Selena Gómez cuenta el secreto de su relación con The Weeknd

Tras una problemática y polémica relación con Justin Bieber y de un tiempo de ausencia de las pantallas digitales y televisivas, la artista ahora parece tener muy en claro cómo debe ser una relación.

“Es muy importante para mí no dejarme influenciar por un chico”, confesó Selena.

Lo cierto es que su relación con The Weeknd comenzó a fines del año pasado y parece que todo va muy bien encaminado. “No dependo de un aspecto de mi vida para ser feliz. Es muy importante para mi amar y nutrir mis amistades y mi familia y asegurarme que nunca seré influenciada por un chico. Antes era muy joven y fácil de influenciar, me sentía insegura. Lo que quiero es alguien que sume a mi vida, no que la complete. Tengo suerte porque él (por The Weekend) es ante todo mi mejor amigo”, dijo enamorada.

En la exclusiva entrevista de portada, Selena se refirió a su rehabilitación. “Es tan extraño, como en un año todo puede cambiar. El último año cancelé mi tour y me fui por 90 días, y eso fue lo mejor que puede haber hecho”, dijo tras recordar su dura etapa de lucha contra la depresión.

En cuanto a las repercusiones de su regreso, la talentosa cantante dijo: “Claro que me importan (las críticas), pero cada vez menos y menos, y eso es liberador”.

Aquí, la portada: