musicalizar la puesta en escena.

El trabajo de los ex Soda no estuvo exento de momentos duros. La ausencia de Cerati —que murió en 2014 tras cuatro años en coma— se hizo por primera vez patente para ellos durante un proceso creativo. La acrobacia de volver en el tiempo se convirtió así en un desafío doloroso, lleno de equilibrios emocionales que incluía no caer en sensiblerías ni explotaciones del culto al músico. Se trató de un dolor necesario.

Inspirador incluso. El single En el Sép7imo día parte con una toma de voz inédita de Cerati y con sus guitarras, en el lugar de la batería de Alberti que daba el vamos a la versión original en el álbum Canción animal (1990). “En el comienzo fue el big bang y fue caliente”, canta el desaparecido líder de la banda y luego vienen sus cuerdas para dar paso a la percusión de Charly y al bajo de Zeta.

Las mezclas también incluyen unos acordes de Zoom. Alberti y Bosio debieron aprender a trabajar “de a dos”. En un estudio Unísono cargado de recuerdos, la tristeza y perplejidad inicial de la ausencia se convirtió luego en energía con la voz de Gustavo.

“Tiene algo de especial este show y lo es el hecho de reencontrarnos con la historia viva de nuestra música (…) lo hicimos a través de digitalizar las cintas para poder trabajar directamente con el material original. En el momento en que vos ponés Vitaminas (Te hacen falta vitaminas) se produce algo mágico. El otro día nos moríamos de la risa con Zeta con Mi novia tiene bíceps, ¡Las cosas que decíamos y que no se escuchan en el disco! Como coros que en su momento muteamos (quedaron ocultos). Esta tarea es como viajar en una máquina del tiempo”, contó Alberti a La Nación argentina.

En esos “muteos”, aparecía Cerati una y otra vez. “Siempre sentimos su presencia. Esta vez, el trabajo lo experimentamos como si hubiésemos estado los tres”, agrega Zeta Bosio. La familia de Cerati también participó supervisando el proceso de producción musical.

No sólo los ex Soda viajaron a Canadá a ver cómo andaba la usina creativa del Cirque du Soleil. También lo hizo su hermana Laura, quien siempre estuvo muy cerca del artista y Benito, el hijo que tuvo con la ex modelo y Dj chilena Cecilia Amenábar.

Al igual que toda la obra de Soda, el espectáculo de Cirque Du Soleil está lleno de símbolos, de signos, a los que el público podrá darle el significado que quiera. Laprise, a cargo de la puesta en escena, dice que Soda era una banda muy activa, como de “acróbatas”.

Su proceso creativo incluyó visitar la tumba de Cerati en Chacarita, su estudio de grabación, lugares de infancia y adolescencia de los tres músicos. Durante 2016 viajó una vez por mes a Buenos Aires. En paralelo, en Canadá se creó una sala creativa con fotos de los artistas pegados por todas partes y hasta se instaló una persiana americana. Todo debió ser muy inspirado, muy ‘de guata’. Con una apertura y un final donde las canciones elegidas del grupo fueron escuchadas una y otra vez por Laprise mientras se duchaba o transitaba por Montreal o Buenos Aires con la música del trío a todo volumen.

Salvo por el sencillo Sép7imo día, el repertorio y los detalles del show se mantienen en reserva. Sólo quienes han trabajado estrechamente los conocen, entre ellos Bosio y Alberti que se han pasado este mes visitando los ensayos. En todo caso, Zeta una vez reconoció que se trata de un homenaje a las viejas canciones de Soda. Como sea, Cerati tuvo razón cuando anotó que en el séptimo día lo verían volver.