Sting, regreso a lo esencial

Durante meses, Gordon Sumner tuvo que cruzar la esquina 57th & 9th del barrio neoyorquino Hell’s Kitchen para llegar hasta el estudio en donde grababa su último disco. Guitarra en mano e intentando pasar inadvertido por la multitud, el rockero, más conocido como Sting, caminaba 15 cuadras diariamente sin importarle las inclemencias del tiempo.

“Creo que es importante para alguien como yo salir de la zona de confort. Llevo una vida muy cómoda así que me voy a pie al trabajo y me sirve para encontrar inspiración”, explica el artista. Por lo mismo, cuando tuvo que decidir un título para el recién engendrado disco, lo primero que vino a su cabeza fue aquella transitada intersección.

De esa forma nació 57th & 9th, álbum que significó su regreso al pop-rock después de casi una década. Compuesto por letras que hacen alusión a los refugiados y el cambio climático, así como a la muerte de David Bowie y Prince, el británico vuelve a poner el tilde en aspectos sociales, demostrando que por mucho que pasen las décadas su esencia se mantiene y con energías recargadas.

Acaba de ser galardonado con el Premio Polar, una especie de Nobel de la música que recibirá de manos del rey Carlos XVI este 15 de junio. A sus 65 años, el ex The Police ni siquiera piensa en jubilarse y lo demuestra con su gira mundial que lo traerá al Movistar Arena el próximo 2 de mayo. Junto a su hijo, Joe Sumner, como telonero, promete interpretar temas nuevos y los clásicos de siempre, pero con un toque innovador que lo lleva de vuelta a sus raíces.

—¿Qué provocó que en este disco regresara el sonido de la guitarra?

–La sorpresa. Creo que he estado haciendo registros esotéricos durante una década, así que la gente suponía que eso es lo que haría esta vez. Pero no. En la composición, cuando escucho algo, quiero ser sorprendido, por lo que cuando elijo lo que hago, pretendo hacer lo mismo.

—La canción 50.000 habla sobre la mortalidad… ¿Encuentra algo de consuelo al cantar “las estrellas del rock nunca mueren, sólo se desvanecen”?

—La verdad es que sí morimos. Ese es el punto central de esa letra. La canto desde la perspectiva de alguien como yo, una estrella del rock que ya ha vivido la mayor parte de su vida y sus colegas están muriendo, como muchos lo hicieron el año pasado. Y esto te hace tomar tu mortalidad realmente en serio.

—¿Alguna vez pudo hablar con sus compañeros sobre el alto riesgo de ciertas acciones? Como Prince, por ejemplo, que murió por una sobredosis de fetanil.

—A veces las personas con las que he trabajado han estado bajo peligro por culpa del alcohol, las drogas o su estilo de vida. Creo que hablar de estos temas podría haber sido mi trabajo, pero no estaba en condiciones de llamar a Prince y decirle: “Deja de tomar esas drogas”. Es trágico, pero ser músico es una ocupación de alto riesgo.

—¿Y cómo pudo evitar todas esas tentaciones y peligros relacionados con la fama?

—Yo no he sido inmune a nada de eso… Afortunadamente no tengo una personalidad adictiva, aunque sí soy adicto al trabajo y traspaso mis obsesiones a ese aspecto. Pero he estado bajo tantos riesgos como cualquier persona.

—Otra de las temáticas más recurrentes de 57th & 9th son los viajes… ¿Qué le gusta de viajar?

—Probablemente he viajado más que la mayoría de los seres humanos del planeta. Voy mucho a India y Nepal, y me gusta tomar rutas de peregrinación. Caminé hasta la fuente del Ganges y la del Yamuna, en el camino dormí con peregrinos que no tenían idea quién era. No importaba. En este tipo de experiencias me olvido totalmente de que soy famoso ¡Y es un gran alivio! Aunque disfruto bastante quien soy y lo agradezco, en algunas ocasiones necesitas unas vacaciones de ti mismo.

Como miembro de The Police y solista, Sting ha vendido más de cien millones de discos, transformándose en una verdadera leyenda del rock. Esto no impide que continuamente apoye temas sociales, destacando por su filantropía. En los ’80 fundó Rainforest Foundation, con el objetivo de ayudar a salvar los bosques y, además, es vegano estricto.

—Para algunos, la canción más inquietante del álbum es Inshallah, que trata sobre la crisis de los inmigrantes… ¿Qué opina sobre este problema mundial?

—No tengo una solución política y no creo que esto vaya a desaparecer la próxima semana, sino que es un proceso continuo. Si hay una solución tiene que venir desde la empatía… Imaginarse a sí mismo con su esposa y sus hijos en un bote, corriendo peligro mortal.

—Ha sido un activista durante muchos años… ¿Alguna vez lo desanimó todo lo que está pasando en el mundo?

—Mi estrategia en la vida es ser optimista. Creo que es una buena técnica, aunque es cada vez más difícil…

—¿Pero piensa que nuestros tiempos son más duros que hace 10, 20 años o sólo es una cuestión de perspectiva?

—Hay dos maneras de mirarlo. Gracias a los medios de comunicación estamos conectados con el mundo entero, así que sabemos todo lo que está pasando. Por lo mismo, en el pasado miles de personas podían morir y nunca lo descubríamos. Tal vez hay menos violencia en el mundo de lo que solía haber y nos estamos volviendo más civilizados. Quizás estas acciones como la guerra en Siria son sólo un retroceso o una aberración en un progreso gradual. Esa es mi respuesta optimista, mi respuesta pesimista es que el mundo está jodido. Y no estoy seguro sobre qué hacer al respecto, aparte de cantar.